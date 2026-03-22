Η Παναχαϊκή διέλυσε 10-0 τον Πανγυθεατικό, Παναιγιάλειος και Θύελλα έκαναν τη δουλειά

Με τον καλύτερο τρόπο ξεκίνησαν τα play offs και τα play outs της Γ’ Εθνικής για τις ομάδες της Αχαΐας.

Ασφαλώς ξεχώρισε το 10-0 της Παναχαϊκής επί του Πανγυθεατικού με τους «κοκκινόμαυρους» να διαλύουν την υποβιβασμένη ομάδα της Λακωνίας.

Καθάρισε από ημίχρονο

Οπως αναμενόταν, η Παναχαϊκή δεν είχε προβλήματα κόντρα στον Πανγυθεατικό και τον διέλυσε με 1-0.

Τεράστια η διαφορά όμως μαρτυράει και το σκορ με τους φιλοξενούμενους να παίζουν και με 10 παίκτες από το 61′. Μετά το 9-0 αποχώρησε και ο Νιφορόπουλος για να παίξουν με τον ίδιο αριθμό παικτών οι δύο ομάδες.

23’ Σέντρα από αριστερά του Μασούρα, κεφαλιά Νιφορόπουλου 1-0

29’ Ο Μπούρδος κέρδισε πέναλτι, το εκτέλεσε εύστοχα ο Νιφορόπουλος για το 2-0

32’ Ο Συρμής με εκπληκτικό πλασέ έκανε το 3-0

37’ Mε φαλτσαριστό σουτ του ο Νιφορόπουλος 4-0

51’ Ο Συρμής εκτέλεσε το κόρνερ από δεξιά και ο Τσεκούρας με καρφωτή κεφαλιά έκανε το 5-0

55’ Ο Πετράτος με πέναλτι έκανε το 6-0

61’ Κόκκινη ο Τσάρρι

62’ Με απευθείας φάουλ ο Συρμής ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο 7-0

67′ Ο Ντούνης σέρβιρε στον Ντεντόπουλο και αυτός με πλασε έγραψε το 8-0

68′ Σέντρα Ορτέντζιου από δεξιά, κεφαλιά Ντούνη και 9-0

85′ Μπαλιά του Καμπεράι στον Ορτέντζιο, ο οποίος έκανε το 10-0

ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ: Τσιρίνης, Μπούρδος (46’ Ντεντόπουλος), Αγουρίδης (58’ Καμπεράι), Σταθόπουλος, Μουλάς, Πετράτος (58’ Ντούνης), Συρμής, Γερολυμάτος (46’ Γασπαρινάτος), Τσεκούρας, Νιφορόπουλος, Μασούρας (58’ Ορτέντζιος).

ΠΑΝΓΥΘΕΑΤΙΚΟΣ: Μοσχοβίτης (71′ Ρουμάνος), Μπουτζίκος (70′ Μορίσοφ), Καπασούρης (46′ Παπαδάκος), Τσάρρι, Σιμιτζής (80′ Κουμέντος), Κοτσιφάκος, Δέσκας, Τζανετάκος (46’ Ιλιεφ), Κάσαρχος, Αλλκία, Καλαμπόκης.

Επαιξε όσο έπρεπε

Καλή αρχή και για τον Παναιγιάλειο, ο οποίος επιβλήθηκε με 2-0 της Κορίνθου στο γήπεδό του και πέρασε στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας, πάνω από τη Ζάκυνθο.

Στο 7′ ο Σιάκας έκανε πιο εύκολα τα πράγματα για την αιγιώτικη ομάδα και στο 55′ ο Φωκαΐδης έκανε το 2-0.

ΠΑΝΑΙΓΙΑΛΕΙΟΣ: Μπονατάκης, Βασιλαντωνόπουλος (62′ Πολίτης), Τασουλής, Καμαρά, Κολοκοτρώνης, Ντούκας, Φωκαΐδης (82′ Κόκιος), Σταυρόπουλος, Μπουρλάκης (75′ Λαθύρης), Λιάτος (67′ Κυριαζής), Σιάκας.

ΚΟΡΙΝΘΟΣ: Σύρακας, Βεντουρής (62′ Γιαννίκος), Καρέλης (88′ Φιλιππάκης), Βλάσσης (73′ Αναστασόπουλος), Νικολάου, Μερκούρη, Χατζής, Χαρίτος, Φάκκης, Παπούλης, Ρέππας (62′ Λιάκος).

Αμέτρητες ευκαιρίες, ευτυχώς δεν το πλήρωσε

Η Θύελλα πέρασε με νίκη 2-1 από την έδρα του Ερμή Μελιγούς κάνοντας τα εύκολα δύσκολα. Πολλές χαμένες ευκαιρίες για την πατρινή ομάδα, η οποία ευτυχώς δεν τιμωρήθηκε από τη μπάλα και στρέφει την προσοχή της πλέον στο μεγάλο ντέρμπι με την Παναχαϊκή.

ΕΡΜΗΣ ΜΕΛΙΓΟΥΣ: Κ. Γιαννούσης, Πολυμενάκος, Τσιούλος, Σ. Γιαννούσης, Νάνος, Αντωνάκης, Αμετκέλε, Σκούτας (75′ Μάλλης), Παναγόπουλος (65’ Μέγας), Αμπντούλ Γκαφάρ (65’ Γουίλιαμς), Κατσίρης (75′ Ράλλης)

ΘΥΕΛΛΑ: Κολοβούρης, Κωνσταντινίδης, Χρυσανθακόπουλος (88′ Δημητρέλος), Θανόπουλος (88′ Κ. Κουτσαντώνης), Κατριβέσης, Σουγλέρης (65’ Θ. Βλασόπουλος), Σκεπετάρης (76′ Σκουμής), Ντίνος, Πιστικός (65’ Μαντάς), Αναγνωστόπουλος, Θεοδωρακόπουλος.

Τα αποτελέσματα:

Play offs

Παναιγιάλειος – Κόρινθος 2-0: 7’ Σιάκας, 55’ Φωκαΐδης

Πέλοπας – Μιλτιάδης 0-0

Πύργος – Ζάκυνθος 1-0: 77′ Φερεκίδης

Play outs

Παναχαϊκή – Πανγυθεατικός 10-0: 23’ 29’ πέναλτι 37’ Νιφορόπουλος, 31’ 62’ Συρμής, 51’ Τσεκούρας, 55’ πέναλτι Πετράτος, 67’ Ντεντόπουλος, 68′ Ντούνης, 85′ Ορτέντζιος

Ερμής Μελιγούς – Θύελλα 1-2: 34’ Παναγόπουλος – 4’ Ντίνος, 48’ Σκεπετάρης

Πανθουριακός – Λουτράκι 0-1: 82′ Κυριαλάνης

Βαθμολογίες

Play offs

Πύργος 46-7 59 Παναιγιάλειος 42-15 53 Ζάκυνθος 47-12 52 Μιλτιάδης 32-23 34 Κόρινθος 35-33 32 Πέλοπας 20-32 30

Play outs

Λουτράκι 19-18 31 Παναχαϊκή 39-26 30 Πανθουριακός 29-26 28 Θύελλα 22-31 24 Ερμής Μελ. 14-42 10 Πανγυθεατικός 8-88 2

Επόμενη

Play offs

Σάββατο 28/3

Μιλτιάδης – Παναιγιάλειος

Ζάκυνθος – Πέλοπας

Κόρινθος – Πύργος

Play outs

Σάββατο 28/3

Θύελλα – Παναχαϊκή

Λουτράκι – Ερμής Μελ.

Πανγυθεατικός – Πανθουριακός

