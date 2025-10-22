Ηλεία: Αποτροπιασμός, καταγγελία για βασανισμό και σεξουαλική κακοποίηση σκύλου

Το ζώο αιμορραγούσε ασταμάτητα και έφερε βαριά τραύματα

22 Οκτ. 2025 19:25
Pelop News

Ένα αδιανόητο περιστατικό κακοποίησης ζώου σημειώθηκε σήμερα (22/10/2025) στην Ηλεία, προκαλώντας αποτροπιασμό στην τοπική κοινωνία.  Συγκεκριμένα. σκύλος εντοπίστηκε σε άθλια κατάσταση στην Εθνική Οδό Πύργου – Κυπαρισσίας, κοντά στο χωριό Επιτάλιο, το πρωί σύμφωνα με την ενημέρωση της Φιλοζωικής Κρεστένων «Νοιάζομαι». Το ζώο αιμορραγούσε ασταμάτητα και έφερε βαριά τραύματα.

Αρχικά, οι εθελοντές πίστεψαν πως είχε δεχθεί πυροβολισμό. Ωστόσο, η πραγματικότητα που αποκαλύφθηκε μετά την εξέταση από τον κτηνίατρο αποδείχθηκε ακόμη πιο φρικιαστική.

Σύμφωνα με την ανάρτηση της φιλοζωικής οργάνωσης, «μεταφέρθηκε άμεσα στον κτηνίατρο, όπου διαπιστώθηκε ότι το ζώο είχε σοβαρό σκίσιμο στον πρωκτό, προκαλούμενο από αντικείμενο που του εισήχθη βάναυσα. Ο κτηνίατρος του έκανε 8 ράμματα. Το ζώο νοσηλεύεται και παλεύει».

Η Φιλοζωική Κρεστένων «Νοιάζομαι» έκανε γνωστό ότι έχει ήδη κατατεθεί επίσημη καταγγελία στο Αστυνομικό Τμήμα, ενώ απευθύνει έκκληση σε οποιονδήποτε γνωρίζει ή είδε κάτι σχετικό με το περιστατικό να επικοινωνήσει με τις αρχές, ώστε να εντοπιστεί ο δράστης αυτής της αποτρόπαιης πράξης.

«Αυτό που έγινε δεν είναι “απλώς” κακοποίηση ζώου. Είναι σαδιστική, εγκληματική πράξη. Και όποιος το έκανε, είναι επικίνδυνος για όλους μας. Αν γνωρίζετε κάτι, επικοινωνήστε με τις Αρχές ή στείλτε μας μήνυμα. Ένα κτήνος κυκλοφορεί ανάμεσά μας. Ένα τέρας που αν δεν δίστασε να κάνει κάτι τέτοιο σε ένα ζώο, δεν θα διστάσει να το κάνει και σε έναν άνθρωπο. Ίσως σε ένα ανυπεράσπιστο παιδί. Αν γνωρίζεις κάτι και σιωπάς, είσαι συνένοχος. Κινδυνεύεις και εσύ ο ίδιος. Το καταλαβαίνεις;» αναφέρει η Φιλοζωική.
