Η UEFA ετοιμάζεται να αποκλείσει το Ισραήλ από τις διοργανώσεις της

Οπως όλα δείχνουν το ενδεχόμενο του αποκλεισμού αφορά μόνο τις διοργανώσεις που διεξάγονται την ευθύνη των οποίων έχει η UEFA καθώς η FIFA δεν προτίθεται να την ακολουθήσει.

Η UEFA ετοιμάζεται να αποκλείσει το Ισραήλ από τις διοργανώσεις της
29 Σεπ. 2025 16:33
Pelop News

Εξαιρετικά κρίσιμες είναι οι επόμενες ώρες για το «ποδοσφαιρικό» μέλλον του Ισραήλ καθώς ολοένα και περισσότερο αυξάνονται οι πιέσεις προς τις αρχές του αθλήματος για τον άμεσο αποκλεισμό της χώρας από κάθε αγωνιστική δραστηριότητα λόγω του πολέμου στη Γάζα.

Ωστόσο, όπως όλα δείχνουν το ενδεχόμενο του αποκλεισμού αφορά μόνο τις διοργανώσεις που διεξάγονται την ευθύνη των οποίων έχει η UEFA καθώς η FIFA δεν προτίθεται να την ακολουθήσει.

Τι σημαίνει πρακτικά αυτό το ενδεχόμενο; Η Εθνική ομάδα του Ισραήλ θα αποκλειστεί από το UEFA Nations League, ενώ η Μακάμπι Τελ Αβίβ θα αποβληθεί από τη συνέχεια του Europa League.

Με το Nations League να μην έχει ξεκινήσει ακόμη το «πρόβλημα» εύκολα διορθώνεται, αλλά στο Europa League η Μακάμπι έχει δώσει ήδη τον πρώτη της αγώνα (το 0-0 με τον ΠΑΟΚ) και την Πέμπτη αντιμετωπίζει την Ντινάμο Ζάγκρεμπ, με τις πληροφορίες να θέλουν την UEFA να την αντικαθιστά με τη Ντινάμο Κιέβου (οι Ισραηλινοί την απέκλεισαν στα play offs) και προφανώς τόσο ο ΠΑΟΚ όσο και η Ντινάμο θα χρειαστεί να παίξουν με τους Ουκρανούς.

Δεδομένου όμως ότι το Παγκόσμιο Κύπελλο, του οποίου η προκριματική διαδικασία τρέχει από τον περασμένο Ιούνιο, είναι διοργάνωση της FIFA (και απλά η UEFA είναι υπεύθυνη για το πρόγραμμα σε συνεργασία πάντα με τη Διεθνή Ομοσπονδία) μια μονομερής απόφαση αποκλεισμού του Ισραήλ θα ήταν πολιτικά πολύπλοκη και φαίνεται πως θα αποφευχθεί.

Κι αυτό αναμένεται να επικυρωθεί εντός της εβδομάδας καθώς στις 2 Οκτωβρίου συνεδριάζει και η αντίστοιχη επιτροπή της FIFA… Υπενθυμίζουμε ότι οι ΗΠΑ (που φιλοξενούν μαζί με Καναδά και Μεξικό το Μουντιάλ 2026) την περασμένη εβδομάδα μέσω εκπροσώπου του υπουργείου Εξωτερικών τόνισαν ότι θα «εργαστεί πλήρως για να αποτρέψει οποιαδήποτε προσπάθεια αποκλεισμού της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου του Ισραήλ από το Μουντιάλ
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
17:41 Ο Νίκος Παππάς από γνωστό εστιατόριο του Κολωνακίου βρέθηκε σε Αστυνομικό Τμήμα!
17:31 Ηττα για τον Παναιγιάλειο στη Ζάκυνθο
17:26 «Είμαστε κοντά σε συμφωνία για τη Γάζα», η τοποθέτηση του Λευκού οίκου και τα δεδομένα
17:16 Το ευχαριστήριο της ΝΕΠ στο ERGON Physio Center
17:11 4ος Νυχτερινός Ημιμαραθώνιος Πάτρας «Φάνης Τσιμιγκάτος»: Παράταση στις δηλώσεις συμμετοχής έως τις 4 Οκτωβρίου
17:11 Οριακή η κατάσταση στα Αστυνομικά Τμήματα δήμων της Αχαΐας – Ελλειμμα αστυνομικών που φτάνει έως και 50%
17:03 Στο ανθρωποκτονιών ο θάνατος της Μαίρης Χρονοπούλου: Δεν ήταν ατύχημα, λέει ο δικηγόρος της
16:55 Ιωάννινα: Αυτοκίνητο παρέσυρε ηλικιωμένο και τον έστειλε στο νοσοκομείο ΦΩΤΟ
16:47 Συνεδριάζει αύριο το υπουργικό υπό τον Μητσοτάκη – Θα απασχολήσουν τα μέτρα της ΔΕΘ, Ένοπλες Δυνάμεις και μετανάστευση
16:40 O Τραμπ θα πιέσει τον Νετανιάχου για ειρήνη στην Γάζα – Τι αναφέρει το Axios
16:33 Η UEFA ετοιμάζεται να αποκλείσει το Ισραήλ από τις διοργανώσεις της
16:26 Μητσοτάκης: Η Ελλάδα στηρίζει σθεναρά τη Μολδαβία στην ευρωπαϊκή της πορεία
16:19 Νέο βίντεο με τον Βασίλη Μπισμπίκη στο κρητικό γλέντι πριν από το τροχαίο
16:11 Στο Τάραντο ο Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Δημήτρης Κατσαρός για το διασυνοριακό έργο ARGONAUT
16:04 Πάτρα: Νέο εμπόδιο μπαίνει στην ανάπλαση του Διακονιάρη – Ο Κ. Πελετίδης εξηγεί την άρνηση του Υπ. Οικονομικών
15:57 Ο Δακτύλιος επιστρέφει στο κέντρο της Αθήνας
15:50 Ο Αναπ. Περιφερειάρχης κ. Χ. Μπονάνος στο Film Industry Event
15:43 Η Μαράια Αντετοκούνμπο μιλά για την επιλόχειο κατάθλιψη – «Δεν είσαι μόνος»
15:36 ΑΒΑΞ: Ιστορικά υψηλά με τζίρο – ρεκόρ στα 467,5 εκατ. ευρώ, αύξηση κερδών 74% και EBITDA στα 70,1 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο του 2025
15:28 Παναγιωτόπουλος: «Ανεξέλεγκτη και επικίνδυνη η κατασκευή εναέριας γραμμής υψηλής τάσης σε κατοικημένες περιοχές της Αχαΐας»
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 29/09/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ