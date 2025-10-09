Η στιγμή που ο Τραμπ ενημερώνεται για τη συμφωνία Χαμάς-Ισραήλ ΒΙΝΤΕΟ

Ο Ντόναλντ Τραμπ ενημερώθηκε για τη συμφωνία Χαμάς – Ισραήλ. O Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο πλησίασε τον πρόεδρο, κατά τη διάρκεια σύσκεψης στον Λευκό Οίκο, δίνοντας του ένα χειρόγραφο σημείωμα και στη συνέχεια τον πλησίασε, ψιθυρίζοντάς του κάτι στο αυτί.

«Μόλις μου δόθηκε ένα σημείωμα από τον υπουργό Εξωτερικών που λέει πως είμαστε πολύ κοντά σε συμφωνία στη Μέση Ανατολή και θα με χρειαστούν σύντομα, οπότε θα δεχτώ λίγες ακόμα ερωτήσεις», είπε αμέσως μετά ο Τραμπ.

Watch as Donald Trump is handed a note by Marco Rubio during an event at the White House. He tells reporters: ‘I was just given a note saying that we’re very close to a deal in the Middle East and they’re going to need me pretty quickly’https://t.co/n5edP0ayFu 📺 Sky 501 pic.twitter.com/iCKA1W5Gdu — Sky News (@SkyNews) October 8, 2025



Ένας φωτογράφος του Associated Press που κάλυπτε το γεγονός εστίασε στο χειρόγραφο του Ρούμπιο το οποίο έγραφε: «Πρέπει να εγκρίνεις σύντομα μια ανάρτηση στο Truth Social, ώστε να ανακοινώσεις πρώτος τη συμφωνία».

Σε μήνυμά του στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης που του ανήκει, το Truth Social, ο Τραμπ ανακοίνωσε στη συνέχεια «με υπερηφάνεια ότι το Ισράηλ και η Χαμάς δέχθηκαν και οι δύο την πρώτη φάση» του σχεδίου του. «Αυτό πάει να πει πως ΟΛΟΙ οι όμηροι θα απελευθερωθούν πολύ σύντομα και ότι το Ισραήλ θα αποσύρει τα στρατεύματά του (από τη Γάζα) μέχρι τη συμφωνημένη γραμμή, τα πρώτα στάδια ενόψει μιας σταθερής και διαρκούς ειρήνης».

Ο ίδιος δήλωσε στο Fox News ότι οι όμηροι «θα έχουν επιστρέψει τη Δευτέρα», περιλαμβανομένων «των σορών των νεκρών (ομήρων)».

