Η Πάτρα σε αεροπλάνο της TUI Group

Σύσκεψη στον Άραξο με τον αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού Π. Σακελλαρόπουλο

Η Πάτρα σε αεροπλάνο της TUI Group
30 Μαρ. 2026 9:53
Pelop News

Μια σημαντική στιγμή για την Πάτρα και συνολικά για τη Δυτική Ελλάδα σηματοδοτεί η απόφαση της TUI Group να δώσει το όνομα «PATRA» σε ένα από τα αεροσκάφη της, με την πρώτη πτήση να αναμένεται να προσγειωθεί την 1η Μαΐου 2026 από το Ανόβερο στο πολιτικό αεροδρόμιο του Αράξου. Πρόκειται για μια πρωτοβουλία με έντονο συμβολισμό αλλά και ουσιαστική αναπτυξιακή διάσταση, που φέρνει την περιοχή στο επίκεντρο του ευρωπαϊκού τουριστικού χάρτη.

Η προετοιμασία της υποδοχής του αεροσκάφους βρέθηκε στο επίκεντρο ευρείας σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 27 Μαρτίου στον Κρατικό Αερολιμένα Αράξου. Μεταξύ άλλων, συζητήθηκαν οι λεπτομέρειες της τελετής υποδοχής, η φιλοξενία των επίσημων προσκεκλημένων, καθώς και η προσφορά τοπικών προϊόντων στο πλήρωμα, ως συμβολική χειρονομία φιλοξενίας και ανάδειξης της τοπικής παραγωγής.

Η Πάτρα σε αεροπλάνο της TUI Group

Ο αντιπεριφερειάρχης Τουριστικής Ανάπτυξης, Παναγιώτης Σακελλαρόπουλος, χαρακτήρισε την ονοματοδοσία ως ιδιαίτερη τιμή και στρατηγική αναγνώριση. Τόνισε: «Η ονοματοδοσία “PATRA” αποτελεί ιδιαίτερη τιμή και αναγνώριση από έναν από τους μεγαλύτερους και πιο επιδραστικούς τουριστικούς οργανισμούς της Ευρώπης. Στέλνει ένα ξεκάθαρο μήνυμα: η Πάτρα και η Δυτική Ελλάδα αναγνωρίζονται πλέον ως δυναμικοί, σύγχρονοι προορισμοί με διεθνή απήχηση. Η πρωτοβουλία αυτή δεν είναι, απλώς, συμβολική: δημιουργεί προστιθέμενη αξία, ενισχύει την αναγνωρισιμότητα του προορισμού και ανοίγει νέες προοπτικές για την τουριστική και οικονομική ανάπτυξη της περιοχής. Με την TUI Group να δίνει το όνομα “PATRA” σε ένα από τα αεροσκάφη της, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας — Olympian Land — παύει να είναι “κρυμμένος προορισμός” και μετατρέπεται σε αναγνωρίσιμη ευρωπαϊκή ταυτότητα. Θα θέλαμε να εκφράσουμε τις θερμές μας ευχαριστίες προς την TUI Group, για την εμπιστοσύνη, τη συνεργασία και τη στρατηγική αυτή αναγνώριση του προορισμού μας».

Από την πλευρά του Επιμελητήριο Αχαΐας, ο πρόεδρος Θεόδωρος Λουλούδης υπογράμμισε ότι η άφιξη του αεροσκάφους με το όνομα «PATRA» αποτελεί μια στιγμή υψηλού συμβολισμού, με την πόλη να «αποκτά φτερά» και να μεταφέρει τη δυναμική και την ιστορία της πέρα από τα σύνορα. Τόνισε, επίσης, ότι πρόκειται για μια σημαντική ευκαιρία ενίσχυσης της εξωστρέφειας και της επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Στο ίδιο μήκος κύματος, το μέλος της Διοικητικής Επιτροπής, Ιωάννης Χριστόπουλος, ο οποίος τόνισε: «Για το Επιμελητήριο Αχαΐας, η εξέλιξη αυτή ενισχύει τη στρατηγική στόχευση για μεγαλύτερη εξωστρέφεια, προσέλκυση επισκεπτών και επενδύσεων, αλλά και για την ανάδειξη της περιοχής ως σύγχρονου επιχειρηματικού και τουριστικού προορισμού. Η Πάτρα αποκτά νέα ταυτότητα στο διεθνές περιβάλλον και εμείς οφείλουμε να αξιοποιήσουμε αυτή την ευκαιρία στο έπακρο».

Στη σύσκεψη συμμετείχαν η αερολιμενάρχης του Κρατικού Αερολιμένα Αράξου, Ελένη Γιαννάκη, και η εκπρόσωπος της  TUI Δ. Ελλάδος, Λίτσα  Δημητροπούλου.

