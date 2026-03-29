Η προειδοποίηση του Καλλιάνου: Το νου σας την Πρωταπριλιά!

O γνωστός μετεωρολόγος Γιάννης Καλλιάνος κεντράρει την Πρωταπριλιά ως την πιο δύσκολη ημέρα της τριήμερης κακοκαιρίας που θα επηρεάσει τη χώρα μας από την ερχόμενη Τρίτη έως και την Πέμπτη.

Τα φαινόμενα θα ξεκινήσουν από αργά το απόγευμα της Τρίτης με τη μορφή τοπικών βροχοπτώσεων και σταδιακά θα επεκταθούν στα δυτικά, τα βόρεια και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και θα αρχίσουν να δυναμώνουν κυρίως προς τα βόρεια.

Η Τετάρτη αναμένεται να είναι η πιο δύσκολη ημέρα και χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή καθώς θα σημειωθούν έντονα καιρικά φαινόμενα με αυξημένο κίνδυνο πλημμυρικών φαινομένων τα οποία θα συνοδεύονται από ισχυρούς ανέμους που θα φτάσουν ακόμη και τα 10 μποφόρ.

Οι περιοχές που τα φαινόμενα πιθανώς σε τοπικό επίπεδο να παρουσιάσουν την ισχυρότερη ένταση, σύμφωνα με τον κ. Καλλιάνο, θα είναι η Ανατολική και Νότια Πελοπόννησος, η Κεντρική και Ανατολική Στερεά, η Αττική, η Εύβοια, οι Σποράδες, η ανατολική νότια και δυτική Θεσσαλία, η κεντρική και ανατολική Μακεδονία καθώς επίσης και το ανατολικό βορειοανατολικό και νοτιοανατολικό Αιγαίο.

Η ανάρτηση του Γιάννη Καλλιάνου: «Η Πρωταπριλιά θα είναι η πιο επιβαρυμένη ημέρα της κακοκαιρίας

Σας παρουσιάζω τον χάρτη της επικράτειας που αφορά την κακοκαιρία η οποία αναμένεται να επηρεάσει τη χώρα μας από το απόγευμα – βράδυ της Τρίτης έως και την Πέμπτη, με πιο δύσκολη μέρα την Τετάρτη. Βέβαια οι βροχοπτώσεις θα επιμείνουν πιθανότατα και την Παρασκευή χωρίς ωστόσο να έχουν τη δυναμική της Τετάρτης 1 Απριλίου.

Τα πρώτα φαινόμενα θα εκδηλωθούν από το απόγευμα προς το βράδυ της Τρίτης, κυρίως με τη μορφή τοπικών βροχοπτώσεων που σταδιακά θα επεκταθούν στα Δυτικά, τα Βόρεια και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και θα αρχίσουν να δυναμώνουν κυρίως προς τα Βόρεια.

Ωστόσο, η Τετάρτη 1 Απριλίου αναμένεται να αποτελέσει την πιο επιβαρυμένη ημέρα, διότι το βαρομετρικό χαμηλό θα βρίσκεται σε φάση μέγιστης οργάνωσης και δραστηριότητας πάνω από την περιοχή μας.

Παράλληλα, οι άνεμοι θα παρουσιάσουν σημαντική ενίσχυση. Την Τετάρτη θα επικρατήσουν αρχικά ισχυροί έως θυελλώδεις νότιοι άνεμοι, ενώ σταδιακά, κυρίως στα βόρεια τμήματα και ειδικά στο Βόρειο Αιγαίο, θα στραφούν σε βορείους.

Οι εντάσεις θα φτάνουν τα 8 έως 9 μποφόρ και τοπικά τα 10 μποφόρ, με ριπές που ενδέχεται να τα υπερβαίνουν.

Ο συνδυασμός των ισχυρών ανέμων με τις έντονες βροχοπτώσεις καθιστά την κατάσταση πιο επιβαρυμένη, ιδίως αν ληφθεί υπόψη ότι σε ορισμένες περιοχές -κυρίως εντός της κόκκινης ζώνης- τα ύψη βροχής ενδέχεται να ξεπεράσουν τα 100 mm σε διάστημα 24 ωρών (Τετάρτη).

Αν δεν υπάρξουν μεγάλες αλλαγές μέσα στα επόμενα προγνωστικά στοιχεία, οι περιοχές που τα φαινόμενα πιθανώς σε τοπικό επίπεδο να παρουσιάσουν την ισχυρότερη ένταση και τη μεγαλύτερη διάρκεια μέσα στην Τετάρτη, είναι οι εξής :

-Ανατολική και Νότια Πελοπόννησος

-Κεντρική και Ανατολική Στερεά

-Αττική – Εύβοια – Σποράδες

-Ανατολική, Νότια και Δυτική Θεσσαλία

-Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία

-Ανατολικό, Βορειοανατολικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο

Τα μέχρι στιγμής δεδομένα συγκλίνουν στο ότι πρόκειται για μια ιδιαίτερα δυναμική και οργανωμένη κακοκαιρία, η οποία απαιτεί αυξημένη προσοχή. Εκτιμάται ότι εντός των επόμενων 24–48 ωρών είναι πιθανό να εκδοθεί Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων.

Είναι σκόπιμο ο κρατικός μηχανισμός να βρίσκεται σε αυξημένη ετοιμότητα κατά τη διάρκεια της Τετάρτης, ακόμη και προληπτικά, ανεξαρτήτως της τελικής έντασης των φαινομένων.

Σε κάθε περίπτωση, δεν συντρέχει λόγος ιδιαίτερης ανησυχίας. Πρόκειται για ένα καιρικό σύστημα το οποίο, αν και παρουσιάζει αυξημένη οργάνωση και δυναμική, εντάσσεται στο πλαίσιο των φαινομένων που εκδηλώνονται επανειλημμένα κατά τη διάρκεια του χειμώνα ή της άνοιξης στη χώρα μας».

