Ilida Agro Food Fest στην Αμαλιάδα: Γεύσεις, παράδοση και δημιουργία σε μια τριήμερη γιορτή – Κάλεσμα της Περιφέρειας

Παραγωγοί, επιχειρήσεις και φορείς της Δυτικής Ελλάδας δίνουν ραντεβού στην Πλατεία Μπελογιάννη για το Ilida Agro Food Fest, από 19 έως 21 Σεπτεμβρίου.

Ilida Agro Food Fest στην Αμαλιάδα: Γεύσεις, παράδοση και δημιουργία σε μια τριήμερη γιορτή - Κάλεσμα της Περιφέρειας
17 Σεπ. 2025 11:42
Pelop News

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας προσκαλεί τις επιχειρήσεις και τους παραγωγούς της περιοχής να συμμετάσχουν ως εκθέτες στο Ilida Agro Food Fest – Made in Olympian Land, που θα πραγματοποιηθεί από τις 19 έως τις 21 Σεπτεμβρίου στην Πλατεία Μπελογιάννη, Αμαλιάδας.

Το φεστιβάλ αποτελεί μια γιορτή τοπικής γαστρονομίας, παράδοσης και δημιουργίας, φέρνοντας κοντά παραγωγούς, συλλόγους και φορείς της Δυτικής Ελλάδας με στόχο την ανάδειξη των ποιοτικών προϊόντων και της πλούσιας πολιτιστικής κληρονομιάς της περιοχής.

Κατά τη διάρκεια του τριημέρου, οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν αυθεντικές γεύσεις, να συμμετάσχουν σε γευσιγνωσίες, να παρακολουθήσουν ενημερωτικές ημερίδες και workshops, αλλά και να απολαύσουν πολιτιστικά και καλλιτεχνικά δρώμενα.

Η συμμετοχή των επιχειρήσεων στο φεστιβάλ είναι δωρεάν και αποτελεί σημαντική ευκαιρία για την προβολή των τοπικών προϊόντων, την ενίσχυση της εξωστρέφειας και την καλλιέργεια νέων συνεργασιών.

Όσοι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν ως εκθέτες, θα πρέπει να απευθυνθούν στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, στο τηλέφωνο 2613-613208 ή να εκδηλώσουν ενδιαφέρον με την αποστολή μημύματος στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις: ilida.agrofoodfest@gmail.com | e.kakaridi@pde.gov.gr

 
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
21:22 «Έφυγε» από τη ζωή μόλις στα 37 του χρόνια ο Παναγιώτης Νικολούτσος ΦΩΤΟ
21:13 «Δεν φοβόμουν και θα πολεμήσω μέχρι τελευταία στιγμή για να αθωωθώ» ξεκάθαρος ο 21χρονος που αφέθηκε ελεύθερος
20:53 «Οκ βγάλε βίντεο που βγάζεις μόνο το πάνω», τα απειλητικά μηνύματα σε ανήλικες
20:49 Και επίσημα Συρμής στην Παναχαϊκή
20:41 Φρίκη στην Ινδία: Έθαψαν ζωντανό μωρό 20 ημερών!
20:29 «Θεωρούμε ότι μπορεί να γίνει επικίνδυνος, δεν αποκλείεται να έβαλε μόνος τον κοριό», η οικογένεια του για τον Μαζωνάκη
20:19 Χανιά: Φωτιά στο εργοστάσιο επεξεργασίας απορριμμάτων της ΔΕΔΙΣΑ στο Ακρωτήρι, ΦΩΤΟ, ΒΙΝΤΕΟ
20:14 «Αν πέσει η Ιερουσαλήμ, θα χάσει η Άγκυρα και θα καεί η Κωνσταντινούπολη» 
20:11 Η γυναικεία ομάδα πόλο της ΝΕΠ δυνατό τεστ με τη Σαγκάη
20:00 Δημοσκόπηση MRB: ΝΔ 28,1%, ΠΑΣΟΚ 13,7% και Ελληνική Λύση 12%
19:49 Παύλος Φύσσας: Πλήθος κόσμου στην πορεία για τα 12 χρόνια από τη δολοφονία του, ΦΩΤΟ, ΒΙΝΤΕΟ
19:42 Πάτρα: Επεισόδια μικρής έντασης και δακρυγόνα στην πορεία μνήμης για τον Παύλο Φύσσα ΒΙΝΤΕΟ
19:37 Σοκ, χτύπησε με γροθιές στο κεφάλι τη γυναίκα του
19:30 Οπαδοί Παναχαϊκής: Η αλλαγή στον περιοριστικό όρο που βγάζει από την ταλαιπωρία τους «25»
19:27 19χρονη κατήγγειλε τους γονείς της, υποστήριξε ότι ο πατέρας της την απείλησε με κυνηγετικό όπλο και μαχαίρι!
19:21 Μία μητέρα απήγαγε τον 5χρονο γιο της και έκτοτε αγνοούνται!
19:14 Κάλεσμα της Περιφέρειας για συμμετοχή τοπικών επιχειρήσεων στη Διεθνή Έκθεση Τροφίμων και Ποτών FOOD&DRINKS by Detrop
19:12 Θ. Καμπέρου στον Peloponnisos FM: «Η επιτυχία θέλει οργάνωση και πειθαρχία»
19:06 Πάτρα: Ποιες περιοχές θα μείνουν χωρίς νερό το Σάββατο και την Κυριακή
18:59 Οριστικά στη Νέα Υόρκη η συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν – Πότε θα γίνει
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 18/09/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ