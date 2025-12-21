Η Παναχαϊκή έχασε στο ντέρμπι με τους Γαργαλιάνους, «πονάει» και το -16

Η μπασκετική Παναχαϊκή δεν τα κατάφερε στο ντέρμπι με τους Γαργαλιάνους στη Μεσσηνία, γνωρίζοντας την ήττα με 16 πόντους διαφορά.

Η Παναχαϊκή έχασε στο ντέρμπι με τους Γαργαλιάνους, «πονάει» και το -16 Ηττα για την Παναχαϊκή του Θανάση Λιόνα στους Γαργαλιάνους
21 Δεκ. 2025 19:44
Pelop News

Κρίμα για την Παναχαϊκή. Επιστρέφει από τους Γαργαλιάνους με την ήττα από την ομώνυμη ομάδα με σκορ 88-72, με τη διαφορά των 16 πόντων να προκαλεί προβληματισμό στις τάξεις των «κοκκινόμαυρων».

«Δυστυχώς σήμερα δεν μας βγήκαν πράγματα. Ημασταν άστοχοι σε κρίσιμα σημεία κι όταν περάσαμε μπροστά ήμασταν άστοχοι και στις βολές», δήλωσε ο προπονητής της Παναχαϊκής Θανάσης Λιόνας και πρόσθεσε τα εξής: «Ηταν μια ήττα εντός προγράμματος. Θα μπορούσαμε, όμως, να περιορίσουμε τη διαφορά. Γνωρίζαμε τη δυσκολία του παιχνιδιού. Οι Γαργαλιάνοι πάνε για πρωτάθλημα και προέρχονταν από ήττα. Στον β΄ γύρο τα πράγματα θα είναι διαφορετικά μέσα στην έδρα μας. Είμαι ευχαριστημένος από την προσπάθεια των παιδιών. Εχουμε 7 νίκες, βρισκόμαστε στη 2η θέση και πάμε στις γιορτές με ικανοποίηση. Ο β΄ γύρος θα είναι δύσκολος, θα ξεκουραστούμε και θα δουλέψουμε για να επανέλθουμε στις νίκες. Εύχομαι καλές γιορτές σε όλους υγεία ευτυχία και δύναμη».

Διαιτητές: Αργυρούδης-Τσουρή-Κονταξάκης. Τα 10λεπτα: 25-13, 41-34 (ημ.), 64-51, 88-72.

ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΟΙ (Γκαβανόπουλος): Βουκίσεβιτς 24 (3), Γυφτάκης 4, Μακαριάδης 18 (3), Γαβρίλης 32 (2), Δαμιανάκος 5 (1), Νικολιδάκης 3, Τασσόπουλος 2, Καστανιώτης, Ντεμερούκας, Σοφιανόπουλος.

ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ (Λιόνας): Χατζόπουλος 9 (1), Σάτοβιτς 22 (6), Χρονόπουλος 17 (2), Μπίρμπας 3 (1), Χριστόπουλος 8 (8ριμπ.), Τσιμίδης 10, Οικονομίδης 1, Κανελλάκης, Νικολάου 2, Καραγγελής.

 

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
21:20 Εκταφές σορών στα Τέμπη: Τι ζητάνε Πάνος Ρούτσι και Ηλίας Παπαγγελής
21:11 Ανδρέας Ρέγκλης: «Μη μασάς, Ζωή. Είμαστε μαζί σου και σου λέμε για ακόμα μια φορά «προχώρα».
21:08 2η στην Ευρώπη η Ελλάδα στο ποσοστό ηλεκτρονικών πληρωμών!
20:52 Εξομολόγηση του Λε Πα: «Ζαλίστηκα κι έπεσα κάτω απ’ την κούραση. Είχα να κοιμηθώ 15 μέρες».
20:46 Αίγιο: τα δημοτικά σχολεία σε εορταστικά μπαζάρ
20:41 Διαρροή από ΑΑΔΕ για Σύλλογο Τεμπών: Οποιος είναι νόμιμος, δεν έχει να φοβάται…
20:28 Aποχώρηση βουλεύτριας από το Κίνημα Κασσελάκη: «Η στάση σου υποβαθμίζει τις προσπάθειές όλων μας…»!
20:22 Αγρίνιο: Θρίλερ με πτώση άνδρα σε απότομη πλαγιά – Εσπευσμένα στο Νοσοκομείο
20:11 Τετ α τετ Μητσοτάκη με Νετανιάχου στην Ιερουσαλήμ
20:05 H κυβέρνηση Τραμπ εντείνει την πίεση στη Βενεζουέλα
20:00 Σειρήνες πολέμου θα ηχήσουν στον Πύργο!
19:57 Εφυγε από τη ζωή ένας αληθινός θρύλος της οινοποιίας
19:55 Η Πάτρα κέρδισε με «νοκ-άουτ» και πήρε άριστα στο Πανελλήνιο πρωτάθλημα ΦΩΤΟ
19:49 Η Αχαγιά ΄82 άλωσε την Αρτα και μένει στο κόλπο – Δηλώσεις
19:44 Η Παναχαϊκή έχασε στο ντέρμπι με τους Γαργαλιάνους, «πονάει» και το -16
19:39 Ντάγιος για Rising Stars: «Οι αγώνες βοηθούν τα παιδιά μα εξελίσσονται και να βελτιώνονται»
19:33 Α2 ΕΣΚΑ-Η: Νίκες για Κεφαλληνιακό και Ιλιδα – Φωτογραφίες
19:32 Μετωπική σύγκρουση Κυβέρνησης και αγροτικών μπλόκων με φόντο τις επιδοτήσεις του Κώστα Ανεστίδη
19:29 ΣΥΡΙΖΑ για τον έλεγχο της ΑΑΔΕ στον Σύλλογο Συγγενών Θυμάτων Τεμπών: «Οι γνωστές αλητείες της Πειραιώς»!
19:21 Ο Γ. Βουλγαράκης για το «κόμμα της Καρυστιανού»
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 20-21/12/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ