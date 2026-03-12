Η ΟΝΝΕΔ Αχαΐας δεν χρειάζεται «επανεκκίνηση», χρειάζεται συνέχεια

Μετά από έξι χρόνια στην προεδρία της ΟΝΝΕΔ Αχαΐας και δύο συνεχόμενες θητείες, ήρθε η στιγμή να παραδώσω τη σκυτάλη στη νέα γενιά στελεχών που θα συνεχίσουν την πορεία της Οργάνωσης.

Τις τελευταίες ημέρες ακούγεται από συγκεκριμένο υποψήφιο η λέξη «επανεκκίνηση» σε σχέση με την ΟΝΝΕΔ Αχαΐας. Είναι μια λέξη που ακούγεται εύκολα. Μια λέξη που συχνά χρησιμοποιείται όταν κάποιοι θέλουν να δημιουργήσουν την εντύπωση ότι τίποτα δεν λειτουργεί και ότι όλα πρέπει να ξεκινήσουν από την αρχή.

Αξίζει λοιπόν να μιλήσουμε με πραγματικά δεδομένα. Η ΟΝΝΕΔ Αχαΐας δεν είναι μια Οργάνωση που βρίσκεται σε αδράνεια για να χρειάζεται επανεκκίνηση. Η ΟΝΝΕΔ Αχαΐας δεν υπήρξε ποτέ μια σιωπηλή ή ανενεργή Οργάνωση. Αντίθετα, τα τελευταία χρόνια υπήρξε μια από τις πιο δραστήριες πολιτικές νεολαίες σε ολόκληρη τη χώρα.

Μια νεολαία που οργάνωσε δράσεις, συμμετείχε ενεργά στην κοινωνία, στήριξε νέους ανθρώπους και έδωσε πολιτικές μάχες με καθαρό λόγο. Η ΟΝΝΕΔ Αχαΐας παρέμεινε ζωντανή, ενεργή και εξωστρεφής. Και κυρίως ήταν παρούσα στις πολιτικές μάχες. Τα αποτελέσματα, εξάλλου, μιλούν από μόνα τους.

Στις τελευταίες εθνικές εκλογές, η Νέα Δημοκρατία αναδείχθηκε πρώτη δύναμη στην Αχαΐα, κάτι που συνέβη για πρώτη φορά στην Ιστορία της. Σε αυτή τη μεγάλη πολιτική ανατροπή, η συμβολή της ΟΝΝΕΔ Αχαΐας ήταν καθοριστική. Ενα αποτέλεσμα που δεν προέκυψε από μόνο του, αλλά ήταν αποτέλεσμα συλλογικής δουλειάς και ενεργής συμμετοχής όλων των μελών της Οργάνωσης.

Η ΟΝΝΕΔ Αχαΐας είχε και έχει ενεργό ρόλο σε αυτή την πορεία. Νέοι άνθρωποι κινητοποιήθηκαν, συμμετείχαν, συζήτησαν, στήριξαν και έδωσαν το δικό τους στίγμα στην πολιτική ζωή του τόπου μας.

Αυτό δεν είναι εικόνα μιας Οργάνωσης που χρειάζεται επανεκκίνηση. Είναι εικόνα μιας Οργάνωσης που έχει ουσιαστικό ρόλο στην κοινωνία και παράγει αποτέλεσμα. Είναι μια συλλογική προσπάθεια που χτίζεται με σοβαρότητα, ειλικρίνεια και πολιτική δουλειά.

Και ακριβώς γι’ αυτό η επόμενη μέρα της ΟΝΝΕΔ Αχαΐας δεν χρειάζεται μηδενισμούς, ούτε εύκολα συνθήματα. Χρειάζεται συνέχιση της δουλειάς που έχει γίνει, ενίσχυση της παρουσίας των νέων στην κοινωνία και ακόμη μεγαλύτερη συμμετοχή. Η επόμενη μέρα για την ΟΝΝΕΔ Αχαΐας δεν πρέπει να χτιστεί πάνω σε μια αφήγηση απαξίωσης του παρελθόντος. Αυτό που χρειάζεται είναι κάτι πολύ πιο ουσιαστικό: συνέχεια, σοβαρότητα και υπευθυνότητα.

Οι Οργανώσεις δυναμώνουν όταν αναγνωρίζουν την πορεία τους και εξελίσσονται πάνω σε αυτήν, όχι όταν μηδενίζουν όσα έχουν καταφέρει. Η ΟΝΝΕΔ Αχαΐας δεν είναι χώρος προσωπικών φιλοδοξιών, ούτε πεδίο δημιουργίας εύκολων αφηγημάτων. Είναι μια ιστορική πολιτική νεολαία που διαχρονικά διαμορφώνει στελέχη, ιδέες και πολιτική παρουσία.

Γιατί οι Οργανώσεις που έχουν ιστορία, αποτέλεσμα και παρουσία δεν χρειάζονται «επανεκκίνηση». Χρειάζονται ανθρώπους που πιστεύουν σε αυτές και δουλεύουν για να πάνε ακόμη πιο μπροστά. Με τιμή προς την Ιστορία της Οργάνωσης,

Ο Βασίλης Παναγόπουλος είναι πρόεδρος της ΟΝΝΕΔ Αχαΐας

