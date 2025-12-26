Ιαπωνία: 14 τραυματίες από επίθεση με μαχαίρι σε εργοστάσιο ελαστικών – Συνελήφθη ύποπτος

Σοβαρό περιστατικό βίας σημειώθηκε σε εργοστάσιο κατασκευής ελαστικών για βαρέα οχήματα στην κεντρική Ιαπωνία, όπου επίθεση με μαχαίρι είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό 14 ανθρώπων. Οι Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη ενός υπόπτου, ενώ τουλάχιστον έξι τραυματίες νοσηλεύονται.

Ιαπωνία: 14 τραυματίες από επίθεση με μαχαίρι σε εργοστάσιο ελαστικών – Συνελήφθη ύποπτος
26 Δεκ. 2025 17:24
Pelop News

Δεκατέσσερις άνθρωποι τραυματίστηκαν σε εργοστάσιο κατασκευής ελαστικών για βαρέα οχήματα στην κεντρική Ιαπωνία, έπειτα από επίθεση με μαχαίρι, σύμφωνα με πληροφορίες των υπηρεσιών Πρώτων Βοηθειών.

Όπως ανέφερε εκπρόσωπος των αρμόδιων υπηρεσιών, προηγήθηκε τηλεφώνημα από γειτονικό εργοστάσιο καουτσούκ, στο οποίο γινόταν λόγος για «πέντε ή έξι ανθρώπους που μαχαιρώθηκαν». Παράλληλα, στις πρώτες αναφορές γίνεται λόγος και για χρήση «υγρού σε μορφή σπρέι» κατά τη διάρκεια της επίθεσης, χωρίς να έχουν δοθεί μέχρι στιγμής περισσότερες λεπτομέρειες για τη φύση του.

Τα ιαπωνικά μέσα ενημέρωσης, μεταξύ των οποίων και το δημόσιο τηλεοπτικό δίκτυο NHK, μετέδωσαν ότι ένας άνθρωπος συνελήφθη και θεωρείται ύποπτος για απόπειρα δολοφονίας, ενώ οι έρευνες των Αρχών βρίσκονται σε εξέλιξη.

Από τους 14 τραυματίες, τουλάχιστον έξι έχουν διακομιστεί σε νοσοκομεία και νοσηλεύονται, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν δοθεί πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας τους.

Σημειώνεται ότι τα βίαια εγκλήματα είναι σχετικά σπάνια στην Ιαπωνία, χώρα που καταγράφει χαμηλά ποσοστά ανθρωποκτονιών και διαθέτει μία από τις αυστηρότερες νομοθεσίες περί όπλων παγκοσμίως.

