Η ομάδα του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου κατέκτησε την 1η θέση στα 5km του Universities Night Run OPAP

Το βραβείο απονεμήθηκε το Σάββατο 8/11/2025 στον Πρύτανη του Ε.Α.Π., Καθ. Εμμανουήλ Κουτούζη παρουσία εκπροσώπων του Ιδρύματος  και των μελών της νικήτριας ομάδας.

Η ομάδα του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου κατέκτησε την 1η θέση στα 5km του Universities Night Run OPAP
11 Νοέ. 2025 12:13
Pelop News

Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (Ε.Α.Π.) σημείωσε μια σημαντική διάκριση, κατακτώντας την 1η θέση στα 5 χιλιόμετρα του αγώνα Universities Night Run OPAP, που πραγματοποιήθηκε πρόσφατα με τη συμμετοχή φοιτητών, αποφοίτων και μελών πανεπιστημίων από όλη τη χώρα.

Το βραβείο απονεμήθηκε το Σάββατο 8/11/2025 στον Πρύτανη του Ε.Α.Π., Καθ. Εμμανουήλ Κουτούζη παρουσία εκπροσώπων του Ιδρύματος  και των μελών της νικήτριας ομάδας.

Η ομάδα του Ε.Α.Π. έδωσε δυναμικό «παρών» στη διοργάνωση, συνδυάζοντας αθλητικό πνεύμα, ομαδικότητα και συνέπεια, στοιχεία που αντικατοπτρίζουν πλήρως τις αξίες του Ιδρύματος. Με πίστη στη συνεργασία και τη διαρκή προσπάθεια, οι συμμετέχοντες εκπροσώπησαν το Πανεπιστήμιο με ενθουσιασμό και αποφασιστικότητα, πετυχαίνοντας μια σημαντική νίκη που τιμά ολόκληρη την κοινότητα του Ε.Α.Π.

Η ομάδα του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου κατέκτησε την 1η θέση στα 5km του Universities Night Run OPAP

Το Universities Night Run OPAP αποτελεί έναν θεσμό που προάγει τη φυσική άσκηση, τη συμμετοχή και την αλληλεγγύη μεταξύ των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων, δημιουργώντας γέφυρες επικοινωνίας και συνεργασίας μεταξύ φοιτητών και προσωπικού από διαφορετικά εκπαιδευτικά περιβάλλοντα.

Μέσα από τη συμμετοχή του σε δράσεις όπως το Universities Night Run OPAP, το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο αναδεικνύει τον πολυδιάστατο ρόλο της ανώτατης εκπαίδευσης, προωθώντας όχι μόνο τη γνώση, αλλά και την ευεξία, την ομαδικότητα και τη διαρκή προσωπική ανάπτυξη.

Το Ε.Α.Π. συνεχίζει να ενισχύει τη σύνδεσή του με την κοινωνία, στηρίζοντας πρωτοβουλίες που προάγουν τις αξίες της διά βίου μάθησης, του αθλητισμού και της ενεργούς συμμετοχής.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
14:55 Παπασταύρου: «Η ΕΥΔΑΠ είναι και θα παραμείνει στο Δημόσιο – Έρχονται νέες προσλήψεις και σχέδιο επέκτασης»
14:50 Σύγκρουση οχημάτων στον Κηφισό – Μεγάλο μποτιλιάρισμα στο ρεύμα προς Πειραιά
14:47 Στον εισαγγελέα η δικογραφία για πλαστογραφημένες υπογραφές στην ίδρυση του κόμματος «Φωνή Λογικής»
14:39 Ανδρουλάκης από το αγροτικό συλλαλητήριο: «Η κυβέρνηση έφερε τους αγρότες στα όριά τους – Ο πρωτογενής τομέας κινδυνεύει»
14:36 Κικίλιας από Κάιρο: Εμβάθυνση της συνεργασίας Ελλάδας–Αιγύπτου σε ναυτιλία και ενέργεια
14:30 ΗΠΑ προς Τουρκία: «Τερματίστε τις εισαγωγές ρωσικού πετρελαίου και φυσικού αερίου» – Στο επίκεντρο η ενεργειακή στρατηγική Ελλάδας–ΗΠΑ
14:22 Κουτσούμπας: «Δίκαιος ο αγώνας των αγροτών – Η κυβέρνηση και η ΕΕ τους έχουν αφήσει χωρίς εισόδημα»
14:08 Καβγάς εν μέσω βροχής στη Λένορμαν: Οδηγός κατέβηκε από το αυτοκίνητο και επιτέθηκε σε ταξιτζή στη μέση του δρόμου ΒΙΝΤΕΟ
14:05 Νέα εποχή για το Green Pharmacy Lab – Εγκαίνια του νέου χώρου στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών – Αθηνών 80
14:05 Αγρίνιο: Πιάστηκε άνδρας με περίπου 280 γραμμάρια κάνναβης και 30 γραμμάρια κοκαΐνης
14:01 Μητσοτάκης από Κομοτηνή: «Η Ελλάδα μετατρέπεται σε διεθνές ενεργειακό κέντρο – Επενδύσεις που αναβαθμίζουν τη γεωπολιτική μας θέση»
14:00 Πάτρα: «Εβρεξε» σοβάδες σε Κορίνθου και Παναχαϊκού – Σύμπ-πτωση ή… προειδοποίηση;
13:54 Κλιμακώνεται η αντιπαράθεση κυβέρνησης – Πελετίδη με επίθεση από τη Ζαχαράκη: «Θέλει το πρόγραμμα ο Δήμαρχος;»
13:53 «Σώστε την κτηνοτροφία»: Αγρότες και κτηνοτρόφοι κατέκλυσαν το κέντρο της Αθήνας – Νέες αποφάσεις στις 23 Νοεμβρίου
13:50 Στην εκδήλωση του Ομίλου Inner Wheel Πατρών Βορρά Ρίου ο Ανδρέας Κατσανιώτης
13:43 Νίκος Καραχάλιος: «Το “κύμα” ήταν έτοιμο – Υπήρχε σχέδιο για ανακοίνωση κόμματος της Μαρίας Καρυστιανού στα Χανιά στις 24 Ιουλίου»
13:37 Δυτική Αχαΐα: Εγκρίθηκε οικονομική ενίσχυση 69.998 ευρώ για τους πυρόπληκτους του Αυγούστου
13:23 Πάτρα: Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους ο καθηγητής που κατηγορείται για πορνογραφία ανηλίκων
13:19 Ο Δήμος Πατρέων στην πρώτη γραμμή για την εθελοντική αιμοδοσία
13:13 Αποκαλύφθηκε η ταυτότητα του άνδρα που βρέθηκε απανθρακωμένος στη Βοιωτία: 30χρονος οικοδόμος από τη Χαλκίδα
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 11/11/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ