Η Πάτρα υποδέχθηκε με τιμές την Ολυμπιακή Φλόγα ΠΟΛΛΕΣ ΦΩΤΟ

Η Πάτρα υποδέχτηκε, με όλες τις τιμές, σήμερα το πρωί, στην πλατεία Γεωργίου, την Ολυμπιακή Φλόγα των 25ων Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων, που θα διεξαχθούν, από τις 6 έως τις 22 Φεβρουαρίου 2026, στο Μιλάνο και στην Κορτίνα της Ιταλίας.

Οκτώ λαμπαδηδρόμοι μετέφεραν διαδοχικά την Ολυμπιακή Φλόγα στο κέντρο της Πάτρας. Στην πλατεία Γεωργίου, όπου έγινε η τελετή υποδοχής της Ολυμπιακής Φλόγας, τον βωμό άναψε η Παγκόσμια πρωταθλήτρια Πόλο Ντένια Κουρέτα.

Ο Δήμαρχος Πατρέων Κώστας Πελετίδης υποδέχθηκε εκ μέρους της πόλης τον εκπρόσωπο της Οργανωτικής Επιτροπής των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων «Μιλάνο Κορτίνα 2026», Αλέσσιο Μποτζιάτο, τον εκπρόσωπο της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, Θωμά Τόκα, εκπροσώπους των Αρχών και των Φορέων της Πάτρας, δεκάδες αθλητές, εθελοντές και μαθητές σχολείων που προσήλθαν παρά τον βροχερό καιρό για να τιμήσουν το παγκόσμιο και διαχρονικό σύμβολο του Ολυμπισμού.

Στον χαιρετισμό του ο Δήμαρχος τόνισε:

« Καλωσορίζουμε στην Πάτρα την Ολυμπιακή Φλόγα, το σύμβολο της ειρήνης, της αδελφοσύνης και της ενότητας των λαών, το σύμβολο του Ολυμπισμού που γεννήθηκε στη χώρα μας, σύμβολο και των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων.

Ανάγκη όλων μας είναι ο αθλητισμός, να αγκαλιάσει χωρίς αποκλεισμούς το σύνολο της νεολαίας και να ανταποκριθεί συνολικά στον προορισμό του, ως κοινωνική λειτουργία και λαϊκό δικαίωμα, ως πράξη φυσικής υγείας, παιδείας, ομαδικότητας, αλληλεγγύης, άμιλλας, ως αξία που βοηθά τον άνθρωπο να δρα συλλογικά, να βάζει στόχους.

Ευχή για όλους, η Ολυμπιακή Φλόγα να φώτιζε πραγματικά στο διάβα της έναν κόσμο χωρίς πολέμους, χωρίς φτώχεια και εκμετάλλευση.

Δυστυχώς σήμερα αυτό δεν συμβαίνει. Δεκάδες εστίες πολέμου σε ολόκληρο των πλανήτη, αλλά και εδώ στη “γειτονιά” μας, μπλέκουν τους λαούς σε ένα κουβάρι αντιθέσεων, μετατρέποντας τους σε στόχο. Χιλιάδες άμαχοι δολοφονούνται καθημερινά, μικρά παιδιά δεν προλαβαίνουν να ανακαλύψουν τον κόσμο, όπως εξακολουθεί να γίνεται στην Παλαιστίνη.

Σε αυτές τις συνθήκες, το μήνυμα για “ειρήνη” δεν είναι απλά μια ευχή, και η πάλη για έναν κόσμο χωρίς πολέμους και εκμετάλλευση, είναι ο μόνος δρόμος για να απολαμβάνουμε τη ζωή που μας αξίζει.

Συγχαίρουμε όλους τους αθλητές που συμμετέχουν στους αγώνες για την προσπάθειά τους, για την κατάθεση ψυχής που κάνουν καθημερινά σε κάθε προπόνηση, τους προπονητές τους, τις οικογένειές τους που τους στηρίζουν στην προετοιμασία και σε κάθε αγώνα, αλλά και τους εκατοντάδες λαμπαδηδρόμους

«Στον δρόμο και στο πάλεμα και στο λιθάρι.

Στων ευγενών αγώνων, λάμψε την ορμή»

έγραψε ο Κωστής Παλαμάς το 1895, για το Ολυμπιακό Ιδεώδες, τον αθλητισμό με αξίες, για τη συλλογική προσπάθεια των λαών που ακτινοβολεί ό,τι καλύτερο έχει δημιουργήσει η ανθρωπότητα, για το ωραίο, το μεγάλο και το αληθινό.

Γι’ αυτές τις αξίες μίλησε ο μεγάλος μας ποιητής. Όχι για τον αθλητισμό του άκρατου ανταγωνισμού, των χορηγών και των πολυεθνικών, που γίνονται προϋπόθεση για τη συμμετοχή των αθλητών σε αγώνες.

Ο Αθλητισμός δεν είναι πολυτέλεια για λίγους αλλά ανάγκη για τους πολλούς και ιδιαίτερα για τα παιδιά μας, γι’ αυτά αγωνιζόμαστε.

Οι αξίες και τα ιδανικά του ολυμπιακού πνεύματος, θα είναι πάντα ζωντανά όσο η αλληλεγγύη, η φιλία των λαών και η ειρήνη, θα γίνεται υπόθεση όλων μας.

Τα βλέμματα, ειδικά της νεολαίας, είναι στραμμένα πάνω στους αθλητές και μπορούν να εμπνεύσουν τη νέα γενιά με ευγενείς αξίες.

Καλή επιτυχία στους αθλητές και καλό ταξίδι στην Ολυμπιακή Φλόγα, που σήμερα έκανε στάση στην πόλη μας».

Χαιρετίζοντας στη συνέχεια ο Ιταλός εκπρόσωπος των Ολυμπιακών Αγώνων εξέφρασε τις ευχαριστίες του για την υποδοχή στην πόλη μας και είπε: «Βρίσκομαι εδώ για να διηγηθώ και να γιορτάσω το ταξίδι της Ολυμπιακής Φλόγας στο Μιλάνο – Κορτίνα 2026. Κάθε λαμπαδηδρόμος, στην Ελλάδα όπως και στην Ιταλία, φέρνει μαζί του μία προσωπική ιστορία που συνυφαίνεται με αυτήν των εδαφών από τις οποίες διασχίζει μετατρέποντας την πορεία της Φλόγας σε μία μεγάλη συλλογική ιστορία. Η Ολυμπιακή Φλόγα δεν είναι απλώς ένα αθλητικό σύμβολο είναι ένα παγκόσμιο μήνυμα ειρήνης, ενότητας και ελπίδας».

Από την πλευρά του ο εκπρόσωπος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής είπε μεταξύ άλλων:

«Η Ολυμπιακή Φλόγα, καθώς διασχίζει δρόμους, χωριά και πόλεις της πατρίδας μας, μεταφέρει στα πέρατα του κόσμου το ελληνικό μήνυμα ανθρωπισμού και ελπίδας. Κάθε λαμπαδηδρόμος, κάθε στάση, κάθε χειροκρότημα, θυμίζει ότι ο αθλητισμός μπορεί να ενώσει. Μας υπενθυμίζει ότι, ανεξάρτητα από το χρώμα, τη γλώσσα ή την εθνικότητα, όλοι μοιραζόμαστε την ίδια επιθυμία για ειρήνη, συνεργασία και πρόοδο.

Η ευθύνη να φέρουμε εις πέρας ένα τόσο μεγάλο και απαιτητικό εγχείρημα είναι τεράστια, όμως η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή το αναλαμβάνει με χαρά και υπερηφάνεια, κάθε φορά, γνωρίζοντας ότι η Ολυμπιακή Λαμπαδηδρομία αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία να προβάλουμε διεθνώς τη χώρα μας και να υπενθυμίσουμε σε ολόκληρο τον κόσμο ότι εδώ, στην Ελλάδα, γεννήθηκαν οι Ολυμπιακοί Αγώνες».

Λαμπαδηδρόμοι στο κέντρο της Πάτρας ήταν οι αθλητές Αλέξανδρος Τριάντης (Στίβος με αμαξίδιο), Ντένια Κουρέτα (Πόλο), Δημήτρης Γκοτσόπουλος (Στίβος), Σοφία Αλικανιώτη (Στίβος), Νικολέτα Χιώνη (Στίβος), Νικόλαος Ηλιόπουλος (Ενόργανη Γυμναστική), Αικατερίνη Φωτόπουλου (Στίβος), Χαράλαμπος Φλουσκούνης (Τάεκβοντο).

Με τη λήξη της τελετής υποδοχής στην Πάτρα οι λαμπαδηδρόμοι την μετέφεραν συνεχίζοντας την διαδρομή: Μαιζώνος – Γούναρη – Κορίνθου και στην οδό Αγίας Σοφίας η φλόγα παρελήφθη για να συνεχίσει το ταξίδι της διασχίζοντας τη γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου.

Προηγουμένως έγινε ολιγόλεπτη στάση της μπροστά από την οικία του μεγάλου εθνικού μας ποιητή Κωστή Παλαμά, στην συμβολή των οδών Κορίνθου και Κολοκοτρώνη.

