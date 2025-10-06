Η στιγμή της αλήθειας

Η συζήτηση για την έλευση του τρένου στην Πάτρα άνοιξε ξανά και αυτή τη φορά πρέπει να κλείσει θετικά για την πόλη αλλά και τις υπόλοιπες πόλεις της δυτικής Πελοποννήσου.

Οι εμπλεκόμενοι φορείς θα καθίσουν σύντομα στο τραπέζι των διαβουλεύσεων.

Πρόκειται ίσως για την πιο κρίσιμη διαπραγμάτευση για το οικονομικό-αναπτυξιακό μέλλον της Αχαΐας.

Τώρα είναι η ώρα για κρίσιμες αποφάσεις. Για να αποδείξουν οι πάντες ότι νοιάζονται για τον τόπο και τους πολίτες.

Δεν υπάρχει άλλος χρόνος για χάσιμο. Ειδάλλως «το τρένο θα χαθεί» για την Αχαΐα και ό,τι γράψει το αποτέλεσμα θα το κρίνει η ιστορία.

