Η Παναχαϊκή ποντάρει σε πατρινούς και «σκανάρει» την αγορά

24 Δεκ. 2025 11:41
Pelop News

Κάθε μεταγραφική περίοδος Ιανουαρίου είναι δύσκολη, καθώς σπάνια βρίσκονται παίκτες με την απαιτούμενη εμπειρία που μπορούν να κάνουν άμεσα τη διαφορά. Αυτό είναι κάτι που απασχολεί και την Παναχαϊκή, η οποία «καίγεται» για ενίσχυση τις επόμενες ημέρες.
Η διοίκηση έχει εντοπίσει τέσσερις με πέντε υποψήφιους μεταγραφικούς στόχους, με δύο εξ αυτών να έχουν ήδη δώσει τα χέρια. Ωστόσο, επειδή δεσμεύονται με άλλες ομάδες, δεν έχει διαρρεύσει το παραμικρό.
Παρ’ όλα αυτά, εκείνο που έχει γίνει γνωστό είναι πως πρόθεση και στόχος της ομάδας είναι να αποκτηθούν και Πατρινοί ποδοσφαιριστές, οι οποίοι γνωρίζουν το ειδικό βάρος της Παναχαϊκής και δεν θα χρειαστούν μεγάλο χρονικό διάστημα προσαρμογής.
Για τον λόγο αυτό, από το τεχνικό επιτελείο «σκανάρονται» περιπτώσεις Πατρινών παικτών που αγωνίζονται σε άλλες ομάδες της Γ΄ Εθνικής – και από διαφορετικούς ομίλους – ώστε να γίνει κρούση, εφόσον φυσικά ανάψει το «πράσινο φως» ο τεχνικός της ομάδας, Σπύρος Αντωνόπουλος.
Στο «κοκκινόμαυρο» στρατόπεδο επιθυμούν, πάντως, εντός της επόμενης εβδομάδας να προχωρήσουν οι διαπραγματεύσεις και να κλείσουν οι πρώτοι παίκτες, ώστε στις αρχές Ιανουαρίου να βρίσκονται στην Πάτρα και να πιάσουν δουλειά με τη νέα τους ομάδα.
ΞΕΚΟΥΡΑΣΗ
Στο αγωνιστικό σκέλος, οι παίκτες της Παναχαϊκής από χθες ξεκουράζονται, κάνοντας χρήση του τετραημέρου ρεπό που τους παραχώρησε ο Σπύρος Αντωνόπουλος.
Οι «κοκκινόμαυροι» θα επιστρέψουν το απόγευμα του Σαββάτου στην Πάτρα, προκειμένου να ξεκινήσουν την προετοιμασία τους για τον πρώτο αγώνα του 2026.

 

