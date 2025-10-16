Η συνομιλία Τραμπ και Πούτιν, που θα συναντηθούν, σε τι συμφώνησαν

Συζήτησαν για τον πόλεμο στην Ουκρανία και έδωσαν ραντεβού στη Βουδαπέστη

Η συνομιλία Τραμπ και Πούτιν, που θα συναντηθούν, σε τι συμφώνησαν
16 Οκτ. 2025 20:39
Pelop News

Έπειτα από παραπάνω από 1,5 ώρα ολοκληρώθηκε η τηλεφωνική συνομιλία που είχαν την Πέμπτη ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Βλαντίμιρ Πούτιν.

Βάφτηκε με αίμα το μνημόσυνο του ηγέτη της αντιπολίτευσης στο Ναϊρόμπι

Ο Αμερικανός πρόεδρος και ο Ρώσος ομόλογός του συζήτησαν για τον πόλεμο στην Ουκρανία και συμφώνησαν να συναντηθούν στη Βουδαπέστη.
Η συνομιλία Τραμπ και Πούτιν, που θα συναντηθούν, σε τι συμφώνησαν

Σε ανάρτησή του ο Αμερικανός πρόεδρος γράφει:

Μόλις ολοκλήρωσα την τηλεφωνική μου συνομιλία με τον πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν της Ρωσίας, η οποία ήταν πολύ παραγωγική. Ο πρόεδρος Πούτιν συνεχάρη εμένα και τις Ηνωμένες Πολιτείες για το Μεγάλο Επίτευγμα της Ειρήνης στη Μέση Ανατολή, κάτι που, όπως είπε, ονειρευόταν εδώ και αιώνες. Πιστεύω πραγματικά ότι η Επιτυχία στη Μέση Ανατολή θα βοηθήσει στις διαπραγματεύσεις μας για την επίτευξη τερματισμού του πολέμου με τη Ρωσία και την Ουκρανία.

Ο πρόεδρος Πούτιν ευχαρίστησε την Πρώτη Κυρία, Μελάνια, για την εμπλοκή της με τα παιδιά. Ήταν πολύ ευγνώμων και είπε ότι αυτό θα συνεχιστεί.

Αφιερώσαμε επίσης πολύ χρόνο μιλώντας για το εμπόριο μεταξύ Ρωσίας και Ηνωμένων Πολιτειών όταν τελειώσει ο πόλεμος με την Ουκρανία. Στο τέλος της τηλεφωνικής επικοινωνίας, συμφωνήσαμε ότι θα πραγματοποιηθεί συνάντηση των Συμβούλων Υψηλού Επιπέδου την επόμενη εβδομάδα.

Οι αρχικές συναντήσεις των Ηνωμένων Πολιτειών θα ηγηθούν από τον Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, μαζί με διάφορα άλλα άτομα, που θα οριστούν. Η τοποθεσία της συνάντησης πρόκειται να καθοριστεί.

Ο Πρόεδρος Πούτιν και εγώ θα συναντηθούμε στη συνέχεια σε μια συμφωνημένη τοποθεσία, τη Βουδαπέστη της Ουγγαρίας, για να δούμε αν μπορούμε να τερματίσουμε αυτόν τον «άδοξο» πόλεμο μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας.

Ο Πρόεδρος Ζελένσκι και εγώ θα συναντηθούμε αύριο, στο Οβάλ Γραφείο, όπου θα συζητήσουμε τη συνομιλία μου με τον Πρόεδρο Πούτιν και πολλά άλλα. Πιστεύω ότι σημειώθηκε μεγάλη πρόοδος με τη σημερινή τηλεφωνική συνομιλία.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
23:39 Το μεγάλο κόλπο για να γίνουν οι πατάτες στη φριτέζα σούπερ τραγανές! ΦΩΤΟ
23:21 Μάξιμουμ 15 μήνες το πολύ η εκκαθάριση αντί για 10 χρόνια που χρειάζονταν για τις σχολάζουσες κληρονομιές
22:55 Σας περίσσεψε κιμάς; Μπορείτε να φτιάξετε σούπερ φαγητά!
22:45 «Δεν με ενδιαφέρει να κερδίσω το λαχείο. Τι να τα κάνω τα λεφτά; Θέλω να έχω αυτά που θα με κάνουν να ζήσω αξιοπρεπώς», ατάκες που θα συζητηθούν από τον Βλαδίμηρο Κυριακίδη
22:35 Ένας τυχερός στο Τζόκερ, κερδίζει 5,7 εκατ. ευρώ
22:33 Κίνα: Μαζικές διώξεις και συλλήψεις Χριστιανών, εξαφανίστηκε γνωστός πάστορας!
22:24 Ισραήλ: Ίσως να ανοίξει ξανά το πέρασμα της Ράφα την Κυριακή
22:11 Η μεγάλη κλήρωση του Τζόκερ με τα πολλά λεφτά!
22:06 Ο Αλ Πατσίνο για τη Νταϊάν Κίτον: «Ήταν θυελλώδης και τρυφερή»
21:54 Τραμπ: Απειλεί να σκοτώσει ενόπλους της Χαμάς αν συνεχίσουν να σκοτώνουν ανθρώπους στη Γάζα
21:42 Ανοικοδόμηση της Γάζας: Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, το 84% έχει καταστραφεί, ενώ σε κάποιες περιοχές το ποσοστό αγγίζει το 92%
21:32 Επιχείρηση «Illuminati»: Το μεγάλο κύκλωμα και οι συλλήψεις της ΕΛΑΣ για παράνομη διακίνηση μεταναστών
21:19 Πτώση 8 θέσεων για την Ελλάδα στο FIFA ranking έπειτα τον αποκλεισμό από το Μουντιάλ
21:11 Στην Τουρκία με νέο νομοσχέδιο θα οδηγούνται στη φυλακή τα ΛΟΑΤΚΙ άτομα και οι ομοφυλόφιλοι
21:11 Μια μικρή συμβολή στη συζήτηση για το κτίριο ΟΛΠΑ
21:00 Μειώσεις τιμών στα σούπερ μάρκετ: Πάνω από 2.000 κωδικοί συμμετέχουν στην πρωτοβουλία
20:50 Η θρυλική Μπριζίτ Μπαρντό με σοβαρά προβλήματα στο νοσοκομείο! ΒΙΝΤΕΟ
20:39 Η συνομιλία Τραμπ και Πούτιν, που θα συναντηθούν, σε τι συμφώνησαν
20:27 Βάφτηκε με αίμα το μνημόσυνο του ηγέτη της αντιπολίτευσης στο Ναϊρόμπι
20:15 «Ο θείος μου “πέθαινε” για τον επιστάτη, του είχε αγοράσει Mercedes»,μαρτυρία της ανιψιάς του 68χρονου που δολοφονήθηκε στη Φοινικούντα
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 16/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ