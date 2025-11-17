Η Νέα Δημοκρατία τίμησε στην Πάτρα την 52η Επέτειο του Πολυτεχνείου

Αντιπροσωπεία της Διοικούσας Επιτροπής Εκλογικής Περιφέρειας Αχαΐας με επικεφαλής τον Πρόεδρό της Αντώνη Κουνάβη καθώς και μέλη της ΟΝΝΕΔ, της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ, της ΜΑΚΙ, του Τμήματος Γυναικών και των Ειδικών Κομματικών Οργανώσεων πραγματοποίησαν συγκέντρωση στο Μνημείο επί της Λεωφόρου Ηρώων Πολυτεχνείου όπου έγινε με επιτυχία η εκδήλωση.

17 Νοέ. 2025 15:08
Pelop News

Η Νέα Δημοκρατία τίμησε πριν από λίγο στην πόλη μας την 52η επέτειο από την εξέγερση του Πολυτεχνείου. Το Πολυτεχνείο είναι σύμβολο ενότητας και μάχης για τη Δημοκρατία και συνεπώς ανήκει σε όλους τους Έλληνες που πιστεύουν στις αρχές και τις αξίες του.

Αντιπροσωπεία της Διοικούσας Επιτροπής Εκλογικής Περιφέρειας Αχαΐας με επικεφαλής τον Πρόεδρό της Αντώνη Κουνάβη καθώς και μέλη της ΟΝΝΕΔ, της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ, της ΜΑΚΙ, του Τμήματος Γυναικών και των Ειδικών Κομματικών Οργανώσεων πραγματοποίησαν συγκέντρωση στο Μνημείο επί της Λεωφόρου Ηρώων Πολυτεχνείου όπου έγινε με επιτυχία η εκδήλωση.

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Ε.Π. Ν.Δ. Αχαΐας κ. Αντώνης Κουνάβης στο σύντομο χαιρετισμό του υπογράμμισε μεταξύ άλλων:
«Η σημερινή 52η επέτειος του Πολυτεχνείου είναι ένα γεγονός που ενώνει όλους τους Έλληνες και αποτελεί σύμβολο των διαχρονικών αγώνων για τη Δημοκρατία.
Το Πολυτεχνείο παραμένει επίκαιρο όχι μόνο για να υπογραμμίζει το καθήκον προάσπισης των Δημοκρατικών αξιών αλλά και την ανάγκη για συνεχή και συνεπή προσπάθεια αναβάθμισης της φιλελεύθερης Δημοκρατίας μας.
Πριν από όλα, ο Νοέμβρης του 1973 δίδαξε ενότητα και αλληλεγγύη. Κυρίως, όμως, την ώριμη κατάθεση της προσωπικής στάσης στη συλλογική κοινωνική δράση.
Πενήντα δυο χρόνια μετά, οι λέξεις “Ψωμί-Παιδεία-Ελευθερία” ανανεώνουν το νόημά τους. Εμπνέοντας, πλέον, μία νέα και ισχυρή Ελλάδα. Που, ήδη, αλλάζει και ακμάζει!»

Χαιρετισμό στην εκδήλωση απηύθυναν ο πρόεδρος του Ελευθέρου Κοινωνικού Κέντρου Πάτρας Παύλος Μπακογιάννης Κώστας Ρηγόπουλος, ο αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Αγωνιστών και Φίλων Εθνικής Αντίστασης ΕΟΕΑ-ΕΔΕΣ Πέτρος Τερζής και η αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Πάτρας Μάχη Σιώρου.
Ακολούθησε ενός λεπτού σιγή ενώ οι συγκεντρωθέντες έψαλλαν τον Εθνικό Ύμνο.

Στεφάνια κατέθεσαν ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Ε.Π. Ν.Δ. Αχαΐας Αντώνης Κουνάβης, ο Αντιπρόεδρος του Ελευθέρου Κοινωνικού Κέντρου Πάτρας Παύλος Μπακογιάννης Γιάννης Χριστόπουλος, ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Αγωνιστών και Φίλων Εθνικής Αντίστασης ΕΟΕΑ-ΕΔΕΣ Παναγιώτης Πτερνέας, ο εκπρόσωπος των Ειδικών Επιστημονικών Οργανώσεων Περικλής Δουζαμπάνης και η Αντιπρόεδρος του Συλλόγου «Γυναίκες εν δράσει» Μαρία Ορδίτη.

