Ιόνια Οδός: Αυτοκίνητο τυλίχθηκε στις φλόγες κοντά στη Γουριώτισσα Αγρινίου ΦΩΤΟ

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Αγρινίου μετά από φωτιά σε αυτοκίνητο που κινούνταν στην Ιόνια Οδό. Το όχημα παραδόθηκε στις φλόγες και καταστράφηκε ολοσχερώς, ενώ τα αίτια του περιστατικού διερευνώνται.

08 Απρ. 2026 13:03
Pelop News

Άμεση ήταν η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Αγρινίου ύστερα από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε αυτοκίνητο ενώ αυτό βρισκόταν εν κινήσει στην Ιόνια Οδό. Το περιστατικό σημειώθηκε στο 69ο χιλιόμετρο, κοντά στη Γουριώτισσα Αγρινίου, προκαλώντας αναστάτωση στην περιοχή.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το όχημα τυλίχθηκε στις φλόγες και μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα καταστράφηκε ολοσχερώς.

Στο σημείο έσπευσαν πυροσβεστικές δυνάμεις από το Αγρίνιο, οι οποίες επιχείρησαν για την κατάσβεση της φωτιάς.

Τα ακριβή αίτια που προκάλεσαν την πυρκαγιά παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα και αποτελούν αντικείμενο έρευνας.

Πηγή: agriniopress.gr

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 08.04.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ