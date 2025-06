ΗΠΑ: Έκτακτη συνάντηση του Τραμπ με την ομάδα εθνικής ασφαλείας στον Λευκό Οίκο, ηχούν σειρήνες στο Τελ Αβίβ

Ο Τραμπ θα συναντηθεί με την ομάδα εθνικής ασφαλείας για τον πόλεμο Ισραήλ-Ιράν στην Αίθουσα Καταστάσεων Έκτακτης Ανάγκης του Λευκού Οίκου, αναφέρουν δύο πηγές στο Axios.

Οι Φρουροί της Επανάστασης λένε ότι έπληξαν κέντρο της Μοσάντ – Νεκρός ο διοικητής στρατού του Ιράν – Αποχώρησε εσπευσμένα από την G7 ο Τραμπ ΣΥΝΕΧΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ επέστρεψε νωρίτερα από τη σύνοδο κορυφής της G7 για να επικεντρωθεί στη Μέση Ανατολή και δήλωσε στους δημοσιογράφους στο Air Force One κατά τη διάρκεια της νύχτας ότι δεν ενδιαφέρεται για μια «κατάπαυση του πυρός», αλλά για ένα «πραγματικό τέλος» στον πόλεμο και στο πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.

Ο Λευκός Οίκος έχει συζητήσει την ιδέα να συναντηθεί απευθείας με τους Ιρανούς αυτή την εβδομάδα, αλλά ο Τραμπ δήλωσε ότι αυτό θα «εξαρτηθεί από το τι θα συμβεί όταν επιστρέψω» στην Ουάσινγκτον.

Ισραηλινοί αξιωματούχοι συνεχίζουν να πιστεύουν ότι οι ΗΠΑ είναι πιθανό να εισέλθουν στον πόλεμο κάποια στιγμή για να βομβαρδίσουν την υπόγεια εγκατάσταση εμπλουτισμού ουρανίου του Ιράν στο Φόρντο.

Παράλληλα σειρήνες που προειδοποιούν για επίθεση με ιρανικούς πυραύλους ακούστηκαν σήμερα στην περιοχή του Τελ Αβίβ και σε τοποθεσίες του βορείου Ισραήλ μετά τους ιρανικούς πυραύλους που εκτοξεύθηκαν προς το έδαφος του Ισραήλ, σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό.

