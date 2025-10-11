Η πληγή που δεν έκλεισε ποτέ: Ο Ρόεϊ Σάλεβ, επιζών της σφαγής της Χαμάς στο Nova Festival, αυτοκτόνησε έναν χρόνο μετά

Έναν χρόνο μετά τη σφαγή στο μουσικό φεστιβάλ Nova, το Ισραήλ θρηνεί ξανά. Ο Ρόεϊ Σάλεβ, ένας από τους επιζώντες της επίθεσης, έβαλε τέλος στη ζωή του, ανήμπορος να ξεπεράσει την απώλεια της συντρόφου του και το τραύμα της φρίκης που έζησε.

Η πληγή που δεν έκλεισε ποτέ: Ο Ρόεϊ Σάλεβ, επιζών της σφαγής της Χαμάς στο Nova Festival, αυτοκτόνησε έναν χρόνο μετά
11 Οκτ. 2025 16:24
11 Οκτ. 2025 16:24
Ο Ρόεϊ Σάλεβ, επιζών της σφαγής στο μουσικό φεστιβάλ Nova στις 7 Οκτωβρίου 2023, του οποίου η σύντροφος, Μαπάλ Άνταμ, δολοφονήθηκε εκείνη την ημέρα από τους τρομοκράτες της Χαμάς, έβαλε τέλος στη ζωή του το βράδυ της Παρασκευής.

Ο Σάλεβ βρέθηκε μέσα σε φλεγόμενο αυτοκίνητο, σε έξοδο αυτοκινητοδρόμου κοντά στη Νετάνια, στο κεντρικό Ισραήλ. Η τοπική αστυνομία ανακοίνωσε ότι διεξάγεται έρευνα για τις συνθήκες του θανάτου του.

Ο νεαρός άνδρας είχε τραυματιστεί κατά την επίθεση της Χαμάς στο φεστιβάλ στο νότιο Ισραήλ και, όπως είπαν οι φίλοι του, δεν κατάφερε ποτέ να επουλώσει τα βαθιά ψυχικά του τραύματα ούτε να ξεπεράσει τον χαμό της συντρόφου του. Η τραγωδία είχε ήδη στιγματίσει την οικογένειά του, καθώς η μητέρα του είχε αυτοκτονήσει λίγες ημέρες μετά τη σφαγή.

Λίγο πριν τον θάνατό του, ο Σάλεβ ανάρτησε μήνυμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, γράφοντας ότι «δεν μπορούσε να συνεχίσει» και ζητούσε συγχώρεση. Οι φίλοι του και μέλη της κοινότητας του Nova άρχισαν να τον αναζητούν, όταν σταμάτησε να απαντά στα τηλεφωνήματά τους.

Κάμερες ασφαλείας τον κατέγραψαν σε πρατήριο καυσίμων να γεμίζει ένα δοχείο με βενζίνη. Το αυτοκίνητό του εντοπίστηκε να φλέγεται και, αφού οι πυροσβέστες έσβησαν τη φωτιά, βρήκαν τη σορό του μέσα στο όχημα. Ο θάνατός του διαπιστώθηκε επί τόπου.

Η οργάνωση Nova Tribe Community, που εκπροσωπεί επιζώντες και οικογένειες των θυμάτων της σφαγής, εξέφρασε τη βαθιά της θλίψη, δηλώνοντας: «Σκύβουμε το κεφάλι με την καρδιά συντετριμμένη, στο βαθύτερο πένθος για τον άδικο χαμό του αγαπημένου μας φίλου Ρόεϊ Σάλεβ».

Η ίδια οργάνωση απηύθυνε έκκληση για συνεχή ευαισθητοποίηση σχετικά με τις ψυχικές επιπτώσεις που βιώνουν οι επιζώντες και οι οικογένειες των θυμάτων. «Έχουμε υπομείνει τόσο πολύ πόνο αυτά τα δύο χρόνια και θα αντέξουμε και αυτή την αδιανόητη θλίψη μαζί. Πολλοί επιζώντες εξακολουθούν να περνούν αφόρητες στιγμές μετά τις 7 Οκτωβρίου. Καλούμε όλους να παραμείνουν σε εγρήγορση και ευαισθησία απέναντι στην ψυχική τους κατάσταση», αναφέρεται στη δήλωση.
