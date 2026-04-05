Η Θύελλα ελπίζει χάρη στην Παναχαϊκή, καμία όμως δεν έχει σωθεί!
05 Απρ. 2026 18:44
Συγκλονιστική η εξέλιξη των αγώναν της 4ης αγωνιστικής των play outs της Γ’ Εθνικής.

Η Παναχαϊκή ισοφάρισε στο 93′ το Λουτράκι (2-2) και με αυτό το αποτέλεσμα δίνει το δικαίωμα και στη Θύελλα να ελπίζει σε παραμονή, καθώς πέρασε από το Γύθειο σε ένα ματς – παρωδία, ενδεικτικό του τρόπου που επέλεξε η ΕΠΟ να διεξαχθεί φέτος το πρωτάθλημα.

Από το ξεκίνημα του β’ ημιχρόνου, οι παίκτες του Πανγυθεατικού αποχωρούσαν ένας – ένας, υποτίθεται λόγω τραυματισμού, μέχρι που έμεινε με 6 στο 61′ και διεκόπη οριστικά το παιχνίδι.

Ο Παναιγιάλειος έχει στα χέρια του τη δεύτερη θέση, όμως τώρα θέλει μόνο νίκη με τη Ζάκυνθο και δεν του αρκεί η ισοπαλία μετά το 0-0 στο Κιάτο.

Συνοπτικά τα αποτελέσματα στα παιχνίδια της 4ης αγωνιστικής:

Play offs

Πέλοπας – Παναιγιάλειος 0-0

Πύργος – Μιλτιάδης 5-1: 13′ Φερεκίδης, 30′ Μακρής, 51΄ πέναλτι Μπαρμπαρούσης, 61′ Μούσια, 92′ Κόκκορης – 64′  Στρέμπας

Ζάκυνθος – Κόρινθος 3-0: 3′ Μούντριχας, 15′ Μπαστακός, 20′ Δούμας

Play outs

Παναχαϊκή – Λουτράκι 2-2: 23′ 92′ Νιφορόπουλος – 64′ Τσέλιος, 76΄ Καμαρός

Πανγυθεατικός – Θύελλα 0-4 (το παιχνίδι διεκόπη στο 62′ επειδή οι γηπεδούχοι έμειναν με 6 παίκτες!): 9′ αυτογκόλ Παπαδάκος, 28′ πέναλτι Σκεπετάρης, 40′ Ντίνος, 50′ Γιάννος

Πανθουριακός – Ερμής 3-1: 38′ 42′ 56′ Αγγελής – 54′ Μάλλης

Βαθμολογίες

Play offs

Πύργος 4 54-12 63
Ζάκυνθος 4 58-15 61
Παναιγιάλειος 4 46-15 60
Κόρινθος 4 39-39 36
Μιλτιάδης 4 34-34 34
Πέλοπας 4 22-38 31

 

Play outs

Λουτράκι 4 29-20 38
Παναχαϊκή 4 44-29 34
Πανθουριακός 4 38-29 34
Θύελλα 4 29-31 33
Ερμής Μελ. 4 15-49 10
Πανγυθεατικός 4 8-105 2

 

