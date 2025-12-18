Ημέρα αποφάσεων στα μπλόκα: Οι αγρότες της Βόρειας Ελλάδας περιμένουν τον Λευκώνα, ο χάρτης των κινητοποιήσεων

Συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους οι αγρότες της Βόρειας Ελλάδας, παραμένοντας στα μπλόκα που έχουν στηθεί σε κομβικά σημεία του οδικού δικτύου, εν αναμονή της σημερινής σύσκεψης της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων στον Λευκώνα Σερρών.

Ημέρα αποφάσεων στα μπλόκα: Οι αγρότες της Βόρειας Ελλάδας περιμένουν τον Λευκώνα, ο χάρτης των κινητοποιήσεων
18 Δεκ. 2025 11:11
Pelop News

Για ακόμη μία ημέρα παραμένουν στα μπλόκα οι αγρότες της Βόρειας Ελλάδας, με το ενδιαφέρον να στρέφεται στη σύσκεψη της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων που έχει προγραμματιστεί για σήμερα, στις 14.00, στον Λευκώνα Σερρών. Μετά τη σύσκεψη, οι αγρότες αναμένεται να καθορίσουν τις επόμενες κινήσεις τους μέσα από γενικές συνελεύσεις στα μπλόκα.

Στο μπλόκο των Μαλγάρων συνεχίζεται και σήμερα ο αποκλεισμός του ρεύματος εισόδου προς Θεσσαλονίκη από τις 12.00, ενώ το ρεύμα προς Αθήνα παραμένει κλειστό από την 1η Δεκεμβρίου. Όπως δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο παραγωγός Κώστας Ανεστίδης, το αν και πότε θα ανοίξει το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη θα αποφασιστεί εντός της ημέρας, ενώ στη σύσκεψη των Σερρών αναμένεται να κατατεθεί πρόταση για διευκόλυνση της εξόδου των εκδρομέων ενόψει των εορτών.

Σε δίωρο αποκλεισμό και στα δύο ρεύματα της παλαιάς Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης – Έδεσσας (από τις 17.00) προχωρούν σήμερα και οι αγρότες στο μπλόκο της Χαλκηδόνας, το οποίο έχει ενισχυθεί από παραγωγούς περιοχών της Πέλλας.

Παρατεταγμένα παραμένουν τρακτέρ και αγροτικά οχήματα στα «Πράσινα Φανάρια», στον κόμβο πριν από το αεροδρόμιο «Μακεδονία», καθώς και στον κόμβο Δερβενίου, στη διασταύρωση της παλαιάς εθνικής οδού Θεσσαλονίκης – Καβάλας. Την ίδια ώρα, ενισχύεται το μπλόκο που έχει στηθεί στη Χαλκιδική, στα φανάρια της Νικήτης στη Σιθωνία, με πρωτοβουλία μελισσοκόμων και αγροτών.

Στην Ημαθία, οι παραγωγοί παραμένουν στο μπλόκο του κόμβου Κουλούρας, ενώ σε ισχύ βρίσκεται από τις 3 Δεκεμβρίου ο επ’ αόριστον αποκλεισμός του ρεύματος προς Βέροια στην Εγνατία Οδό, στον κόμβο Νησελίου. Οι αγρότες διατηρούν ανοιχτή δίοδο μόνο για οχήματα έκτακτης ανάγκης. Μπλόκα εξακολουθούν να υπάρχουν και στον κόμβο Γυψοχωρίου Πέλλας, καθώς και στη θέση «Αλυσίδα» στη διασταύρωση Δροσιάς Πέλλας, από αγρότες της Βεγορίτιδας και του Καϊμακτσαλάν.

Κινητοποιήσεις βρίσκονται σε εξέλιξη και σε περιοχές της Πέλλας, με μπλόκα στη Σκύδρα, στην είσοδο της Αριδαίας από αγρότες του Δήμου Αλμωπίας και στον περιφερειακό δρόμο της Έδεσσας, στο σημείο «Φανάρια».

Στην Πιερία, αγρότες του Αιγινίου έχουν στήσει μπλόκο στην είσοδο της κωμόπολης, προχωρώντας σε αποκλεισμούς στην παλαιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Κατερίνης, ενώ στον κόμβο Βαρικού βρίσκονται παραγωγοί από τον Δήμο Δίου – Ολύμπου με συμβολικές κινητοποιήσεις.

Στη Δυτική Μακεδονία, οι αγρότες παραμένουν στο μπλόκο της Μπάρας Σιάτιστας στην Εγνατία Οδό, με την κυκλοφορία να διεξάγεται μέσω παρακαμπτηρίων. Στο σημείο διανέμονται αγροτοκτηνοτροφικά προϊόντα στους διερχόμενους οδηγούς, ενώ το μπλόκο ενισχύεται καθημερινά. Σταθερό παραμένει και το μπλόκο στον κόμβο Φιλώτα, στον κάθετο άξονα Κοζάνης – Φλώρινας, χωρίς προγραμματισμένη κινητοποίηση για σήμερα.

Στον νομό Καβάλας έχουν στηθεί τρία μπλόκα, στη Χρυσούπολη, στο Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων και στον κόμβο Μουσθένης της Εγνατίας Οδού. Οι αγρότες μετέθεσαν για τη Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου την προγραμματισμένη κινητοποίησή τους στον ΕΛΓΑ Καβάλας, προκειμένου να συμμετάσχουν στη σημερινή σύσκεψη στον Λευκώνα.

Τέλος, σε ισχύ παραμένει ο επ’ αόριστον αποκλεισμός στον κόμβο Κερδυλλίων της Εγνατίας Οδού, και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, με τη διέλευση των οχημάτων να πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω παρακαμπτηρίων.

