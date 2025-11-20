Η Ολυμπιακή Φλόγα στη Γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου για τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες Μιλάνο – Cortina 2026

ίκοσι ένα χρόνια μετά την πρώτη ολυμπιακή λαμπαδηδρομία στη Γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου, η ολυμπιακή φλόγα περνά ξανά από την Γέφυρα στις 27 Νοεμβρίου, στην διαδρομή της για τους χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες Μιλάνο – Cortina, σε ένα πέρασμα που έχει καθιερωθεί ως αναπόσπαστο μέρος κάθε ολυμπιακής λαμπαδηδρομίας.

Τοποθετώντας στο κέντρο τον άνθρωπο, το περιβάλλον και την κοινωνία οι 4 λαμπαδηδρόμοι που ανακοινώνει η εταιρεία, αναδεικνύουν την σημασία της προσφοράς στην κοινωνία, της δωρεάς οργάνων, της προστασίας του περιβάλλοντος, της οδικής ασφάλειας.

1ος Λαμπαδηδρόμος: Ιωάννης Δίπλαρος, πατέρας πολύτεκνης οικογένειας με 7 παιδιά, μέλος της Πολυτεκνικής Οργάνωσης Πατρών & Περιχώρων

2η Λαμπαδηδρόμος: Βασιλική Ψάλτη, φοιτήτρια του τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών, υπεύθυνη της εθελοντικής ομάδας δωρεάς μυελού των οστών “Will You… Marrow Me”

3η Λαμπαδηδρόμος: Αργυρώ Δανιά, εργαζόμενη στη Γέφυρα από την περίοδο κατασκευής

4ος Λαμπαδηδρόμος: Νικόλαος Ασπρουλάκης, Επισμηναγός, Ιπτάμενος της 355 Μοίρας Τακτικών Μεταφορών

Κάθε λαμπαδηδρόμος θα συνοδεύεται από ομάδα 4 παραστατών που συμπεριλαμβάνουν :

Την Πρόεδρο και Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Πολυτεκνικής Οργάνωσης Πατρών & Περιχώρων

Φοιτητές του Πανεπιστημίου Πατρών που είναι μέλη των εθελοντικών ομάδων δωρεάς μυελού των οστών και οργάνων “Will you… Marrow me” και “Better ToMarrow”

Εργαζόμενους της Γέφυρας που συμμετέχουν σε εθελοντικές δράσεις για το περιβάλλον και την οδική ασφάλεια

Πιλότους πυροσβεστικών αεροπλάνων της 355 Μοίρας Τακτικών Μεταφορών

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΓΕΦΥΡΑ Α.Ε., κ. Πάνος Λούκας, δήλωσε:

«Η ολυμπιακή λαμπαδηδρομία στην Γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου για τους χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες Μιλάνο – Cortina 2026 αποτελεί αφορμή και ευκαιρία να τιμήσουμε στα πρόσωπα των λαμπαδηδρόμων θεσμούς, συλλόγους, φορείς που με το έργο τους προσφέρουν στην κοινωνία

αφήνοντας ένα ανεξίτηλο θετικό αποτύπωμα.

Οι 4 λαμπαδηδρόμοι που προτείναμε είναι μαχητές της ζωής με σημαντικό κοινωνικό αποτύπωμα, για το δημογραφικό, τη δωρεά οργάνων, την οδική ασφάλεια. Μαζί με τον τελευταίο, τιμητικά, λαμπαδηδρόμο, επισμηναγό Νικόλαο Ασπρουλάκη πιλότο πυροσβεστικού αεροπλάνου Canadair,

που θα συνοδεύεται από 4 πιλότους, «μαχητές των αιθέρων κατά της φωτιάς», της 355 Μοίρας Τακτικών Μεταφορών της Πολεμικής μας Αεροπορίας θα μεταφέρουν την Ολυμπιακή Φλόγα σε μία διαδρομή δυνατών μηνυμάτων και συμβολισμών.

21 χρόνια μετά την πρώτη ολυμπιακή λαμπαδηδρομία στην Γέφυρα, το πέρασμα της ολυμπιακής φλόγας είναι μια ευκαιρία να θυμηθούμε την κατάσταση στο Στενό πριν την ολοκλήρωση του έργου, αναδεικνύοντας την καθοριστική συμβολή του στην βιώσιμη ανάπτυξη της Δυτ. Ελλάδας και την υποδειγματική συντήρηση & λειτουργία του, βασιζόμενη στην τεχνογνωσία της VINCI Highways.

Διαχρονικό Σύμβολο Εθνικής Υπερηφάνειας η Γέφυρα δεν ενώνει μόνο δύο άκρα, αλλά οραματίζεται και υπηρετεί το κοινό καλό. Συνεχίζει να χτίζει Γέφυρες με το Μέλλον, συμβολίζοντας την Ελλάδα που προοδεύει, δημιουργεί και εμπνέει.»

