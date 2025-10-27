Ιάσονας Φωτήλας: «Τιμούμε την Πατρίδα μας, αγωνιζόμαστε ενωμένοι για το αύριο που μας αξίζει»

Μήνυμα ενότητας και εθνικής υπερηφάνειας απηύθυνε ο υφυπουργός Πολιτισμού, Ιάσονας Φωτήλας, με αφορμή την Εθνική Επέτειο της 28ης Οκτωβρίου 1940, τονίζοντας πως ο αγώνας για την ελευθερία και την πρόοδο συνεχίζεται με πίστη και συλλογικό πνεύμα.

Ιάσονας Φωτήλας: «Τιμούμε την Πατρίδα μας, αγωνιζόμαστε ενωμένοι για το αύριο που μας αξίζει»
27 Οκτ. 2025 14:10
Pelop News

Ο υφυπουργός Πολιτισμού Ιάσονας Φωτήλας, στο μήνυμά του για την 28η Οκτωβρίου, αναφέρθηκε στην αξία της αντίστασης απέναντι στον συμβιβασμό και στην ανάγκη να προστατευθεί η κοινωνική συνοχή και η εθνική ενότητα απέναντι στη διχόνοια και τον λαϊκισμό.

Όπως αναφέρει: «Για άλλη μια χρονιά γιορτάζουμε την άρνηση να συμβιβαστούμε.

Γιορτάζουμε την απόφαση να αγωνιστούμε για όσα κληρονομήσαμε και όσα πετύχαμε.

Σήμερα τιμούμε τους αγώνες εκείνων που αρνήθηκαν να σκύψουν το κεφάλι και πολέμησαν σαν Έλληνες.

Τους τιμούμε αρνούμενοι να επιτρέψουμε στον λαϊκισμό και την εχθροπάθεια να μας γυρίσουν πίσω στα αδιέξοδα και τη μιζέρια.

Τιμούμε την Πατρίδα μας, αγωνιζόμαστε ενωμένοι για το αύριο που μας αξίζει.

Χρόνια Πολλά σε όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες».
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
16:00 Μετά το ΕΣΠΑ, τι;
15:53 Τι δήλωσαν οι Δαρείος και Χριστόπουλος μετά το ντέρμπι
15:44 Παπαθανάσης: «Διαπραγματευόμαστε νέο πρόγραμμα για το στεγαστικό»
15:35 Παναχαϊκή: Δείτε για ποιο λόγο ο Αντώνης Μπούρδος έγραψε ιστορία
15:25 Δελφοί: Βουνό, θάλασσα και ιστορία
15:16 Η 11χρονη Ανδριανή Αναστασίου έγραψε ιστορία στον ΝΟΠ
15:09 Η αποβολή του Γ. Χριστόπουλου και τα παράπονα
15:02 Ξεκινά η αποκατάσταση της ιστορικής γέφυρας του Μόρνου: Το πρώτο διαπεριφερειακό έργο της χώρας από Στερεά και Δυτική Ελλάδα
15:00 Νέο σχέδιο καθαριότητας για το κέντρο της Πάτρας: Σύσκεψη για αναδιοργάνωση των κάδων
14:56 Χίος: Κυματίζει και φέτος η τεράστια ελληνική σημαία των 150 τ.μ. στο λιμάνι για την 28η Οκτωβρίου
14:52 Θρήνος στο ισπανικό ποδόσφαιρο: Πέθανε ο θρυλικός τερματοφύλακας της Βαλένθια, Χοσέ Μανουέλ Οτσοτορένα
14:46 Συναγερμός για 183 εκατ. χακαρισμένους λογαριασμούς Gmail: Κλάπηκαν κωδικοί – Πώς να δείτε αν είστε στη λίστα
14:43 Νεκτάριος Φαρμάκης: «Η ενότητα είναι το ΟΧΙ της δικής μας γενιάς»
14:38 Κρήτη: Παραδόθηκε ο 23χρονος που σκότωσε τον θείο του σε γλέντι στα Χανιά
14:33 Θεσσαλονίκη: Ζευγάρι ανάγκαζε τα παιδιά του, 2, 4 και 5 ετών, να επαιτούν
14:33 Χάνσεν: «Εσχατο μέτρο ο εμβολιασμός ζωών για την ευλογιά»
14:25 Νύχτα, βουνό, 200 κιλά κάνναβης: Ο οδηγός άφησε το αυτοκίνητο και έγινε «καπνός» στην Κόνιτσα ΦΩΤΟ
14:21 Θεσσαλονίκη: «Συγγνώμη, την ακολουθείτε;» – Φοιτήτρια Ιατρικής παρενέβη για να προστατεύσει γυναίκα BINTEO
14:15 Δήμος Πατρέων: “Αλμυρό” το παρκάρισμα χωρίς κάρτα – Τι ισχύει με τον νέο ΚΟΚ
14:10 Ιάσονας Φωτήλας: «Τιμούμε την Πατρίδα μας, αγωνιζόμαστε ενωμένοι για το αύριο που μας αξίζει»
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Πρωτοσέλιδο
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ