Ιερουσαλήμ: Η ισραηλινή αστυνομία εμπόδισε τον Λατίνο Πατριάρχη να φτάσει στον Πανάγιο Τάφο την Κυριακή των Βαΐων

Σοβαρές αντιδράσεις προκάλεσε στην Ιερουσαλήμ η καταγγελία του Λατινικού Πατριαρχείου, σύμφωνα με την οποία η ισραηλινή αστυνομία εμπόδισε τον καρδινάλιο Πιερμπατίστα Πιτσαμπάλα και τον επικεφαλής της Κουστωδίας των Αγίων Τόπων να φτάσουν στον Πανάγιο Τάφο για τη Λειτουργία της Κυριακής των Βαΐων.

29 Μαρ. 2026 15:55
Η ισραηλινή αστυνομία εμπόδισε τον Λατίνο Πατριάρχη Ιεροσολύμων, καρδινάλιο Πιερμπατίστα Πιτσαμπάλα, και τον επικεφαλής της Κουστωδίας των Αγίων Τόπων, πατέρα Φραντσέσκο Ιέλπο, να εισέλθουν στον Ναό της Αναστάσεως, γνωστό και ως Πανάγιο Τάφο, για να τελέσουν τη Λειτουργία της Κυριακής των Βαΐων, σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση του Λατινικού Πατριαρχείου Ιεροσολύμων και της Κουστωδίας.

Στην ίδια ανακοίνωση αναφέρεται ότι οι δύο εκκλησιαστικοί ηγέτες κινούνταν ιδιωτικά, χωρίς πομπή ή άλλο τελετουργικό στοιχείο, όταν σταμάτησαν από αστυνομικές δυνάμεις και αναγκάστηκαν να επιστρέψουν. Το Πατριαρχείο χαρακτήρισε το περιστατικό «πρώτη φορά έπειτα από αιώνες», υποστηρίζοντας ότι δημιουργεί ένα σοβαρό προηγούμενο για την παρουσία των εκκλησιαστικών ηγετών στον ιερό χώρο κατά τη Μεγάλη Εβδομάδα.

Το επεισόδιο εκτυλίχθηκε ενώ η Ιερουσαλήμ βρίσκεται ήδη υπό αυστηρούς περιορισμούς ασφαλείας λόγω του πολέμου. Το Associated Press μετέδωσε ότι μεγάλοι ιεροί χώροι της Παλιάς Πόλης, ανάμεσά τους ο Πανάγιος Τάφος, το Δυτικό Τείχος και το Αλ-Άκσα, παραμένουν ουσιαστικά κλειστοί ή λειτουργούν με βαρείς περιορισμούς από τα τέλη Φεβρουαρίου, ενώ οι δημόσιες συναθροίσεις περιορίζονται σε έως 50 άτομα.

Ο Πανάγιος Τάφος αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους τόπους της Χριστιανοσύνης και η διαχείρισή του μοιράζεται κυρίως μεταξύ της Ελληνορθόδοξης, της Ρωμαιοκαθολικής και της Αρμενικής Αποστολικής Εκκλησίας. Το συμβάν της Κυριακής των Βαΐων έρχεται σε μια εξαιρετικά φορτισμένη περίοδο για τους χριστιανούς των Αγίων Τόπων, καθώς οι παραδοσιακές τελετές της Μεγάλης Εβδομάδας πραγματοποιούνται φέτος υπό τη βαριά σκιά του πολέμου και των περιορισμών.

