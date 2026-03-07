Η ΝΕΠ εκτός τελικού, τώρα για την 3η θέση

Η ομάδα πόλο Νέων Γυναικών της ΝΕΠ έμεινε εκτός τελικού από το αντίστοιχο Πανελλήνιο πρωτάθλημα.

Η ΝΕΠ εκτός τελικού, τώρα για την 3η θέση Αποκλείστηκαν από τον τελικό οι Νέες Γυναίκες της ΝΕΠ
07 Μαρ. 2026 21:40
Pelop News

Την 3η θέση στο Πανελλήνιο πρωτάθλημα πόλο των Νέων Γυναικών Κ20 θα διεκδικήσει αύριο (17.00) το αντίστοιχο συγκρότημα της ΝΕΠ, καθώς ηττήθηκε με σκορ 19-10 από τον Αλιμο στον σημερινό ημιτελικό της διοργάνωσης.
Τα 8λεπτα: 5-3, 5-4, 4-2, 5-1. Τα γκολ της ΝΕΠ: Κεπενού 2, Κοτζάμπαση 1, Δ. Κοντάκου 2, Λαμπάτου 2, Μιχαλάτου 2, Ειρ. Τσίγκα 1.

