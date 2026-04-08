Ιόνια Οδός: Αυτοκίνητο τυλίχθηκε στις φλόγες κοντά στη Γουριώτισσα Αγρινίου ΦΩΤΟ

Άμεση ήταν η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Αγρινίου ύστερα από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε αυτοκίνητο ενώ αυτό βρισκόταν εν κινήσει στην Ιόνια Οδό. Το περιστατικό σημειώθηκε στο 69ο χιλιόμετρο, κοντά στη Γουριώτισσα Αγρινίου, προκαλώντας αναστάτωση στην περιοχή.

[contaisu_summary]

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το όχημα τυλίχθηκε στις φλόγες και μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα καταστράφηκε ολοσχερώς.

Στο σημείο έσπευσαν πυροσβεστικές δυνάμεις από το Αγρίνιο, οι οποίες επιχείρησαν για την κατάσβεση της φωτιάς.

Τα ακριβή αίτια που προκάλεσαν την πυρκαγιά παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα και αποτελούν αντικείμενο έρευνας.

Πηγή: agriniopress.gr

