Ηλεία: Δικογραφία και σύλληψη για ανθρωποκτονία από αμέλεια μετά το δυστύχημα στα Μακρίσια

Την επίσημη ποινική εξέλιξη μετά το τροχαίο δυστύχημα στα Μακρίσια Ηλείας ανακοίνωσε η ΕΛΑΣ, γνωστοποιώντας ότι σχηματίστηκε δικογραφία και συνελήφθη ο οδηγός του φορτηγού για ανθρωποκτονία από αμέλεια. Η προανάκριση συνεχίζεται για να αποσαφηνιστούν πλήρως οι συνθήκες του περιστατικού.

30 Απρ. 2026 12:32
Pelop News

Στη σύλληψη του οδηγού του φορτηγού που ενεπλάκη στο τροχαίο δυστύχημα στα Μακρίσια, στον Δήμο Ανδρίτσαινας – Κρεστένων, προχώρησαν οι αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Κρεστένων, στο πλαίσιο της έρευνας για τις συνθήκες του περιστατικού.

Σύμφωνα με την αστυνομική ενημέρωση, το δυστύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης, όταν ιδιωτικής χρήσης φορτηγό που οδηγούσε ημεδαπός άνδρας συγκρούστηκε με δίτροχο όχημα, συγκεκριμένα ηλεκτρικό πατίνι, το οποίο οδηγούσε 13χρονος.

Από τη σύγκρουση ο ανήλικος τραυματίστηκε θανάσιμα, ενώ σε βάρος του οδηγού του φορτηγού σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία από αμέλεια.

Την προανάκριση για την πλήρη διακρίβωση των αιτιών και των συνθηκών του δυστυχήματος διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Κρεστένων, με τις αρχές να εξετάζουν όλα τα δεδομένα της υπόθεσης.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 30.04.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ