Ιάσονας Φωτήλας: «Τιμούμε την Πατρίδα μας, αγωνιζόμαστε ενωμένοι για το αύριο που μας αξίζει»

Ο υφυπουργός Πολιτισμού Ιάσονας Φωτήλας, στο μήνυμά του για την 28η Οκτωβρίου, αναφέρθηκε στην αξία της αντίστασης απέναντι στον συμβιβασμό και στην ανάγκη να προστατευθεί η κοινωνική συνοχή και η εθνική ενότητα απέναντι στη διχόνοια και τον λαϊκισμό.

Όπως αναφέρει: «Για άλλη μια χρονιά γιορτάζουμε την άρνηση να συμβιβαστούμε.

Γιορτάζουμε την απόφαση να αγωνιστούμε για όσα κληρονομήσαμε και όσα πετύχαμε.

Σήμερα τιμούμε τους αγώνες εκείνων που αρνήθηκαν να σκύψουν το κεφάλι και πολέμησαν σαν Έλληνες.

Τους τιμούμε αρνούμενοι να επιτρέψουμε στον λαϊκισμό και την εχθροπάθεια να μας γυρίσουν πίσω στα αδιέξοδα και τη μιζέρια.

Τιμούμε την Πατρίδα μας, αγωνιζόμαστε ενωμένοι για το αύριο που μας αξίζει.

Χρόνια Πολλά σε όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες».

