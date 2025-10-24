«Η κυβέρνηση αφαιρεί αρμοδιότητες, ο Δένδιας πετά τον μουτζούρη»: Σκληρή δήλωση Τσουκαλά για την τροπολογία

Με σκληρή γλώσσα κατά της κυβέρνησης μίλησε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ–ΚΙΝΑΛ, Κώστας Τσουκαλάς, κατηγορώντας την ότι παραβιάζει το Σύνταγμα και υποβαθμίζει την Τοπική Αυτοδιοίκηση με την τροπολογία για το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη.

Τσουκαλάς
24 Οκτ. 2025 14:40
Pelop News

Νέα διάσταση στην πολιτική αντιπαράθεση για το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη έδωσε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ–ΚΙΝΑΛ, Κώστας Τσουκαλάς, ασκώντας έντονη κριτική στην κυβέρνηση για την τροπολογία που μεταφέρει την ευθύνη του χώρου από τον Δήμο Αθηναίων στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας.

Μιλώντας στο Action24, ο κ. Τσουκαλάς υπενθύμισε ότι το κόμμα του υπέβαλε ένσταση αντισυνταγματικότητας, καθώς –όπως είπε– η τροπολογία «παραβιάζει το άρθρο 101 του Συντάγματος» που ορίζει ότι οι τοπικές υποθέσεις υπάγονται στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.

«Η κυβέρνηση αφαιρεί θεσμοθετημένες αρμοδιότητες από τον Δήμο Αθηναίων και τις μεταφέρει στο Υπουργείο Άμυνας. Πρόκειται για καθαρή παραβίαση της συνταγματικής πρόβλεψης», δήλωσε.

Στη συνέχεια, ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ επεσήμανε ότι ο Νίκος Δένδιας φέρεται να διαφωνεί με την τροπολογία, γι’ αυτό και προσπάθησε –αντίθετα με όσα προβλέπει πλέον ο νόμος– να αναθέσει εκ νέου τη φροντίδα του μνημείου στη δημοτική αρχή.

«Ο κ. Δένδιας δεν θέλει να εφαρμόσει την τροπολογία. Του τη φόρεσαν “καπέλο”. Θέλει να πετάξει τον μουτζούρη που του ρίξανε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Κλείνοντας, ο κ. Τσουκαλάς χαρακτήρισε τη στάση της κυβέρνησης «παρωδία», σημειώνοντας ότι η υπόθεση αυτή αποκαλύπτει «έλλειψη θεσμικού σεβασμού» και «πολιτική προχειρότητα» απέναντι στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.
