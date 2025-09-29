Η UEFA ετοιμάζεται να αποκλείσει το Ισραήλ από τις διοργανώσεις της

Εξαιρετικά κρίσιμες είναι οι επόμενες ώρες για το «ποδοσφαιρικό» μέλλον του Ισραήλ καθώς ολοένα και περισσότερο αυξάνονται οι πιέσεις προς τις αρχές του αθλήματος για τον άμεσο αποκλεισμό της χώρας από κάθε αγωνιστική δραστηριότητα λόγω του πολέμου στη Γάζα.

Ωστόσο, όπως όλα δείχνουν το ενδεχόμενο του αποκλεισμού αφορά μόνο τις διοργανώσεις που διεξάγονται την ευθύνη των οποίων έχει η UEFA καθώς η FIFA δεν προτίθεται να την ακολουθήσει.

Τι σημαίνει πρακτικά αυτό το ενδεχόμενο; Η Εθνική ομάδα του Ισραήλ θα αποκλειστεί από το UEFA Nations League, ενώ η Μακάμπι Τελ Αβίβ θα αποβληθεί από τη συνέχεια του Europa League.

Με το Nations League να μην έχει ξεκινήσει ακόμη το «πρόβλημα» εύκολα διορθώνεται, αλλά στο Europa League η Μακάμπι έχει δώσει ήδη τον πρώτη της αγώνα (το 0-0 με τον ΠΑΟΚ) και την Πέμπτη αντιμετωπίζει την Ντινάμο Ζάγκρεμπ, με τις πληροφορίες να θέλουν την UEFA να την αντικαθιστά με τη Ντινάμο Κιέβου (οι Ισραηλινοί την απέκλεισαν στα play offs) και προφανώς τόσο ο ΠΑΟΚ όσο και η Ντινάμο θα χρειαστεί να παίξουν με τους Ουκρανούς.

Δεδομένου όμως ότι το Παγκόσμιο Κύπελλο, του οποίου η προκριματική διαδικασία τρέχει από τον περασμένο Ιούνιο, είναι διοργάνωση της FIFA (και απλά η UEFA είναι υπεύθυνη για το πρόγραμμα σε συνεργασία πάντα με τη Διεθνή Ομοσπονδία) μια μονομερής απόφαση αποκλεισμού του Ισραήλ θα ήταν πολιτικά πολύπλοκη και φαίνεται πως θα αποφευχθεί.

Κι αυτό αναμένεται να επικυρωθεί εντός της εβδομάδας καθώς στις 2 Οκτωβρίου συνεδριάζει και η αντίστοιχη επιτροπή της FIFA… Υπενθυμίζουμε ότι οι ΗΠΑ (που φιλοξενούν μαζί με Καναδά και Μεξικό το Μουντιάλ 2026) την περασμένη εβδομάδα μέσω εκπροσώπου του υπουργείου Εξωτερικών τόνισαν ότι θα «εργαστεί πλήρως για να αποτρέψει οποιαδήποτε προσπάθεια αποκλεισμού της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου του Ισραήλ από το Μουντιάλ

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



