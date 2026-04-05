Η Θύελλα ελπίζει χάρη στην Παναχαϊκή, καμία όμως δεν έχει σωθεί!
Ο Παναιγιάλειος έχει στα χέρια του τη δεύτερη θέση, όμως τώρα θέλει μόνο νίκη με τη Ζάκυνθο και δεν του αρκεί η ισοπαλία μετά το 0-0 στο Κιάτο
Συγκλονιστική η εξέλιξη των αγώναν της 4ης αγωνιστικής των play outs της Γ’ Εθνικής.
Η Παναχαϊκή ισοφάρισε στο 93′ το Λουτράκι (2-2) και με αυτό το αποτέλεσμα δίνει το δικαίωμα και στη Θύελλα να ελπίζει σε παραμονή, καθώς πέρασε από το Γύθειο σε ένα ματς – παρωδία, ενδεικτικό του τρόπου που επέλεξε η ΕΠΟ να διεξαχθεί φέτος το πρωτάθλημα.
Από το ξεκίνημα του β’ ημιχρόνου, οι παίκτες του Πανγυθεατικού αποχωρούσαν ένας – ένας, υποτίθεται λόγω τραυματισμού, μέχρι που έμεινε με 6 στο 61′ και διεκόπη οριστικά το παιχνίδι.
Συνοπτικά τα αποτελέσματα στα παιχνίδια της 4ης αγωνιστικής:
Play offs
Πέλοπας – Παναιγιάλειος 0-0
Πύργος – Μιλτιάδης 5-1: 13′ Φερεκίδης, 30′ Μακρής, 51΄ πέναλτι Μπαρμπαρούσης, 61′ Μούσια, 92′ Κόκκορης – 64′ Στρέμπας
Ζάκυνθος – Κόρινθος 3-0: 3′ Μούντριχας, 15′ Μπαστακός, 20′ Δούμας
Play outs
Παναχαϊκή – Λουτράκι 2-2: 23′ 92′ Νιφορόπουλος – 64′ Τσέλιος, 76΄ Καμαρός
Πανγυθεατικός – Θύελλα 0-4 (το παιχνίδι διεκόπη στο 62′ επειδή οι γηπεδούχοι έμειναν με 6 παίκτες!): 9′ αυτογκόλ Παπαδάκος, 28′ πέναλτι Σκεπετάρης, 40′ Ντίνος, 50′ Γιάννος
Πανθουριακός – Ερμής 3-1: 38′ 42′ 56′ Αγγελής – 54′ Μάλλης
Βαθμολογίες
Play offs
|Πύργος
|4
|54-12
|63
|Ζάκυνθος
|4
|58-15
|61
|Παναιγιάλειος
|4
|46-15
|60
|Κόρινθος
|4
|39-39
|36
|Μιλτιάδης
|4
|34-34
|34
|Πέλοπας
|4
|22-38
|31
Play outs
|Λουτράκι
|4
|29-20
|38
|Παναχαϊκή
|4
|44-29
|34
|Πανθουριακός
|4
|38-29
|34
|Θύελλα
|4
|29-31
|33
|Ερμής Μελ.
|4
|15-49
|10
|Πανγυθεατικός
|4
|8-105
|2
