Η συγκλονιστική καταγγελία του Σπύρου Μαρτίκα για το κύκλωμα απάτης στο καζίνο

Ο Σπύρος Μαρτίκας κατέθεσε στη Δίωξη Οικονομικού Εγκλήματος 80σέλιδη καταγγελία-φωτιά που αποκαλύπτει τη δράση εγκληματικής οργάνωσης με επίκεντρο σουίτες του καζίνο Λουτρακίου και «επενδύσεις» που υποσχόταν 10-20% απόδοση την εβδομάδα.

Στην 80σέλιδη καταγγελία που κατέθεσε στη Δίωξη Οικονομικού Εγκλήματος περιγράφει βήμα-βήμα το πώς τον παγίδευσαν:

Τον πλησίασε ο «Β.Β.», ιδιοκτήτης καταστημάτων μασάζ κοντά στο φαρμακείο του, που επί 3,5 χρόνια έχτιζε σχέση εμπιστοσύνης δείχνοντας φωτογραφίες (πολλές μονταρισμένες) με υπουργούς, βουλευτές και αρχηγούς της ΕΛ.ΑΣ. Τον έπεισε να πάει «δώρο» Σαββατοκύριακο στο καζίνο Λουτρακίου, όπου στην σουίτα τού alleged «διευθυντή ταμείων» Α.Α. αντίκρισε εκατομμύρια σε μετρητά, χρυσές λίρες και ράβδους χρυσού. Του εξήγησαν ότι «το καζίνο δεν μπορεί να κάνει αναλήψεις λόγω χρεών» και χρειάζεται ιδιώτες επενδυτές για να ανοίξουν τα ταμεία τα Σαββατοκύριακα, με εγγυημένο κέρδος 10%.

Μετά από 3-4 εβδομάδες που όντως πληρωνόταν κανονικά, ο Μαρτίκας έδωσε τα πάντα: έσπασε συνταξιοδοτικά προγράμματα, έδωσε κρυφές οικονομίες, πήρε δανεικά από την αδερφή του και έφερε και φίλο-προμηθευτή. Σύνολο 720.000 ευρώ, από τα οποία του επέστρεψαν μόνο 78.000.

Όταν τα χρήματα τελείωσαν, η «πληρωμή» γινόταν πια με χρυσό και διαμάντια. Σε μία από τις μεταφορές χρυσού δέχτηκε στημένη ληστεία: ενώ οδηγούσε με τον Β.Β., δύο κουκουλοφόροι τούς σταμάτησαν, τον ξυλοκόπησαν με κοντάκι πιστολιού μπροστά στον Β.Β. (τον οποίο δεν άγγιξαν καν) και πήραν τη βαλίτσα.

Η απόγνωση τον οδήγησε σε απόπειρα αυτοκτονίας: μόνος στο σπίτι, πήρε δεκάδες χάπια από το φαρμακείο του. Τον σταμάτησε η αδερφή του που έτρεξε όταν η Βρισηίδα Ανδριώτου είδε από τις κάμερες ασφαλείας τι ετοιμαζόταν να κάνει και φώναξε.

Μήνες μετά, το κύκλωμα τού πρότεινε να γίνει «συνέταιρος» φέρνοντας νέα θύματα για να «πάρει πίσω τα λεφτά του». Ο Μαρτίκας δέχτηκε, αλλά μόνο για να συλλέξει αποδείξεις: πήγε με κρυφό μικρόφωνο (κοριό) σε σουίτα και ηχογράφησε ολόκληρη τη συνάντηση, όπου τα μέλη της οργάνωσης εξηγούσαν ακριβώς το ίδιο κόλπο σε νέο «πελάτη».

«Τα θύματα δεν μιλάνε γιατί νιώθουν συνένοχοι και φοβούνται για τη ζωή τους», τονίζει στην καταγγελία του. «Με μπλέξανε σε μεταφορές μαύρου χρήματος και χρυσού ώστε να μη μπορώ να μιλήσω».

Η υπόθεση είναι πλέον στα χέρια της Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος και της Ασφάλειας Αττικής.

