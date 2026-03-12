Ηλιοπούλου: «Δεν έχουμε τελειώσει ακόμα τη δουλειά, στόχος η άνοδος»

Αντίστροφα μετρά η γυναικεία ομάδα βόλεϊ της Παναχαϊκής η οποία την Κυριακή, υποδέχεται τον Δίωνα Κυπαρισσίας για την 20η αγωνιστική της Β΄ Εθνικής με στόχο να πάρει μια ακόμα νίκη κα να διατηρήσει το αήττητο.

Η πασαδόρος της πατρινής ομάδας Έλλη Ηλιοπούλου, έκανε σήμερα δηλώσεις και μιλώντας για την μέχρι τώρα πορεία της ομάδας, αλλά και τον φετινό στόχο, τόνισε: «Συνεχίζουμε την προσπάθεια μας με χαμηλά το κεφάλι και πίστη στις δυνατότητες μας. Η πρώτη θέση στο πρωτάθλημα της Β΄ Εθνικής είναι το αποτέλεσμα της αφοσίωσης όλης της ομάδας, αλλά η δουλειά δεν έχει τελειώσει ακόμα. Μπαίνουμε στη τελική ευθεία του πρωταθλήματος με μοναδικό στόχο τη νίκη σε κάθε αγώνα ώστε να πετύχουμε τον μεγάλο μας στόχο που είναι η άνοδος».

