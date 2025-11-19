Ι. Λαμπρόπουλος: Μέσα στο 2026 τα “βραχιολάκια” – Ξεκινούν τα έργα για τις νέες φυλακές στον Ασπρόπυργο

Τους πρώτους μήνες του 2026 αναμένεται να ολοκληρωθεί ο διαγωνισμός για το σύστημα ηλεκτρονικής επιτήρησης κρατουμένων, σύμφωνα με τον υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη Ιωάννη Λαμπρόπουλο. Παράλληλα, εντός του ίδιου έτους αναμένεται να ξεκινήσουν τα έργα στον Ασπρόπυργο για τη μεταφορά των φυλακών Κορυδαλλού, ενώ το επόμενο διάστημα κατατίθεται στη Βουλή νομοσχέδιο για την επαναφορά της κοινωφελούς εργασίας.

Ο υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη, Ιωάννης Λαμπρόπουλος, ενημέρωσε τη Βουλή ότι η διαδικασία για την ηλεκτρονική επιτήρηση κρατουμένων («βραχιολάκια») βρίσκεται στην τελική ευθεία και εκτιμάται πως θα ολοκληρωθεί στους πρώτους μήνες του 2026. Όπως ανέφερε, η κυβέρνηση προχωρά στην καθιέρωση του μέτρου σε πανελλαδική κλίμακα, χωρίς οικονομική επιβάρυνση για τους κρατουμένους. «Το βραχιολάκι θα μας βοηθήσει σημαντικά, θα δώσει ανάσα στο σύστημα και θα επιτρέψει την αποσυμφόρηση μέσω αδειών και εναλλακτικών μορφών κράτησης», σημείωσε.

Παράλληλα, ο υφυπουργός ανακοίνωσε ότι εντός του 2026 αναμένεται να ξεκινήσουν τα έργα στον Ασπρόπυργο για την κατασκευή του νέου σωφρονιστικού συγκροτήματος, το οποίο θα αντικαταστήσει τις φυλακές Κορυδαλλού. «Ελπίζουμε από του χρόνου να μπουν μπουλντόζες», τόνισε, προσθέτοντας ότι προχωρά και το σχέδιο κατασκευής νέων μονάδων στη Μεγαλόπολη και άλλες περιοχές.

Στο πλαίσιο των μέτρων αποσυμφόρησης, ο κ. Λαμπρόπουλος ανακοίνωσε ότι κατατίθεται προσεχώς στη Βουλή νομοσχέδιο που θα επαναφέρει την κοινωφελή εργασία στο σωφρονιστικό σύστημα. Επισήμανε επίσης ότι οι παρεμβάσεις για την επιτάχυνση της δικαιοσύνης έχουν ήδη μειώσει σημαντικά τον αριθμό των υποδίκων.

Η συζήτηση έγινε με αφορμή ερώτηση του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Θεόφιλου Ξανθόπουλου, ο οποίος αναφέρθηκε στην υπερπλήρωση των φυλακών. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρέθεσε, στις 3 Νοεμβρίου 2025 κρατούνταν 13.237 άτομα, όταν η επίσημη χωρητικότητα των σωφρονιστικών καταστημάτων είναι 10.763 θέσεις. Πρόκειται για υπέρβαση της τάξης του 122,9%, με μεγάλες διαφοροποιήσεις ανά φυλακή: από 67,5% στην Αγροτική Τίρυνθα έως 246,2% στη Νέα Βόλου.

Ο υφυπουργός απάντησε ότι η υπερπλήρωση σχετίζεται με την αυστηροποίηση των ποινών που έχει εφαρμόσει η κυβέρνηση, αλλά και με τις επιτυχίες της ΕΛ.ΑΣ. στην εξάρθρωση εγκληματικών οργανώσεων. «Έχουμε εξαρθρώσει πάνω από 140 οργανώσεις σε έναν χρόνο, με 700 συλλήψεις», ανέφερε. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η Ελλάδα διατηρεί χαμηλότερο δείκτη κρατουμένων ανά 100.000 κατοίκους σε σύγκριση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες όπως η Γαλλία, η Ιταλία και η Κύπρος.

Σχετικά με τις αγροτικές φυλακές, ο κ. Λαμπρόπουλος σημείωσε ότι τα ποσοστά πληρότητας έχουν αυξηθεί στο 80%-90%, από περίπου 50% τα προηγούμενα χρόνια, εξαιτίας των αλλαγών στο θεσμικό πλαίσιο. Υπογράμμισε επίσης ότι το πρόγραμμα 2025–2030 περιλαμβάνει την κατασκευή οκτώ νέων καταστημάτων, αλλά και παρεμβάσεις για τη βελτίωση των υφιστάμενων δομών.

«Οι συνθήκες διαβίωσης στα σωφρονιστικά καταστήματα είναι ζήτημα πολιτισμού», τόνισε ο υφυπουργός, αναφέροντας ότι το υπουργείο προχωρά σε εκτεταμένες ανακαινίσεις: αλλαγή εξοπλισμού, κλιματιστικά, βάψιμο, νέα στρώματα και αύξηση του ημερήσιου κόστους διατροφής.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



