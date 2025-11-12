Η Πάτρα σε εξήντα ιστορίες – Παρουσιάστηκε το βιβλίο του Διονύση Ζακυνθινού

Ενα βιβλίο, μια πόλη μέσα από εξήντα κομμάτια παζλ. Αυτό ακριβώς, αλλά και πολλά περισσότερα είναι το βιβλίο «Ολα τριγύρω αλλάζουνε» του δημοσιογράφου Διονύση Ζακυνθινού, το οποίο παρουσιάστηκε στον Δικηγορικό Σύλλογο Πατρών σε ένα μεγάλο ακροατήριο.

Ο έμπειρος δημοσιογράφος μας σύστησε μέσα από το βιβλίο του την Πάτρα, χρησιμοποιώντας εξήντα κείμενα για τις ξεχασμένες γωνιές της πόλης, τις προοπτικές της, τα προβλήματά της. Από το κυκλοφοριακό έως την πολιτιστική της ταυτότητα και από το Πατρινό Καρναβάλι μέχρι τον τουρισμό, ο συγγραφέας συνθέτει ένα ψηφιδωτό παρατηρήσεων και στοχασμών. Πρόκειται για άρθρα που δημοσιεύτηκαν στις εφημερίδες «Πελοπόννησος» και «Γνώμη» της Πάτρας κατά την περίοδο 2015-2025 και, παρότι αντλούν αφορμές από την επικαιρότητα και τη συγκυρία, αγγίζουν ζητήματα διαχρονικά για την πόλη και για το πώς αυτή μπορεί να βελτιωθεί.

Τον συντονισμό της παρουσίασης είχε ο δημοσιογράφος της εφημερίδας «Γνώμη» Δημήτρης Αβραμίδης, ενώ το πάνελ συγκροτούσαν ο εμβληματικός διευθυντής σύνταξης της εφημερίδας «Πελοπόννησος» Κωνσταντίνος Μάγνης, η διευθύντρια σύνταξης του TheBest.gr Γιώτα Κοντογεωργοπούλου και ο πολιτευτής στην Αχαΐα με το Κίνημα Δημοκρατίας Θέμης Μπάκας.

Η Γιώτα Κοντογεωργοπούλου, αφού έπλεξε το εγκώμιο του Δ. Ζακυνθινού, στάθηκε στον «κόπο ενός συγγραφέα πίσω από την αναμέτρηση με τον λόγο», αλλά και «στον αγώνα ενός δημοσιογράφου της περιφέρειας σε συνθήκες δύσκολης καθημερινότητας», ο οποίος «οφείλει να έχει πίστη στην αλήθεια του» και να αρθρογραφεί για «μια πόλη που την αντιμετωπίζει ως ζωντανό οργανισμό και η οποία αναπτύσσεται ή ενίοτε βαλτώνει».

Ο Κωνσταντίνος Μάγνης, αφού στάθηκε στη συνεργασία του με τον Δ. Ζακυνθινό, αλλά και στα χαρακτηριστικά του συγγραφέα, έστειλε το μήνυμα ότι: «Πρέπει να αποφασίσουμε σαν πόλη πού θέλουμε να πάμε».

Ο Θέμης Μπάκας, αφού συνεχάρη τον συγγραφέα και τις εκδόσεις «Το Δόντι», τόνισε ότι πρόκειται για «ένα βιβλίο που αξίζει να διαβαστεί, για μια ουσιαστική ματιά στην πόλη της Πάτρας και στους ανθρώπους της».

Από την πλευρά του, ο Διονύσης Ζακυνθινός δεν μπορούσε να κρύψει τη συγκίνησή του για την ολοκλήρωση του βιβλίου και ευχαρίστησε όλους όσοι εργάστηκαν για την έκδοσή του, αλλά και όλους όσοι τον έχουν στηρίξει μέχρι σήμερα στη δημοσιογραφική του διαδρομή.

Παρόντες, μεταξύ άλλων, στην παρουσίαση ο δήμαρχος Πατρέων Κώστας Πελετίδης, ο αντιδήμαρχος Πρασίνου και Αθλητισμού Τάκης Πετρόπουλος, ο επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης του Δήμου Πατρέων Κώστας Σβόλης, ο περιφερειακός σύμβουλος Λυκούργος Σταυρουλόπουλος, ο πρόεδρος της ΔΕΕΠ Αχαΐας της Νέας Δημοκρατίας κι αντιπρόεδρος του Επιμελητηρίου Αντώνης Κουνάβης, ο υπεύθυνος στήριξης Επιχειρήσεων στο Επιμελητήριο Αχαίας και εκδότης της «Γνώμης» Γιάννης Χριστόπουλος, η πολιτεύτρια του ΠΑΣΟΚ και πρόεδρος του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Αχαίας Ολυμπία Λόη, ο πρόεδρος του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας Νίκος Σταθακόπουλος, ο πρώην αντιδήμαρχος Αλέξης Σκαρμέας, ο πρώην γραμματέας της Νομαρχιακής του ΠΑΣΟΚ Αχαΐας Μιχάλης Κίτρου, οι διοικήσεις της ΕΣΗΕΠΗΝ και του ΤΕΑΣ και πλήθος δημοσιογράφων και εκπροσώπων ΜΜΕ της περιοχής, οι Ηλίας Γκοτσόπουλος, Αργύρης Βαγενάς, Πέτρος Μαντάς, Παναγιώτης Καρασπήλιος, Τρύφωνας Παχής, Δημήτρης Αλεξόπουλος, Αγγελική Κολλυροπούλου, Γιώργος Κουτρουμάνης, Βασίλης Χρυσαΐτης, Θανάσης Παλούμης, κ.ά.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



