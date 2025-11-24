Η Ουκρανία θα γίνει εύκολα Λευκορωσία λόγω Τραμπ

Η πρόταση για ειρήνη στην Ουκρανία του Ντόναλντ Τραμπ, οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια στην πλήρη υποδούλωση της Ουκρανίας στη Ρωσία και την μετατροπή της σε μια δεύτερη Λευκορωσία, δηλαδή σε μια χώρα-δορυφόρο, επαρχία της Μόσχας, με κυβέρνηση ελεγχόμενη από το Κρεμλίνο.

Ο Τραμπ προτείνει η Ουκρανία να παραχωρήσει το 30% των εδαφών της (ακόμα και εδάφη που δεν έχει καταλάβει η Μόσχα), να γίνουν τα ρωσικά δεύτερη γλώσσα της χώρας, η Ουκρανία να μην μπει ποτέ στο ΝΑΤΟ και την ΕΕ και ο στρατός της να έχει συμβολικό χαρακτήρα, μόνο για παρελάσεις.

Το τι θα γίνει στη συνέχεια είναι απλό. Σε μια χώρα εντελώς αδύναμη, η Ρωσία εύκολα, εξαγοράζοντας συνειδήσεις, θα επιβάλλει σύντομα μια δική της κυβέρνηση, θα διορίσει με ελεγχόμενες εκλογές έναν Λουκασένκο ως πρωθυπουργό και στην ουσία θα έχει κατακτήσει ολόκληρη τη χώρα.

Η πρόταση του Τραμπ είναι εξοργιστικά ανόητη, επικίνδυνη και άδικη. Η Ουκρανία απέδειξε ότι μπορούσε να κερδίσει τον πόλεμο. Αρχισε να τον χάνει, μόνο όταν ο Τραμπ της έκοψε τη στρατιωτική βοήθεια και πήρε θέση υπέρ του Πούτιν.

Ο Τραμπ βγάζει χρήματα από τον πόλεμο. Πουλά όπλα στην ΕΕ για να φτάσουν στην Ουκρανία. Με το σχέδιο που προτείνει, οι ΗΠΑ θα ανασυγκροτούν την Ουκρανία με χρήματα που θα βάλουν οι Ευρωπαίοι, κερδίζοντας το 50%.

Ο Πούτιν ευθύνεται για 1.800.000 νεκρούς, τραυματίες και αγνοούμενους. Κατέστρεψε τις οργανωμένες ζωές 6,5 εκατομμυρίων ανθρώπων που εγκατέλειψαν τα σπίτια τους από τα εδάφη του πολέμου. Σοκάρουν οι εγκληματικές πράξεις των Ρώσων σε βάρος αθώων ανθρώπων, ακόμα και αυτών που έμειναν στα κατεχόμενα, πιστεύοντας ότι με τους Ρώσους θα ζήσουν καλύτερα.

Καμένα πτώματα, χιλιάδες απαχθέντα παιδιά, φυλακίσεις, ξυλοδαρμοί, φοβερές καταπιέσεις, περιγράφουν αδιανόητα εγκλήματα πολέμου που ο Τραμπ επιβραβεύει. Ομως δεν είναι μόνο η αναπόφευκτη πλήρης κατάληψη της Ουκρανίας.

Ο Τραμπ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΕΙ και ενισχύει τον όλεθρο του Πούτιν, εγκαταλείποντας την Ουκρανία που αγωνίζεται για όλη την Ευρώπη. Ποιος εγγυάται, ότι μετά τη δήθεν συμφωνία ειρήνης, ο εντελώς αναξιόπιστος Πούτιν δεν θα συνεχίσει ανοίγοντας άλλα μέτωπα στα βόρεια της Ευρώπης; Αυτό δεν κάνει ήδη με τον υβριδικό πόλεμο; Η Ρωσία δεν ήταν εγγυήτρια δύναμη για την Ουκρανία και εισέβαλε σε αυτήν; Ποιος θα τον σταματήσει λοιπόν; Ο Τραμπ;

Τέλος, ας μην πετροβολάμε την Ευρώπη. Μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο πήρε μια υπέροχη απόφαση. Να επενδύσει στην ΕΙΡΗΝΗ. Και έγινε ένας ευλογημένος τόπος.

Η υπαρκτή πλέον απειλή Πούτιν, δεν μπορεί να ακυρώσει το μεγαλείο αυτής της απόφασης, που κράτησε 80 χρόνια και πρέπει να συνεχιστεί, αν και Τραμπ-Πούτιν μάς απειλούν ευθέως πια.

