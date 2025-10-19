Η Βάσω Λασκαράκη γιόρτασε τα 46 της στο Παρίσι – Η ερωτική εξομολόγηση του Λευτέρη Σουλτάτου

Η Βάσω Λασκαράκη είναι μία από τις πιο επιτυχημένες ηθοποιούς της γενιάς της και τη φετινή σεζόν ετοιμάζεται να επιστρέψει τηλεοπτικά με τη θρυλική κωμική σειρά του ALPHA, «Το σόι σου», κρατώντας τον πρωταγωνιστικό ρόλο της Λυδίας Χαμπέα.

Αυτές τις ημέρες η όμορφη ηθοποιός βρίσκεται στο Παρίσι με τον σύζυγό της Λευτέρη Σουλτάτο και τα παιδιά τους, την κόρη που έχει αποκτήσει με τον Γιάννη Τσιμιτσέλη και τα παιδιά του σεφ από τον πρώτο του γάμου. Ο λόγος που ταξίδεψαν εκεί είναι πολύ σημαντικός, καθώς σήμερα Κυριακή (19.10.2025) η Βάσω Λασκαράκη έχει τα γενέθλιά της.

Όπως αποκάλυψε μέσα από μία ανάρτηση στο Instagram έγινε 46 ετών και θέλησε να γιορτάσει την ιδιαίτερη αυτή στιγμή της ζωής της με τα πιο αγαπημένα της πρόσωπα στην πιο ρομαντική πόλη του κόσμου.

«46! Το Παρίσι είναι πάντα μια καλή ιδέα», έγραψε η Βάσω Λασκαράκη και δημοσίευσε κάποιες φωτογραφίες, όπου πόζαρε μόνη αλλά και με τον Λευτέρη Σουλτάτο κάτω από τον Πύργο του Άιφελ.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη ⓋⒶⓈⒾⓁⒾⓀⒾ ⓁⒶⓈⓀⒶⓇⒶⓀⒾ (@vasolaskaraki)



Η ερωτική εξομολόγηση του Λευτέρη Σουλτάτου

Ο Λευτέρης Σουλτάτος από την άλλη θέλησε να τιμήσει την ιδιαίτερη ημέρα της γυναίκας του, κάνοντας της μία δημόσια ερωτική εξομολόγηση.

«Χαζεύοντας φωτογραφίες για να ανεβάσω τη καθιερωμένη βρήκα μια από τις πρώτες που βγάλαμε μαζί. Παρατήρησα ξεθώριασμα στα μαλλιά από μαύρα γίναν άσπρα αλλαγή στα πρόσωπα στα κιλά όλα άλλαξαν. Εκτός από… το πόσο όμορφη είσαι, την αγάπη μου για σένα και το πόσο σημαντική είσαι στη ζωή μου.

Με εσένα δίπλα μου έμαθα πως η αγάπη δεν είναι λόγια, είναι πράξεις.

Είναι τα μικρά καθημερινά, τα γέλια, οι στιγμές, τα όνειρα που μοιράζεσαι με τον άνθρωπο σου.

Χρόνια σου πολλά κορίτσι μου – να είσαι πάντα χαρούμενη, πάντα φωτεινή, πάντα όπως σε γνώρισα: αληθινή.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Eleftherios Soultatos (@lefteris.soultatos)



Βάσω Λασκαράκη σ’ αγαπώ», έγραψε ο γνωστός σεφ.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



