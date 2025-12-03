Η νέα πρέσβης των ΗΠΑ στη Βουλή: Η εθιμοτυπική πρώτη συνάντηση με τον Νικήτα Κακλαμάνη

Την πρώτη της επίσημη επίσκεψη στο Ελληνικό Κοινοβούλιο πραγματοποίησε η πρέσβης των ΗΠΑ, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, συναντώντας τον Πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη. Η συνάντηση είχε εθιμοτυπικό χαρακτήρα, με θερμό κλίμα και ανταλλαγή χειραψιών.

Η νέα πρέσβης των ΗΠΑ στη Βουλή: Η εθιμοτυπική πρώτη συνάντηση με τον Νικήτα Κακλαμάνη
Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ πέρασε σήμερα για πρώτη φορά τις πύλες της Βουλής των Ελλήνων ως νέα πρέσβης των ΗΠΑ στην Αθήνα, όπου την υποδέχθηκε ο Πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης. Η άφιξή της λίγο πριν τις 14:30 συνοδεύτηκε από έντονο δημοσιογραφικό ενδιαφέρον, ενώ στο επίκεντρο της συνάντησης βρέθηκαν οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις.

Ο Πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, την υποδέχθηκε θερμά στην είσοδο του Μεγάρου, προσφέροντάς της ένα κόκκινο τριαντάφυλλο και ανταλλάσσοντας χειραψία. Στη συνέχεια οι δύο τους κατευθύνθηκαν στο εσωτερικό του κτιρίου, όπου συζήτησαν ζητήματα που αφορούν τις διμερείς σχέσεις Ελλάδας – ΗΠΑ.

Η άφιξη της Αμερικανίδας πρέσβη προσέλκυσε το ενδιαφέρον δημοσιογράφων και εργαζομένων της Βουλής, οι οποίοι είχαν συγκεντρωθεί στο σημείο πάνω από το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη. Η κ. Γκίλφοϊλ ανταποκρίθηκε με χαμόγελο, χαιρετώντας τους παριστάμενους και απευθύνοντας στα ελληνικά ένα «καλησπέρα», κερδίζοντας τις εντυπώσεις.

