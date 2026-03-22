Η Παναχαϊκή διέλυσε 10-0 τον Πανγυθεατικό, Παναιγιάλειος και Θύελλα έκαναν τη δουλειά
Η Παναχαϊκή αγκαλιάζει την παραμονή, ο Παναιγιάλειος πέρασε δεύτερος, η Θύελλα μείωσε με το «καλημέρα», αλλά ο δρόμος είναι μακρύς
Με τον καλύτερο τρόπο ξεκίνησαν τα play offs και τα play outs της Γ’ Εθνικής για τις ομάδες της Αχαΐας.
Ασφαλώς ξεχώρισε το 10-0 της Παναχαϊκής επί του Πανγυθεατικού με τους «κοκκινόμαυρους» να διαλύουν την υποβιβασμένη ομάδα της Λακωνίας.
Καθάρισε από ημίχρονο
Οπως αναμενόταν, η Παναχαϊκή δεν είχε προβλήματα κόντρα στον Πανγυθεατικό και τον διέλυσε με 1-0.
Τεράστια η διαφορά όμως μαρτυράει και το σκορ με τους φιλοξενούμενους να παίζουν και με 10 παίκτες από το 61′. Μετά το 9-0 αποχώρησε και ο Νιφορόπουλος για να παίξουν με τον ίδιο αριθμό παικτών οι δύο ομάδες.
23’ Σέντρα από αριστερά του Μασούρα, κεφαλιά Νιφορόπουλου 1-0
29’ Ο Μπούρδος κέρδισε πέναλτι, το εκτέλεσε εύστοχα ο Νιφορόπουλος για το 2-0
32’ Ο Συρμής με εκπληκτικό πλασέ έκανε το 3-0
37’ Mε φαλτσαριστό σουτ του ο Νιφορόπουλος 4-0
51’ Ο Συρμής εκτέλεσε το κόρνερ από δεξιά και ο Τσεκούρας με καρφωτή κεφαλιά έκανε το 5-0
55’ Ο Πετράτος με πέναλτι έκανε το 6-0
61’ Κόκκινη ο Τσάρρι
62’ Με απευθείας φάουλ ο Συρμής ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο 7-0
67′ Ο Ντούνης σέρβιρε στον Ντεντόπουλο και αυτός με πλασε έγραψε το 8-0
68′ Σέντρα Ορτέντζιου από δεξιά, κεφαλιά Ντούνη και 9-0
85′ Μπαλιά του Καμπεράι στον Ορτέντζιο, ο οποίος έκανε το 10-0
ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ: Τσιρίνης, Μπούρδος (46’ Ντεντόπουλος), Αγουρίδης (58’ Καμπεράι), Σταθόπουλος, Μουλάς, Πετράτος (58’ Ντούνης), Συρμής, Γερολυμάτος (46’ Γασπαρινάτος), Τσεκούρας, Νιφορόπουλος, Μασούρας (58’ Ορτέντζιος).
ΠΑΝΓΥΘΕΑΤΙΚΟΣ: Μοσχοβίτης (71′ Ρουμάνος), Μπουτζίκος (70′ Μορίσοφ), Καπασούρης (46′ Παπαδάκος), Τσάρρι, Σιμιτζής (80′ Κουμέντος), Κοτσιφάκος, Δέσκας, Τζανετάκος (46’ Ιλιεφ), Κάσαρχος, Αλλκία, Καλαμπόκης.
Επαιξε όσο έπρεπε
Καλή αρχή και για τον Παναιγιάλειο, ο οποίος επιβλήθηκε με 2-0 της Κορίνθου στο γήπεδό του και πέρασε στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας, πάνω από τη Ζάκυνθο.
Στο 7′ ο Σιάκας έκανε πιο εύκολα τα πράγματα για την αιγιώτικη ομάδα και στο 55′ ο Φωκαΐδης έκανε το 2-0.
ΠΑΝΑΙΓΙΑΛΕΙΟΣ: Μπονατάκης, Βασιλαντωνόπουλος (62′ Πολίτης), Τασουλής, Καμαρά, Κολοκοτρώνης, Ντούκας, Φωκαΐδης (82′ Κόκιος), Σταυρόπουλος, Μπουρλάκης (75′ Λαθύρης), Λιάτος (67′ Κυριαζής), Σιάκας.
ΚΟΡΙΝΘΟΣ: Σύρακας, Βεντουρής (62′ Γιαννίκος), Καρέλης (88′ Φιλιππάκης), Βλάσσης (73′ Αναστασόπουλος), Νικολάου, Μερκούρη, Χατζής, Χαρίτος, Φάκκης, Παπούλης, Ρέππας (62′ Λιάκος).
Αμέτρητες ευκαιρίες, ευτυχώς δεν το πλήρωσε
Η Θύελλα πέρασε με νίκη 2-1 από την έδρα του Ερμή Μελιγούς κάνοντας τα εύκολα δύσκολα. Πολλές χαμένες ευκαιρίες για την πατρινή ομάδα, η οποία ευτυχώς δεν τιμωρήθηκε από τη μπάλα και στρέφει την προσοχή της πλέον στο μεγάλο ντέρμπι με την Παναχαϊκή.
ΕΡΜΗΣ ΜΕΛΙΓΟΥΣ: Κ. Γιαννούσης, Πολυμενάκος, Τσιούλος, Σ. Γιαννούσης, Νάνος, Αντωνάκης, Αμετκέλε, Σκούτας (75′ Μάλλης), Παναγόπουλος (65’ Μέγας), Αμπντούλ Γκαφάρ (65’ Γουίλιαμς), Κατσίρης (75′ Ράλλης)
ΘΥΕΛΛΑ: Κολοβούρης, Κωνσταντινίδης, Χρυσανθακόπουλος (88′ Δημητρέλος), Θανόπουλος (88′ Κ. Κουτσαντώνης), Κατριβέσης, Σουγλέρης (65’ Θ. Βλασόπουλος), Σκεπετάρης (76′ Σκουμής), Ντίνος, Πιστικός (65’ Μαντάς), Αναγνωστόπουλος, Θεοδωρακόπουλος.
Τα αποτελέσματα:
Play offs
Παναιγιάλειος – Κόρινθος 2-0: 7’ Σιάκας, 55’ Φωκαΐδης
Πέλοπας – Μιλτιάδης 0-0
Πύργος – Ζάκυνθος 1-0: 77′ Φερεκίδης
Play outs
Παναχαϊκή – Πανγυθεατικός 10-0: 23’ 29’ πέναλτι 37’ Νιφορόπουλος, 31’ 62’ Συρμής, 51’ Τσεκούρας, 55’ πέναλτι Πετράτος, 67’ Ντεντόπουλος, 68′ Ντούνης, 85′ Ορτέντζιος
Ερμής Μελιγούς – Θύελλα 1-2: 34’ Παναγόπουλος – 4’ Ντίνος, 48’ Σκεπετάρης
Πανθουριακός – Λουτράκι 0-1: 82′ Κυριαλάνης
Βαθμολογίες
Play offs
|Πύργος
|46-7
|59
|Παναιγιάλειος
|42-15
|53
|Ζάκυνθος
|47-12
|52
|Μιλτιάδης
|32-23
|34
|Κόρινθος
|35-33
|32
|Πέλοπας
|20-32
|30
Play outs
|Λουτράκι
|19-18
|31
|Παναχαϊκή
|39-26
|30
|Πανθουριακός
|29-26
|28
|Θύελλα
|22-31
|24
|Ερμής Μελ.
|14-42
|10
|Πανγυθεατικός
|8-88
|2
Επόμενη
Play offs
Σάββατο 28/3
Μιλτιάδης – Παναιγιάλειος
Ζάκυνθος – Πέλοπας
Κόρινθος – Πύργος
Play outs
Σάββατο 28/3
Θύελλα – Παναχαϊκή
Λουτράκι – Ερμής Μελ.
Πανγυθεατικός – Πανθουριακός
Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη
Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.
Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News