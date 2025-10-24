Η Τομεακή του ΚΚΕ Αχαΐας επιτίθεται στον Νίκο Νικολόπουλο – Καλύπτει εμμέσως την επίθεση στον Π. Ρηγόπουλο

Στο στόχαστρο της Τομεακής Επιτροπής Αχαΐας του ΚΚΕ βρέθηκε ο πρώην βουλευτής και υπουργός Νίκος Νικολόπουλος, με αφορμή δηλώσεις του που, σύμφωνα με το κόμμα, επιχειρούν να συνδέσουν το ΚΚΕ με τους δράστες της επίθεσης σε βάρος του δημοσιογράφου Παναγιώτη Ρηγόπουλου.

Σε ανακοίνωσή της, η Τομεακή του ΚΚΕ κάνει λόγο για «συντονισμένη προσπάθεια από διάφορους πρόθυμους να παρουσιάσουν μια διαφορετική πραγματικότητα», υποστηρίζοντας ότι στόχος είναι «να πληγεί το κύρος του ΚΚΕ και των στελεχών του μέσα στην εργατική τάξη και τον λαό».

Ο Νίκος Νικολόπουλος χαρακτηρίζεται από το ΚΚΕ «γνωστός αντικομμουνιστής», ενώ του αποδίδεται η «καθιερωμένη προβοκάτσια με ψευδείς και ανυπόστατες κατηγορίες απέναντι στο εργατικό κίνημα της Πάτρας, τα σωματεία, το Εργατικό Κέντρο και τη Δημοτική Αρχή». Η ανακοίνωση προσθέτει ότι «φτάνει στο σημείο να ζητά την παρέμβαση της δικαιοσύνης υπέρ των εργοδοτών για να χτυπηθεί το δικαίωμα στην απεργία».

Η Τομεακή Επιτροπή κάνει επίσης λόγο για «ανοιχτό αντικομμουνισμό» από πλευράς του πρώην βουλευτή και των συνεργατών του, οι οποίοι, όπως υποστηρίζεται, «επιτίθενται σε πρωτοπόρους συνδικαλιστές γιατί τους τρομάζει ο οργανωμένος αγώνας και το ανεβασμένο κύρος των κομμουνιστών μέσα στα συνδικάτα».

Στο κείμενο της ανακοίνωσης χρησιμοποιείται σκληρή φρασεολογία, με αναφορές σε «παράσιτα» που υπηρετούνται από τον κ. Νικολόπουλο και «γνωστούς προβοκάτορες» που –κατά το ΚΚΕ– επιχειρούν να φιμώσουν τη λαϊκή οργή. Παράλληλα, το κόμμα δηλώνει πως το «εργατικό λαϊκό κίνημα» θα συνεχίσει με ακόμη μεγαλύτερη ορμή «να οργανώνει την πάλη του απέναντι στις πολιτικές της κυβέρνησης και του συστήματος της εκμετάλλευσης».

Αξίζει να σημειωθεί ότι η ανακοίνωση της Τομεακής του ΚΚΕ έρχεται σε συνέχεια έντονης δημόσιας αντιπαράθεσης που έχει ξεσπάσει τις τελευταίες ημέρες, μετά τις τοποθετήσεις του κ. Νικολόπουλου, ο οποίος απέδωσε ευθύνες στο «κλίμα που καλλιεργούν ορισμένοι κομματικοί μηχανισμοί» για την επίθεση κατά του δημοσιογράφου.

Η στάση του ΚΚΕ απέναντι στο περιστατικό, ωστόσο, δείχνει να επιμένει περισσότερο στην πολιτική υπεράσπιση της εικόνας του κόμματος, παρά σε μια νηφάλια συζήτηση για την ουσία της υπόθεσης – γεγονός που ήδη προκαλεί αντιδράσεις και σχόλια στον δημόσιο διάλογο.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



