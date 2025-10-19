Η Βάσω Λασκαράκη γιόρτασε τα 46 της στο Παρίσι – Η ερωτική εξομολόγηση του Λευτέρη Σουλτάτου

«46! Το Παρίσι είναι πάντα μια καλή ιδέα», έγραψε η Βάσω Λασκαράκη και δημοσίευσε κάποιες φωτογραφίες, όπου πόζαρε μόνη αλλά και με τον Λευτέρη Σουλτάτο κάτω από τον Πύργο του Άιφελ.

Η Βάσω Λασκαράκη γιόρτασε τα 46 της στο Παρίσι – Η ερωτική εξομολόγηση του Λευτέρη Σουλτάτου
19 Οκτ. 2025 20:54
Pelop News

Η Βάσω Λασκαράκη είναι μία από τις πιο επιτυχημένες ηθοποιούς της γενιάς της και τη φετινή σεζόν ετοιμάζεται να επιστρέψει τηλεοπτικά με τη θρυλική κωμική σειρά του ALPHA, «Το σόι σου», κρατώντας τον πρωταγωνιστικό ρόλο της Λυδίας Χαμπέα.

Αυτές τις ημέρες η όμορφη ηθοποιός βρίσκεται στο Παρίσι με τον σύζυγό της Λευτέρη Σουλτάτο και τα παιδιά τους, την κόρη που έχει αποκτήσει με τον Γιάννη Τσιμιτσέλη και τα παιδιά του σεφ από τον πρώτο του γάμου. Ο λόγος που ταξίδεψαν εκεί είναι πολύ σημαντικός, καθώς σήμερα Κυριακή (19.10.2025) η Βάσω Λασκαράκη έχει τα γενέθλιά της.

Όπως αποκάλυψε μέσα από μία ανάρτηση στο Instagram έγινε 46 ετών και θέλησε να γιορτάσει την ιδιαίτερη αυτή στιγμή της ζωής της με τα πιο αγαπημένα της πρόσωπα στην πιο ρομαντική πόλη του κόσμου.

«46! Το Παρίσι είναι πάντα μια καλή ιδέα», έγραψε η Βάσω Λασκαράκη και δημοσίευσε κάποιες φωτογραφίες, όπου πόζαρε μόνη αλλά και με τον Λευτέρη Σουλτάτο κάτω από τον Πύργο του Άιφελ.


Η ερωτική εξομολόγηση του Λευτέρη Σουλτάτου
Ο Λευτέρης Σουλτάτος από την άλλη θέλησε να τιμήσει την ιδιαίτερη ημέρα της γυναίκας του, κάνοντας της μία δημόσια ερωτική εξομολόγηση.

«Χαζεύοντας φωτογραφίες για να ανεβάσω τη καθιερωμένη βρήκα μια από τις πρώτες που βγάλαμε μαζί. Παρατήρησα ξεθώριασμα στα μαλλιά από μαύρα γίναν άσπρα αλλαγή στα πρόσωπα στα κιλά όλα άλλαξαν. Εκτός από… το πόσο όμορφη είσαι, την αγάπη μου για σένα και το πόσο σημαντική είσαι στη ζωή μου.

Με εσένα δίπλα μου έμαθα πως η αγάπη δεν είναι λόγια, είναι πράξεις.

Είναι τα μικρά καθημερινά, τα γέλια, οι στιγμές, τα όνειρα που μοιράζεσαι με τον άνθρωπο σου.

Χρόνια σου πολλά κορίτσι μου – να είσαι πάντα χαρούμενη, πάντα φωτεινή, πάντα όπως σε γνώρισα: αληθινή.


Βάσω Λασκαράκη σ’ αγαπώ», έγραψε ο γνωστός σεφ.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
23:55 Η Google φέρνει το AI Mode στην Ελλάδα – Τι είναι και ποιες δυνατότητες προσφέρει
23:35 OpenBusiness: Έως 31 Δεκεμβρίου 2025 η απογραφή επιχειρήσεων στο νέο σύστημα
23:19 Ποια αναψυκτικά βλάπτουν το ήπαρ – Τι χρειάζεται να προσέχετε
23:03 ΑΕΚ – ΠΑΟΚ 0-2: Πέταξε με τη νίκη από τη Φιλαδέλφεια ο «Δικέφαλος του Βορρά»
23:01 Νέα υποχώρηση στην επιφάνεια της λίμνης του Μόρνου – Σε χαμηλό 10ετιας το συνολικό ετήσιο ύψος βροχής στην περιοχή
22:44 Επαναλειτουργεί τη Δευτέρα το συνοριακό πέρασμα της Ράφα μεταξύ Γάζας και Αιγύπτου
22:27 Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ κέρδισε για πρώτη φορά από το 2016 στην έδρα της Λίβερπουλ
22:10 Salt Bae: Καταγγελίες για σεξουαλική παρενόχληση και τοξικό εργασιακό περιβάλλον
21:54 Χειροτονήθηκε Αρχιεπίσκοπος Σινά ο Συμεών ΦΩΤΠ
21:42 Κατεχόμενα: Σαρωτική νίκη Ερχιουρμάν που απορρίπτει τη λύση δύο κρατών στο Κυπριακό
21:41 Αρης – Παναθηναϊκός 1-1: Δεν (χ)άρηκε κανείς στη Θεσσαλονίκη
21:33 Πάτρα: Διαγωνισμός για προμήθεια και συντήρηση αθλητικού εξοπλισμού σε σημεία της πόλης 
21:21 Νέα Μάκρη: Συνελήφθη έμπορος ναρκωτικών με κοκαΐνη, κάνναβη κιλό κάνναβης και πάνω από 43.000 ευρώ
21:12 Χαλκίδα: Άφησε την τελευταία του πνοή ο 21χρονος ποδοσφαιριστής που είχε τραυματιστεί σε τροχαίο
21:07 Κακοκαιρία: Στην Αχαΐα το μεγαλύτερο ύψος βροχής σε όλη τη χώρα
21:03 Πάτρα: Σχέδιο μονοδρόμησης των Παπανδρέου και Ακρωτηρίου εντός του 2026
20:54 Η Βάσω Λασκαράκη γιόρτασε τα 46 της στο Παρίσι – Η ερωτική εξομολόγηση του Λευτέρη Σουλτάτου
20:45 Πεπτικό: Το υλικό που βάζουν οι γαστρεντερολόγοι στον καφέ τους για το καλό του εντέρου
20:37 Καιρός: Βροχές και καταιγίδες τη Δευτέρα – Φθινοπωρινό κλίμα σε όλη τη χώρα
20:28 Αιγιάλεια: Επαφή του δημάρχου Τ. Ανδριόπουλου με τους πολίτες της Αιγείρας
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 18-19/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ