Ιδού τα άρματα του Πατρινού Καρναβαλιού! Ο «Αρλεκίνος», η Βασίλισσα και το… Νερό Νεράκι! ΦΩΤΟ

Επίσης μόνο στη Μεγάλη Παρέλαση της Κυριακής θα παρελάσουν 30 άρματα των πληρωμάτων . Συγκεκριμένα με άρματά τους θα παρελάσουν τα πληρώματα: 1(ΣΤΡΑΤΗΓΟΙ), 11(Bollyviva), 15+31+183 (ΒΑΒΕΛ), 24 (ARTISTS OF CARNIVAL), 30 (Cappoucini BΙΕΝΟΥΑ), 41 (ΜΑΣΚΑΡΑΙΟΙ), 58 (Η λίμνη των Κύκνων), 62 (ΜΠΟΥΛΑ ΛΑ), 77 (KINGKY)78 (Freak show), 97 (UnderConstruction…Υπό Κατασκευή…), 100+81 (ΚΑΛΑ…ΚΡΑΣΙΑ), 104 (ΝΤΑΜΑΝΤΑΜ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΠΑΙΔΑΡΟΙ), 105 (Pa…paris Dakar…act2),107(“VΑI-ΑΝΝΑ”), 114(AFRICAνέρος), 128 (Ψαροκέφαλοι), 135 (ΑΝΙΣΟΡΟΠ…), 137 (ΤΟΥ ΚΑΝΑΠΕΟΣ), 178 (Bollywood), 186 (ΣΙΓΑ ΤΟΝ ΠΟΛΥΕΛΑΙΟ), 190 (Parrots de Janeiro), 194 (ΟυρανοΚαρναβαλοΚατέβατοι), 210 (FUNKY TOWN), 211 (Μεγέ Μελέ), 215 (AllStarsCarnival), 222 (P.o.P – People of Patras), 227 (ΕΞωτικοί Χαλανδριτσάνοι), 233 (Sombrέρως), 243 (ALDENEKETO TROMPA MONTANA).

Optimized by Seraphinite Accelerator

Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.