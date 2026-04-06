Ηγουμενίτσα: Στο νοσοκομείο 30χρονη ανθυποπλοίαρχος μετά από πτώση σε πλοίο από την Πάτρα

Στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας σημειώθηκε ατύχημα με θύμα μέλος πληρώματος επιβατηγού-οχηματαγωγού πλοίου, την ώρα που το πλοίο εκτελούσε προγραμματισμένο δρομολόγιο από την Πάτρα προς Ηγουμενίτσα και στη συνέχεια για Μπάρι. Το περιστατικό καταγράφηκε κατά τους χειρισμούς πρόσδεσης στο εξωτερικό λιμάνι της πόλης, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση των αρμόδιων Αρχών.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές, πρόκειται για 30χρονη ανθυποπλοίαρχο, η οποία τραυματίστηκε κάτω από συνθήκες που μέχρι στιγμής παραμένουν υπό διερεύνηση. Οι πρώτες αναφορές συγκλίνουν στο ότι η γυναίκα έπεσε από το 5ο κατάστρωμα του πλοίου, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στο δεξί της χέρι και στον γοφό.

Μετά τον κατάπλου του πλοίου, στο σημείο έσπευσαν οι αρμόδιες υπηρεσίες και η τραυματίας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών Ηγουμενίτσας. Στη συνέχεια κρίθηκε απαραίτητη η διακομιδή της στο Γενικό Νοσοκομείο Φιλιατών, όπου υποβλήθηκε σε περαιτέρω εξετάσεις και ιατρική παρακολούθηση.

Για τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκτυλίχθηκε το περιστατικό έχει ξεκινήσει προανάκριση από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηγουμενίτσας, ώστε να διαπιστωθεί πώς σημειώθηκε η πτώση της 30χρονης αξιωματικού.

