Η συνομιλία Τραμπ και Πούτιν, που θα συναντηθούν, σε τι συμφώνησαν

Έπειτα από παραπάνω από 1,5 ώρα ολοκληρώθηκε η τηλεφωνική συνομιλία που είχαν την Πέμπτη ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Βλαντίμιρ Πούτιν.

Ο Αμερικανός πρόεδρος και ο Ρώσος ομόλογός του συζήτησαν για τον πόλεμο στην Ουκρανία και συμφώνησαν να συναντηθούν στη Βουδαπέστη.



Σε ανάρτησή του ο Αμερικανός πρόεδρος γράφει:

Μόλις ολοκλήρωσα την τηλεφωνική μου συνομιλία με τον πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν της Ρωσίας, η οποία ήταν πολύ παραγωγική. Ο πρόεδρος Πούτιν συνεχάρη εμένα και τις Ηνωμένες Πολιτείες για το Μεγάλο Επίτευγμα της Ειρήνης στη Μέση Ανατολή, κάτι που, όπως είπε, ονειρευόταν εδώ και αιώνες. Πιστεύω πραγματικά ότι η Επιτυχία στη Μέση Ανατολή θα βοηθήσει στις διαπραγματεύσεις μας για την επίτευξη τερματισμού του πολέμου με τη Ρωσία και την Ουκρανία.

Ο πρόεδρος Πούτιν ευχαρίστησε την Πρώτη Κυρία, Μελάνια, για την εμπλοκή της με τα παιδιά. Ήταν πολύ ευγνώμων και είπε ότι αυτό θα συνεχιστεί.

Αφιερώσαμε επίσης πολύ χρόνο μιλώντας για το εμπόριο μεταξύ Ρωσίας και Ηνωμένων Πολιτειών όταν τελειώσει ο πόλεμος με την Ουκρανία. Στο τέλος της τηλεφωνικής επικοινωνίας, συμφωνήσαμε ότι θα πραγματοποιηθεί συνάντηση των Συμβούλων Υψηλού Επιπέδου την επόμενη εβδομάδα.

Οι αρχικές συναντήσεις των Ηνωμένων Πολιτειών θα ηγηθούν από τον Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, μαζί με διάφορα άλλα άτομα, που θα οριστούν. Η τοποθεσία της συνάντησης πρόκειται να καθοριστεί.

Ο Πρόεδρος Πούτιν και εγώ θα συναντηθούμε στη συνέχεια σε μια συμφωνημένη τοποθεσία, τη Βουδαπέστη της Ουγγαρίας, για να δούμε αν μπορούμε να τερματίσουμε αυτόν τον «άδοξο» πόλεμο μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας.

Ο Πρόεδρος Ζελένσκι και εγώ θα συναντηθούμε αύριο, στο Οβάλ Γραφείο, όπου θα συζητήσουμε τη συνομιλία μου με τον Πρόεδρο Πούτιν και πολλά άλλα. Πιστεύω ότι σημειώθηκε μεγάλη πρόοδος με τη σημερινή τηλεφωνική συνομιλία.

