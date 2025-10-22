Ημερίδα στο πλαίσιο ολοκλήρωσης του χρηματοδοτούμενου Έργου «smartFish»

Το Εργαστήριο Σχεδιασμού Ενσωματωμένων Συστημάτων και Εφαρμογών (ESDA LAB) του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου σας προσκαλεί στην Ημερίδα με τίτλο:

smartFish Συστήματα Έξυπνων Ιχθυοκαλλιεργειών

που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 24 Οκτωβρίου 2025, ώρα 11.00 -14.00, στο Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, Μεγ. Αλεξάνδρου 1, Κουκούλι, Πάτρα.

Δήλωση συμμετοχής δια ζώσης ή online για όσους επιθυμούν στο σύνδεσμο: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfbt3HwOVV1Dk3KeT7tXCgjXWRHp0NN81_gIPC6Ilwoz_nVOA/viewform?usp=dialog

Η ημερίδα πραγματοποιείται στο πλαίσιο ολοκλήρωσης του ερευνητικού έργου «Έξυπνες Ιχθυοκαλλιέργειες – Αριθμός Έργου 016242», που υποστηρίχθηκε στο πλαίσιο της δράσης του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. «Χρηματοδότηση της Βασικής Έρευνας (Οριζόντια υποστήριξη όλων των Επιστημών)» του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU.

Η πρόσβαση στο χώρο είναι ελεύθερη.

Πληροφορίες για το έργο: https://smartfish-project.esdalab.ece.uop.gr/

