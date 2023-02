ΗΠΑ: Αμαξοστοιχία στο Οχάιο εκτροχιάστηκε και τυλίχτηκε στις φλόγες ΒΙΝΤΕΟ

Ανησυχία επικρατεί στο Οχάιο των ΗΠΑ, καθώς αμαξοστοιχία τυλίχτηκε στις φλόγες ύστερα από τον εκτροχιασμό της.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, εκτροχιάστηκε χθες το βράδυ η αμαξοστοιχία στο Ιστ Παλεστάιν του Οχάιο, προκαλώντας μεγάλη πυρκαγιά στην περιοχή, μετέδωσαν τοπικά ΜΜΕ.

Όπως έγινε γνωστό συνεργεία υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης απομακρύνουν κατοίκους από τα σπίτια τους σε ακτίνα ενός μιλίου από την πυρκαγιά, σύμφωνα με πληροφορίες.

Πάντως, δεν έχει γίνει μέχρι στιγμής σαφές αν υπάρχουν θύματα. Η αστυνομική διεύθυνση του Ιστ Παλεστάιν δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα του Ρόιτερς να γνωστοποιήσει λεπτομέρειες.

Η εταιρεία σιδηροδρομικών μεταφορών Norfolk Southern Corp «βρίσκεται σε στενό συντονισμό με τις τοπικές αρχές ενώ κινητοποιούμε τις δικές μας ομάδες», ανέφερε εκπρόσωπος της εταιρείας σε δήλωση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Ο εκπρόσωπος δεν απάντησε αμέσως σε ερωτήσεις σχετικά με το φορτίο του τρένου ούτε για τα αίτια του εκτροχιασμού.

#BREAKING: Fire official on scene also tells me multiple train cars are on fire

– inside some of them are automobiles that are now all burnt

– others believed to be carrying flammables – specifically where fire is still very active@KDKA #trainderailment #EastPalestine #Ohio pic.twitter.com/dD2D6dTwNa

— Lauren Linder (@lauren_linder) February 4, 2023