Η ΝΕΠ εκτός τελικού, τώρα για την 3η θέση
Η ομάδα πόλο Νέων Γυναικών της ΝΕΠ έμεινε εκτός τελικού από το αντίστοιχο Πανελλήνιο πρωτάθλημα.
Την 3η θέση στο Πανελλήνιο πρωτάθλημα πόλο των Νέων Γυναικών Κ20 θα διεκδικήσει αύριο (17.00) το αντίστοιχο συγκρότημα της ΝΕΠ, καθώς ηττήθηκε με σκορ 19-10 από τον Αλιμο στον σημερινό ημιτελικό της διοργάνωσης.
Τα 8λεπτα: 5-3, 5-4, 4-2, 5-1. Τα γκολ της ΝΕΠ: Κεπενού 2, Κοτζάμπαση 1, Δ. Κοντάκου 2, Λαμπάτου 2, Μιχαλάτου 2, Ειρ. Τσίγκα 1.
