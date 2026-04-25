Ιωάννινα: Καλλιεργούσαν κάνναβη στα σπίτια τους και πιάστηκαν στα πράσα! ΦΩΤΟ

Κατασχέθηκαν μέχρι και είδη για την υποστήριξη συστήματος καλλιέργειας εσωτερικού χώρου όπως θερμόμετρο, ανεμιστήραε χώρου, θερμαντικόε λαμπτήρας και ηλεκτρονικός χρονοδιακόπτης

25 Απρ. 2026 21:36
Στα Ιωάννινα συνελήφθησαν από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ιωαννίνων τέσσερα άτομα για παραβάσεις περί ναρκωτικών.

Πρόκειται για τρεις άνδρες ηλικίας 37, 39 και 61 ετών και 61χρονη, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε κακουργηματικού χαρακτήρα δικογραφία για κατοχή, καλλιέργεια και διακίνηση ναρκωτικών.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο αξιοποίησης πληροφοριών ότι 37χρονος κατέχει και διακινεί ναρκωτικά σε χρήστες στην ευρύτερη περιοχή των Ιωαννίνων, οι αστυνομικοί τον εντόπισαν και τον συνέλαβαν, καθώς βρέθηκε στην κατοχή του και κατασχέθηκε συσκευασία με ακατέργαστη κάνναβη, βάρους 15,9 γραμμαρίων.

Από την εξέλιξη της διερεύνησης της υπόθεσης, διακριβώθηκε ότι ο κατηγορούμενος είχε προμηθευτεί τα ναρκωτικά από τον 39χρονο, ο οποίος συνελήφθη, όπως και οι δύο 61χρονοι, οι οποίοι διαμένουν σε όμορη κατοικία με τη δική του.

Στο πλαίσιο των ερευνών που πραγματοποιήθηκαν στις κατοικίες όλων των συλληφθέντων εντοπίστηκαν μία καλλιέργεια εσωτερικού και μία εξωτερικού χώρου φυτών κάνναβης, ενώ βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν:

22 φυτά κάνναβης, ύψους από 10 έως 30 εκατοστά,
1.615 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης,
χρηματικό ποσό 8.720 ευρώ
3 ναρκωτικά χάπια,
2 ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας,
είδη για την υποστήριξη συστήματος καλλιέργειας εσωτερικού χώρου (θερμόμετρο, ανεμιστήρας χώρου, θερμαντικός λαμπτήρας, ηλεκτρονικός χρονοδιακόπτης κτλ).

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ιωαννίνων.

