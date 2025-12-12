Η μεγάλη κλήρωση του Eurojackpot για τα 17 εκατ. ευρώ!
Οι τυχεροί αριθμοί
Έγινε η κλήρωση του Eurojackpot σήμερα, Παρασκευή 12/12/2025 που μοιράζει στους τυχερούς 17 εκατομμύρια ευρώ.
Οι τυχεροί αριθμοί, που ανέδειξε η κληρωτίδα της αποψινής κλήρωσης, είναι οι εξής: 2, 25, 27, 37, 50 και 2 – 11.
