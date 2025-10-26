Η πολεμική ανταποκρίτρια της ΕΡΤ Αδαμαντία Λιόλιου στην «Π»: «Να γυρίζουμε ζωντανοί στα σπίτια μας...»

Πώς να μη θαυμάσει κανείς την Αδαμαντία Λιόλιου; Μια νέα δημοσιογράφο, η οποία μεταδίδει με υψηλό αίσθημα ευθύνης κι εγκυρότητας -και καμιά φορά και με κίνδυνο της ζωής της- ανταποκρίσεις από όλα τα πολεμικά πεδία της Γης.

Η δημοσιογράφος της ΕΡΤ επέστρεψε πρόσφατα από τη Ραμάλα και το Ισραήλ, εκεί όπου κατέγραψε τις ιστορικές στιγμές της συμφωνίας ειρήνης μεταξύ της κυβέρνησης Νετανιάχου και της Χαμάς, αλλά και την επιστροφή ομήρων και σωρών, ενώ βρέθηκε και στην Πάτρα για την ημερίδα καταπολέμησης των Fake News που διοργάνωσαν με επιτυχία το Ιδρυμα Παπανδρέου και η Ενωση Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Πελοποννήσου Ηπείρου και Νήσων.

«Η παρουσία του κόσμου στην ημερίδα που φιλοξενήθηκε στον Δικηγορικό Σύλλογο της Πάτρας έδειξε το μεγάλο ενδιαφέρον των πολιτών για ένα τόσο σημαντικό ζήτημα, για το πώς θα διαχειριστούμε τα Fake News σε μια εποχή όπου ακμάζουν. Ειδικά για έναν πολεμικό ανταποκριτή, το πώς θα φιλτράρει τις πληροφορίες για να μην πέσει θύμα απάτης και παραπληροφόρησης, αλλά και για να ενημερώσει έγκαιρα κι έγκυρα το κοινό, αποτελεί βασική προτεραιότητα» δήλωσε η Αδαμαντία Λιόλιου στον Peloponnisos FM 103,9 και στην εκπομπή «Μαζί στον αέρα… καλημέρα!» και πρόσθεσε:

«Ευτυχώς για την ώρα εγώ προσωπικά δεν την έχω πατήσει. Αυτό προϋποθέτει, βέβαια, συνεχή και πλήρη επαγρύπνηση. Είναι πολλές οι παγίδες. Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κυκλοφορούν πάρα πολλά βίντεο. Είναι πολύ εύκολο κάποιος χρήστης να θέλει να παραπλανήσει με μια ψεύτικη εικόνα ή με μια στημένη παράσταση, με ψεύτικες εικόνες οι οποίες θα προκαλέσουν ισχυρά συναισθήματα στο κοινό, όπως π.χ. ένας βομβαρδισμός. Σε αυτές τις περιπτώσεις, πρέπει να φιλτράρεις όλα όσα βλέπεις, γιατί συνήθως πρόκειται για Fake News».

«ΚΑΤΙ ΑΛΛΑΖΕΙ ΣΤΗ ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ»

Για την εμπειρία της στα πολεμικά μέτωπα, η δημοσιογράφος της ΕΡΤ τόνισε τα εξής: «Καταρχάς, είναι ευχάριστο και ανακουφιστικό ταυτόχρονα να υλοποιείται ένα αίτημα του λαού που κυριαρχούσε τα προηγούμενα χρόνια. Ολοι ήταν χαρούμενοι, βλέποντας τους ομήρους να είναι ξανά μαζί με τις οικογένειές τους. Πρέπει να τονίσω ότι και οι Παλαιστίνιοι ήθελαν να τελειώσει η αιματοχυσία και να επανέλθει η ειρήνη στην περιοχή. Πρέπει να το αποκαλύψουμε αυτό, ειδικά σήμερα που τίθεται σε εφαρμογή το σχέδιο ειρήνευσης του Ντόναλντ Τραμπ. Και είναι πολύ σημαντικό να τονίσουμε αυτό που είπε η αμερικανική αντιπροσωπεία: Δεν θα επιστρέψουμε στους Ισραηλινούς να απορροφήσουν τη Δυτική Οχθη. Πάντως, είναι σίγουρο ότι η Μέση Ανατολή θα μας απασχολήσει και στο άμεσο μέλλον. Κάτι αλλάζει στη Λωρίδα της Γάζας. Η νέα διοίκηση και τα κράτη που θα εμπλακούν στην τήρηση της συμφωνίας, θα δώσουν πολλή τροφή το επόμενο διάστημα».

Η ΕΠΙΘΕΣΗ ΜΕ DRONES ΣΤΟ ΚΙΕΒΟ

Η δημοσιογράφος της ΕΡΤ αποκάλυψε ότι το φθινόπωρο του 2022 παραλίγο να χάσει τη ζωή της, ευρισκόμενη στην καρδιά του Κιέβου: «Τρία drones της Ρωσίας έπεσαν σε πολύ κοντινή απόσταση στην οποία βρισκόμουν εγώ και ο οπερατέρ μου. Επρόκειτο για απόσταση ούτε 20 μέτρων. Θρηνήσαμε νεκρούς γύρω μας, μια οικογένεια, με την άτυχη σύζυγο να είναι, μάλιστα, έγκυος. Είχαμε συνεχείς επιθέσεις με drones. Ηταν ολέθρια η καταστροφή. Θραύσματα είχαν πέσει πολύ κοντά μας και στο Ισραήλ. Ως πολεμικοί ανταποκριτές έχουμε στόχο να κάνουμε το καθήκον μας με εγκυρότητα και ψυχραιμία και να γυρίζουμε ζωντανοί στα σπίτια μας».

Η ΥΠΟΣΧΕΣΗ ΝΑ ΕΠΙΣΤΡΕΨΕΙ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ

Και κάτι τελευταίο: Στην Αδαμαντία Λιόλιου έκανε εντύπωση η «πάντα όμορφη -ακόμη κι όταν είναι βροχερή- Πάτρα και η ζεστή καρδιά των ανθρώπων της πόλης, οι οποίοι είναι πάντοτε φιλόξενοι». Οπως αποκάλυψε, όταν οι υποχρεώσεις της της το επιτρέψουν θα επιστρέψει στα μέρη μας.

