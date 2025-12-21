Η Παναχαϊκή έχασε στο ντέρμπι με τους Γαργαλιάνους, «πονάει» και το -16

Κρίμα για την Παναχαϊκή. Επιστρέφει από τους Γαργαλιάνους με την ήττα από την ομώνυμη ομάδα με σκορ 88-72, με τη διαφορά των 16 πόντων να προκαλεί προβληματισμό στις τάξεις των «κοκκινόμαυρων».

«Δυστυχώς σήμερα δεν μας βγήκαν πράγματα. Ημασταν άστοχοι σε κρίσιμα σημεία κι όταν περάσαμε μπροστά ήμασταν άστοχοι και στις βολές», δήλωσε ο προπονητής της Παναχαϊκής Θανάσης Λιόνας και πρόσθεσε τα εξής: «Ηταν μια ήττα εντός προγράμματος. Θα μπορούσαμε, όμως, να περιορίσουμε τη διαφορά. Γνωρίζαμε τη δυσκολία του παιχνιδιού. Οι Γαργαλιάνοι πάνε για πρωτάθλημα και προέρχονταν από ήττα. Στον β΄ γύρο τα πράγματα θα είναι διαφορετικά μέσα στην έδρα μας. Είμαι ευχαριστημένος από την προσπάθεια των παιδιών. Εχουμε 7 νίκες, βρισκόμαστε στη 2η θέση και πάμε στις γιορτές με ικανοποίηση. Ο β΄ γύρος θα είναι δύσκολος, θα ξεκουραστούμε και θα δουλέψουμε για να επανέλθουμε στις νίκες. Εύχομαι καλές γιορτές σε όλους υγεία ευτυχία και δύναμη».

Διαιτητές: Αργυρούδης-Τσουρή-Κονταξάκης. Τα 10λεπτα: 25-13, 41-34 (ημ.), 64-51, 88-72.

ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΟΙ (Γκαβανόπουλος): Βουκίσεβιτς 24 (3), Γυφτάκης 4, Μακαριάδης 18 (3), Γαβρίλης 32 (2), Δαμιανάκος 5 (1), Νικολιδάκης 3, Τασσόπουλος 2, Καστανιώτης, Ντεμερούκας, Σοφιανόπουλος.

ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ (Λιόνας): Χατζόπουλος 9 (1), Σάτοβιτς 22 (6), Χρονόπουλος 17 (2), Μπίρμπας 3 (1), Χριστόπουλος 8 (8ριμπ.), Τσιμίδης 10, Οικονομίδης 1, Κανελλάκης, Νικολάου 2, Καραγγελής.

