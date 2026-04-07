Η μεγάλη ασπίδα για την καρδιά: Είναι αρκετά μόλις 30 γραμμάρια ημερησίως

Πλέον πολλές είναι οι μελέτες, που έχουν αναδείξει την ισχυρή σχέση που συνδέει την υγεία της καρδιάς με τις διατροφικές μας συνήθειες κι αυτή η σχέση έχει δύο όψεις: Μια ομάδα «ένοχων» τροφίμων μπορεί να θέσει την καρδιαγγειακή υγεία σε κίνδυνο, ενώ αντίθετα υπάρχουν τροφές που μπορούν να λειτουργήσουν σαν ασπίδα για την καρδιά, προφυλάσσοντας μας από σοβαρούς κινδύνους.

Ανάμεσα σε αυτά τα ωφέλιμα τρόφιμα, ιδιαίτερη θέση φαίνεται πως κατέχει ένα αγαπημένο σνακ, οι ξηροί καρποί, οι οποίοι σύμφωνα με νέα ανασκόπηση, που δημοσιεύεται στο Food and Nutrition, μπορούν να αποτελέσουν σημαντικό σύμμαχο ενάντια στις καρδιαγγειακές νόσους και τον κίνδυνο θανάτου από καρδιοπάθεια.

Μια μεικτή ομάδα ερευνητών από το Πανεπιστήμιο του Όσλο και το Ινστιτούτο Karolinska της Στοκχόλμης προχώρησαν στη μεγαλύτερη ανασκόπηση μελετών που έχει διεξαχθεί σχετικά με την καρδιαγγειακή υγεία. Εξετάζοντας τα ευρήματα 60 μελετών, που περιλάμβαναν 1,9 εκατομμύρια συμμετέχοντες, διερεύνησαν τη συσχέτιση μεταξύ της κατανάλωσης ξηρών καρπών και σπόρων και του κινδύνου καρδιοπάθειας, καρδιαγγειακής νόσου, εγκεφαλικού επεισοδίου και διαβήτη τύπου 2.

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι όσοι κατανάλωναν τις μεγαλύτερες ποσότητες, δηλαδή περίπου μία χούφτα ή 30 γρ. την ημέρα, αντιμετώπιζαν 19% μειωμένο κίνδυνο καρδιαγγειακής νόσου και 23% μειωμένο κίνδυνο θανάτου εξαιτίας αυτής, ενώ είχαν και 18% λιγότερες πιθανότητες να υποφέρουν από καρδιοπάθεια και 25% μειωμένο κίνδυνο θανάτου από αυτή. Παράλληλα, η πρόσληψη αυτής της ποσότητας καθημερινά φαίνεται να μειώνει σημαντικά τον κίνδυνο θανάτου από έμφραγμα ή εγκεφαλικό επεισόδιο κατά 25%.

Οι ξηροί καρποί είναι πλούσιοι σε φυτικές ίνες, πρωτεΐνες και βιταμίνες, ενώ ένας από τους λόγους για τους οποίους θεωρούνται τόσο ωφέλιμοι είναι η υψηλή περιεκτικότητά τους σε καλά λιπαρά οξέα.

Ο δρ. Erik Arnesen, ερευνητής από το Πανεπιστήμιο του Όσλο δήλωσε ότι διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη μείωση της χοληστερόλης, εμποδίζοντας την ανάπτυξη λιπιδίων στις αρτηρίες, που αποτελεί τον κορυφαίο παράγοντα κινδύνου πρόκλησης εμφράγματος. Ωστόσο, η ανασκόπηση δεν κατάφερε να εντοπίσει συσχετισμούς ανάμεσα στην κατανάλωση ξηρών καρπών και τη μείωση του κινδύνου διαβήτη τύπου 2 και εγκεφαλικού επεισοδίου, καθώς το σνακ δεν φάνηκε να επιδρά στην αρτηριακή πίεση ή τα επίπεδα σακχάρου του αίματος. Ο δρ. Arnesen σχολίασε σχετικά: «Δεν είμαστε βέβαιοι εάν υπάρχει συσχέτιση, καθώς οι ξηροί καρποί δεν φαίνεται να επηρεάζουν την αρτηριακή πίεση, που αυξάνει τον κίνδυνο ενός εγκεφαλικού επεισοδίου. Επιπλέον, δεν είμαστε βέβαιοι ότι αυτό το σνακ είναι καλό για τα επίπεδα σακχάρου στο αίμα, τα οποία συνδέονται με τον κίνδυνο διαβήτη τύπου 2».

Η ανασκόπηση ανέδειξε ότι τα αμύγδαλα, τα φιστίκια και τα καρύδια δείχνουν να έχουν τον καθοριστικότερο ρόλο στη μείωση της χοληστερόλης, ωστόσο, σύμφωνα με τον δρ. Arnesen «όσο περισσότεροι ξηροί καρποί, τόσο το καλύτερο». Το Εθνικό Σύστημα Υγείας της Βρετανίας (NHS), από την πλευρά του, υποστηρίζει ότι η κατανάλωση ξηρών καρπών θα πρέπει να γίνεται με μέτρο, καθώς πρόκειται για ένα σνακ με υψηλή περιεκτικότητα σε λιπαρά και θερμίδες.

«Η κατανάλωση ξηρών καρπών κρύβει σημαντικά οφέλη για την υγεία κι όμως πολλοί άνθρωποι εξακολουθούν να καταναλώνουν ελάχιστες ή και μηδενικές ποσότητες αυτού του σνακ. Παρ’ ότι δεν μπορούν να αξιοποιηθούν ως μέθοδος αντιμετώπισης της υψηλής χοληστερόλης, πιστεύουμε ότι η επίδρασή τους είναι αρκετά σημαντική ώστε να αξιοποιούνται ως ένα προληπτικό μέσο από τον γενικό πληθυσμό», κατέληξε ο δρ. Arnesen.

