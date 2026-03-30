ΗΠΑ: 14ος νεκρός μετανάστης ενώ ήταν κρατούμενος από την ICE

Ο Χοσέ Γκουανταλούπε Ράμος βρέθηκε αναίσθητος στο κελί του στο κέντρο υποδοχής, επεξεργασίας και κράτησης της ICE στο Αντελάντο. Οι υπάλληλοι κάλεσαν το ιατρικό προσωπικό του κέντρου και ο Ράμος μεταφέρθηκε σε ένα τοπικό νοσοκομείο όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

30 Μαρ. 2026 18:48
Ένας Μεξικάνος μετανάστης πέθανε στις 25 Μαρτίου στο Λος Άντζελες ενώ βρισκόταν υπό κράτηση από τις μεταναστευτικές αρχές των ΗΠΑ, σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομία μετανάστευσης και τελωνείων (ICE). Πρόκειται για τον 14ο θάνατο κρατουμένου της ICE από τις αρχές του έτους.

Τουλάχιστον 31 άνθρωποι πέθαναν το 2025 ενώ είχαν τεθεί υπό κράτηση από την ICE, μετά τη διαταγή περί μαζικών απελάσεων που εξέδωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ. Ο αριθμός των κρατούμενων μεταναστών έφτασε σε επίπεδα ρεκόρ στις αρχές Φεβρουαρίου φέτος, στις 68.000.

20:08 Γκύζη: Φωτιά σε διαμέρισμα με μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής
20:00 Αιγιάλεια: Το «Μάτι» της Ακολης προκαλεί φουρτούνες – Νέες καταθέσεις μέσα στην εβδομάδα
20:00 Α’ Κατηγορία: «Διπλό» τίτλου για τον Ατρόμητο Πατρών
19:52 Σουηδία: Άνδρας κατηγορείται ότι εξέδιδε τη σύζυγό του σε περισσότερους από 120 άνδρες
19:44 Κωστής Χατζηδάκης: Πιο κοντά από ποτέ η Ελλάδα με την ομογένεια, χάρη στην επιστολική ψήφο
19:36 Θεσσαλονίκη: Ημίγυμνη με μια ζώνη στον λαιμό βρέθηκε νεκρή η 59χρονη στον Εύοσμο
19:28 Κακοκαιρία «Erminio»: Στο «κόκκινο» η χώρα με καταιγίδες, 10 μποφόρ και πλημμύρες – Σε ποιες περιοχές
19:22 Παράθυρο για την επαναλειτουργία του Οδοντωτού: Σχέδιο με αυστηρούς κανόνες και σταδιακή επανεκκίνηση
19:20 Πάτρα: Δράση ευαισθητοποίησης για το νερό από τους μαθητές του Γ΄ Δημοτικού του 2ο Δημοτικό Σχολείο Παραλίας
19:12 Βρήκαν νεκρή στο σπίτι της μια 59χρονη στη Θεσσαλονίκη
19:04 Χρηματιστήριο Αθηνών: Νέα πτώση και χαμηλό τεσσάρων μηνών – Στο «κόκκινο» ο Γενικός Δείκτης
18:56 Γκιλφόιλ: Αυξάνουμε τις ροές LNG από τις ΗΠΑ, μέσω Ελλάδας, προς ΝΑ Ευρώπη και Ουκρανία
18:48 ΗΠΑ: 14ος νεκρός μετανάστης ενώ ήταν κρατούμενος από την ICE
18:40 Χοληστερόλη: Γιατί οι εξετάσεις πρέπει να ξεκινούν πριν τα 30 – Τι αλλάζει με τις νέες οδηγίες
18:32 Coffee Island: Επεξεργάζεται 1.900 τόνους καφέ – Προτεραιότητα η επέκταση στο εξωτερικό
18:24 Αναχαιτίστηκε ιρανικός βαλλιστικός πύραυλος στην Τουρκία από το ΝΑΤΟ
18:15 Χριστίνα Αλεξοπούλου: «Συντονισμένη συνεργασία για την άμεση επαναλειτουργία του Οδοντωτού – Απόν το ΠΑΣΟΚ
18:08 Θερινό ωράριο: Από 1η Απριλίου η έναρξη της διζωνικής μειωμένης τιμολόγησης στο ρεύμα
18:03 Α’ Κατηγορία: Αρης Πατρών – Ατρόμητος Πατρών (live streaming)
18:00 Αδέσποτα στην Αχαΐα: Μόνο ένα καταφύγιο, περίπου 4.000 αδέσποτα στο νομό
