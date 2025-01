Ινδία: Δεκάδες νεκροί σε γιγάντιο ινδουιστικό προσκύνημα ΦΩΤΟ – ΒΙΝΤΕΟ

Τουλάχιστον 15 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε ποδοπάτημα που σημειώθηκε στο ινδουιστικό προσκύνημα Κουμπ Μελά στην Ινδία.

Το μεγαλύτερο προσκύνημα όλων των εποχών, όπως ονομάζεται, διοργανώνεται κάθε 12 χρόνια στο Πραγιαγκράτζ, στο κρατίδιο Ουτάρ Πραντές, και διαρκεί έξι εβδομάδες στη διάρκεια των οποίων δεκάδες εκατομμύρια πιστοί συρρέουν από όλη την Ινδία και το εξωτερικό για να βουτήξουν το σημείο που ενώνονται οι ιεροί ποταμοί Γάγγης και Γιαμούνα.

Από την πλευρά τους, τρεις πηγές από την αστυνομία δήλωσαν στο Reuters ότι σχεδόν 40 πτώματα έχουν μεταφερθεί στο νεκροτομείο του πανεπιστημιακού νοσοκομείου Μότι Λαλ Νεχρού που βρίσκεται κοντά στο σημείο της τραγωδίας. Φτάνουν και άλλα πτώματα. Έχουμε σχεδόν 40 εδώ, δήλωσε μία από τις πηγές.

Ο ανώτερος αξιωματικός της αστυνομίας Βαϊμπάβ Κρίσνα επεσήμανε ότι η αστυνομία δεν μπορεί να δώσει επίσημο απολογισμό των θυμάτων διότι είναι πολύ απασχολημένη με τη διαχείριση του πλήθους.

Αναστατωμένοι συγγενείς έχουν συγκεντρωθεί για να αναγνωρίσουν τους νεκρούς.

Αξιωματούχος του νοσοκομείου SRN στο Πραγιαγκράτζ, όπου έχουν διακομιστεί κάποιοι τραυματίες, δήλωσε ότι όσοι έχασαν τη ζωή τους είτε έπαθαν έμφραγμα είτε υπέφεραν από υποκείμενα νοσήματα, όπως διαβήτης.

“Ήρθαν άνθρωποι με κατάγματα, σπασμένα κόκαλα (…) Κάποιοι κατέρρευσαν επί τόπου και μεταφέρθηκαν εδώ νεκροί”, δήλωσε ο ίδιος, ο οποίος επιθυμούσε να διατηρήσει την ανωνυμία του. Μέχρι στιγμής, δώδεκα ώρες μετά το ποδοπάτημα, η τοπική κυβέρνηση δεν έχει ανακοινώσει επίσημο απολογισμό θυμάτων.

Σύμφωνα με πιστούς που μίλησαν στο AFP, το δυστύχημα σημειώθηκε τη νύκτα, την ώρα που πλήθος ανθρώπων πήγαινε προς τις όχθες των ποταμών για το πρώτο μπάνιο της Τετάρτης, που θεωρούνταν το πιο σημαντικό γεγονός του φετινού προσκυνήματος.

Ο εθνικιστής, ινδουιστής πρωθυπουργός της Ινδίας Ναρέντρα Μόντι εξέφρασε “τα πιο ειλικρινή μου συλλυπητήρια στους πιστούς που έχασαν κάποιον συγγενή τους”, χωρίς να αναφερθεί σε συγκεκριμένο αριθμό θυμάτων.

Πηγαίναμε να βουτήξουμε όταν ξαφνικά το πλήθος άρχισε να σπρώχνει και άνθρωποι έπεσαν κάτω, διηγήθηκε ο Παντσάμ Λόντχι μπροστά από το νοσοκομείο εκστρατείας που έχει στηθεί στο σημείο του προσκυνήματος περιμένοντας τη σορό της νύφης του.

Πιστοί και διασώστες αμέσως επενέβησαν για να απομακρύνουν τα θύματα, ενώ ρούχα, παπούτσια και άλλα αντικείμενα παραμένουν εγκαταλελειμμένα στο σημείο της τραγωδίας.

Από την πλευρά του ο Γιόγκι Αντιτιγιανάθ, πρωθυπουργός του Ουτάρ Πραντές, δήλωσε ότι το ποδοπάτημα σημειώθηκε όταν τα ξημερώματα (τοπική ώρα, 21:30- 22:30 ώρα Ελλάδας) κάποιοι πιστοί προσπάθησαν να περάσουν πάνω από τις μπάρες που είχαν τοποθετηθεί για τη διαχείριση του πλήθους.

Το δυστύχημα δεν απέτρεψε τους δεκάδες χιλιάδες πιστούς να βουτήξουν στα παγωμένα νερά του Γάγγη και του Γιαμούνα για να απαλλαγούν από τις αμαρτίες τους, όπως θέλει η ινδουιστική παράδοση.

Μέχρι χθες Τρίτη σχεδόν 200 εκατομμύρια άνθρωποι είχαν πάει στο προσκύνημα, το οποίο ξεκίνησε πριν δύο εβδομάδες, δήλωσαν αξιωματούχοι οι οποίοι πρόσθεσαν ότι περισσότεροι από 50 εκατομμύρια πιστοί είχαν βουτήξει στα νερά των ποταμών μόνο σήμερα, ως το απόγευμα στις 14:00 (τοπική ώρα, 10:30 ώρα Ελλάδας).

Το προσκύνημα ολοκληρώνεται στις 26 Φεβρουαρίου.

