Ημερίδα της Καρναβαλικής Ακαδημίας Πατρών: «Ας αξιοποιήσουν τα χρήματα!» – «Καμπανάκι» για αβελτηρία της δημοτικής αρχής

Η ημερίδα που διοργάνωσε προχθές η Καρναβαλική Ακαδημία Πατρών στο Αρχαιολογικό Μουσείο, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, αποτέλεσε μια ανοιχτή και ξεκάθαρη έκκληση προς τη δημοτική αρχή της Πάτρας, με σαφές μήνυμα: Το μέλλον του Πατρινού Καρναβαλιού δεν περιμένει. Οι ομιλητές της εκδήλωσης δεν απέκρυψαν την αγωνία και την απογοήτευσή τους για τη στασιμότητα που παρατηρείται εκ μέρους του Δήμου Πατρέων, παρά την ύπαρξη διαθέσιμων πόρων και ευκαιριών που μπορούν να αλλάξουν ριζικά το επίπεδο του θεσμού.

Ο πρώτος ομιλητής, ο υφυπουργός Πολιτισμού Ιάσωνας Φωτήλας, υπενθύμισε ότι το Πατρινό Καρναβάλι δεν είναι απλώς μια γιορτή λίγων ημερών, αλλά ένας διαρκής πολιτιστικός θεσμός που διατρέχει όλη την πόλη, καθόλη τη διάρκεια του χρόνου. Το Καρναβάλι, όπως τόνισε, δεν περιορίζεται στα πυροτεχνήματα και στις τυπικές εκδηλώσεις, αλλά αποτελεί συνθήκη καθημερινής δημιουργίας και ανανέωσης, προτρέποντας τους Πατρινούς να βλέπουν τα πράγματα με διαφορετικό μάτι, να αναζητούν την ανατροπή και να δημιουργούν στιγμές που ενώνουν και εμπνέουν.

«ΕΔΩ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΛΕΦΤΑ»

Στη συνέχεια, ο αναπληρωτής περιφερειάρχης Χαράλαμπος Μπονάνος τόνισε με έμφαση ότι η Περιφέρεια έχει αποδείξει έμπρακτα τη στήριξή της, παρέχοντας ετήσιες χρηματοδοτήσεις, αλλά και σημαντικά ευρωπαϊκά κονδύλια, όπως τα 4 εκατομμύρια ευρώ μέσω του έργου SPARC για τη μετατροπή των Παλαιών Σφαγείων σε Πολυχώρο Πολιτισμού και Καρναβαλιού. Επιπλέον, με πρόσθετη χρηματοδότηση 690.000 ευρώ εξασφαλίστηκε η συνέχιση της λειτουργίας της δομής και η μισθοδοσία των δέκα εργαζομένων που εργάζονται αδιάκοπα για την υποστήριξη του θεσμού. Παρά την έκδοση της πρόσκλησης για την απορρόφηση των κονδυλίων του προγράμματος Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης ύψους 68,5 εκατ. ευρώ, καμία πρόταση δεν έχει κατατεθεί από τον Δήμο Πατρέων.

«Εδώ είναι τα λεφτά, ας τα αξιοποιήσουν» δήλωσε ο κ. Μπονάνος, απευθυνόμενος με σαφήνεια στη δημοτική αρχή. Η φράση αυτή δεν ήταν απλώς μια παρότρυνση, αλλά ένα δραματικό κάλεσμα να σταματήσουν οι διαμαρτυρίες και να ακολουθήσουν πράξεις, ώστε να μη χαθούν ανεκμετάλλευτες δυνατότητες που θα μπορούσαν να διασφαλίσουν την ανάπτυξη και την ανάδειξη του Καρναβαλιού. Ο αντιπεριφερειάρχης Τουριστικής Ανάπτυξης Παναγιώτης Σακελλαρόπουλος τόνισε ότι πέρα από τις σταθερές επιχορηγήσεις, υπάρχουν σημαντικά ευρωπαϊκά εργαλεία που μπορούν να δώσουν νέα πνοή στον θεσμό, αρκεί η δημοτική αρχή να ενεργήσει άμεσα, να δουλέψει και να καταθέσει ολοκληρωμένες προτάσεις.

«ΕΝΙΑΙΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ»

Ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Αχαΐας, Θεόδωρος Λουλούδης, παρουσίασε με στοιχεία και τεκμηριωμένη ανάλυση την πορεία του Πατρινού Καρναβαλιού την τελευταία δεκαπενταετία, αναδεικνύοντας τη δυναμική του ως ζωντανό πολιτιστικό και οικονομικό γεγονός που προσελκύει συνεχώς περισσότερους επισκέπτες και δημιουργεί σημαντικό κοινωνικό αποτύπωμα. Παρά τις βελτιώσεις των τελευταίων ετών, υπογράμμισε την ανάγκη για συστηματική διοικητική προσπάθεια, ενιαίο συντονισμό, επαγγελματικές δομές και νέες μορφές χρηματοδότησης, ώστε ο θεσμός να μην παραμένει εγκλωβισμένος σε μικρές και αποσπασματικές δράσεις.

Η δραματική χροιά της ημερίδας ήταν εμφανής σε κάθε παρέμβαση: η Περιφέρεια έδωσε όλα τα μέσα, τους πόρους και την υποστήριξη, αλλά η απραξία της δημοτικής αρχής κινδυνεύει να τινάξει στον αέρα τη νέα εποχή του Πατρινού Καρναβαλιού. Οι ομιλητές τόνισαν ότι η ώρα για ενέργειες είναι τώρα· ότι η πόλη και οι πολίτες αξίζουν ένα Καρναβάλι αντάξιο της ιστορίας, της παράδοσης και της δυναμικής της Πάτρας. Κάθε μέρα καθυστέρησης μεταφράζεται σε χαμένες ευκαιρίες και χαμένη εμπιστοσύνη. Η προειδοποίηση ήταν σαφής και δραματική: η δημοτική αρχή καλείται να ενεργήσει ή να δει τον θεσμό να παρακμάζει.

Η ημερίδα ολοκληρώθηκε με την αίσθηση ότι το Πατρινό Καρναβάλι βρίσκεται σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι: με σχέδιο, συνεργασία και συνέπεια μπορεί να ανθήσει ξανά, αλλά χωρίς αποφασιστικότητα και δράση, η δυναμική του κινδυνεύει να χαθεί για πάντα.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



