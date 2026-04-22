Η ΝΕΠ ήττα από Εθνικό και τώρα πλέι-άουτ με ΝΟ Ρεθύμνου – Φωτογραφίες

Ο Εθνικός ήταν αγωνιστικά ανώτερος, οπότε η γυναικεία ομάδα πόλο της ΝΕΠ θα ετοιμαστεί για τα πλέι-άουτ της Α1 Εθνικής με τον ΝΟ Ρεθύμνου, έχοντας το αβαντάζ.

Η ΝΕΠ ήττα από Εθνικό και τώρα πλέι-άουτ με ΝΟ Ρεθύμνου - Φωτογραφίες Η γυναικεία ομάδα πόλο της ΝΕΠ θα ετοιμαστεί για τα πλέι-άουτ
22 Απρ. 2026 9:55
Pelop News

Η γυναικεία ομάδα πόλο της ΝΕΠ δεν τα κατάφερε στο εντός έδρας παιχνίδι με τον Εθνικό, στο φινάλε της κανονικής διάρκειας του πρωταθλήματος της Α1 Εθνικής και με την ήττα της με 23-11 θα ετοιμαστεί, πλέον, για τα πλέι-άουτ με αντίπαλο τον ΝΟ Ρεθύμνου (τα «δελφίνια» θα έχουν το πλεονέκτημα έδρας).
Διαιτητές: Πολυχρονόπουλος, Στεφανάκης. Τα 8λεπτα: 2-5, 2-5, 3-7, 4-6. Τα γκολ του Εθνικού: Καραγιάννη 3, Οικονόμου 1, Καραμπέτσου 7, Ευδ. Τσιμάρα 3, Μπέτα 1, Σταυρίδου 1, Κανετίδου 3, Τσιουγκρή 1, Κοντογιάννη 3.
ΝΕΠ (Γιώργος Τσόκας): Γιαννακέα, Ανδρουτσέλη, Δήμητρα Κοντάκου 1, Νισιγιάμα 1, Ευφρ. Τσιμάρα 3, Σιτάρα 2, Σκαρπαλέζου, Μιχαλάτου 1, Τσίγκα 1, Λιαπάκη 1, Κεπενού, Κακαϊδη 1, Ανδρ. Κοντάκου, Λαμπάτου, Αγγελοπούλου.

Η ΝΕΠ ήττα από Εθνικό και τώρα πλέι-άουτ με ΝΟ Ρεθύμνου - Φωτογραφίες Η ΝΕΠ ήττα από Εθνικό και τώρα πλέι-άουτ με ΝΟ Ρεθύμνου - Φωτογραφίες Η ΝΕΠ ήττα από Εθνικό και τώρα πλέι-άουτ με ΝΟ Ρεθύμνου - Φωτογραφίες Η ΝΕΠ ήττα από Εθνικό και τώρα πλέι-άουτ με ΝΟ Ρεθύμνου - Φωτογραφίες
Το πρόγραμμα των πλέι-άουτ:
▪ 1ος αγώνας: Σάββατο 9/5
▪ 2ος αγώνας: Δευτέρα 11/5
▪ 3ος αγώνας: Τετάρτη 13/5 (αν χρειαστεί)

Η ΝΕΠ ήττα από Εθνικό και τώρα πλέι-άουτ με ΝΟ Ρεθύμνου - Φωτογραφίες Η ΝΕΠ ήττα από Εθνικό και τώρα πλέι-άουτ με ΝΟ Ρεθύμνου - Φωτογραφίες Η ΝΕΠ ήττα από Εθνικό και τώρα πλέι-άουτ με ΝΟ Ρεθύμνου - Φωτογραφίες Η ΝΕΠ ήττα από Εθνικό και τώρα πλέι-άουτ με ΝΟ Ρεθύμνου - Φωτογραφίες

