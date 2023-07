Ινδία: Τουλάχιστον 25 νεκροί και οκτώ τραυματίες από πυρκαγιά σε λεωφορείο – ΒΙΝΤΕΟ

Τουλάχιστον 25 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι οκτώ τραυματίστηκαν όταν λεωφορείο πήρε φωτιά τη νύκτα της Παρασκευής προς Σάββατο σε αυτοκινητόδρομο ταχείας κυκλοφορίας στο κρατίδιο Μαχαράστρα της Ινδίας, ανακοίνωσε σήμερα η αστυνομία.

«Στο λεωφορείο επέβαιναν 30 με 35 άνθρωποι. Είκοσι πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν και οκτώ ακόμη τραυματίστηκαν», δήλωσε ο Μπαμπουράο Μαχαμούνι, αξιωματούχος της αστυνομίας, εξηγώντας ότι τρία παιδιά είναι μεταξύ των νεκρών.

Το λεωφορείο κατευθυνόταν προς την πόλη Πούνε όταν μετά τα μεσάνυκτα προσέκρουσε σε στύλο και ανατράπηκε, προκαλώντας πυρκαγιά, πρόσθεσε.

Οι τραυματίες, ανάμεσά τους και ο οδηγός του λεωφορείου, έχουν διακομιστεί σε κοντινό νοσοκομείο, ενώ η αστυνομία έχει ξεκινήσει έρευνα για τα αίτια του δυστυχήματος.

«Προτεραιότητα αυτή τη στιγμή είναι να ταυτοποιηθούν τα πτώματα και να παραδοθούν στις οικογένειές τους», τόνισε ο επιθεωρητής της αστυνομίας Σουνίλ Καντασάνε.

Maharashtra News – 25 people charred to death after bus catches fire in Buldhana. pic.twitter.com/qoCol3CMex

— News Arena India (@NewsArenaIndia) July 1, 2023