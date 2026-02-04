ΗΠΑ: Ισόβια στον Ράιαν Ράουθ που προσπάθησε να δολοφονήσει τον Ντόναλντ Τραμπ πριν τις εκλογές το 2024

Η δικαστής του επέβαλε τη μέγιστη δυνατή ποινή, όπως ζητούσαν οι εισαγγελικές αρχές

ΗΠΑ: Ισόβια στον Ράιαν Ράουθ που προσπάθησε να δολοφονήσει τον Ντόναλντ Τραμπ πριν τις εκλογές το 2024
04 Φεβ. 2026 21:10
Pelop News

Στις ΗΠΑ σε ισόβια κάθειρξη καταδικάστηκε ο Ράιαν Ράουθ που αποπειράθηκε να δολοφονήσει τον Ντόναλντ Τραμπ πριν από τις εκλογές του 2024.

Τουρκία: Η εισαγγελία προτείνει ποινή φυλάκισης 20 ετών για τον Ιμάμογλου

Ο Ράιαν Ράουθ, ο άνθρωπος που αποπειράθηκε να δολοφονήσει τον Πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ στο γήπεδο γκολφ του στη Φλόριντα τον Σεπτέμβριο του 2024, δύο μήνες πριν από τις προεδρικές εκλογές, καταδικάστηκε σήμερα σε ισόβια κάθειρξη.

Ο 59χρονος Ράουθ κρίθηκε ένοχος τον Σεπτέμβριο από δικαστήριο της Φλόριντας για πέντε κατηγορίες, μεταξύ των οποίων και εκείνη της απόπειρας δολοφονίας υποψηφίου στις προεδρικές εκλογές.

Η δικαστής του επέβαλε τη μέγιστη δυνατή ποινή, όπως ζητούσαν οι εισαγγελικές αρχές.

«Η λογική ποινή σε αυτήν την υπόθεση είναι τα ισόβια», είπε η δικαστής Αϊλίν Κάνον, εξηγώντας ότι θέλει να προστατεύσει τους πολίτες από «οποιοδήποτε μελλοντικό έγκλημα» του Ράιαν Ράουθ.

Όταν ολοκληρώθηκε η δίκη του σε αυτό το ομοσπονδιακό δικαστήριο, προτού να ανακοινωθεί η ετυμηγορία, ο Ράουθ είχε επιχειρήσει να αυτοτραυματιστεί με ένα στιλό, αλλά οι παριστάμενοι παρενέβησαν και τον εμπόδισαν. Είχε δηλώσει αθώος και αφού απέλυσε τους δικηγόρους του ανέλαβε μόνος του να υπερασπιστεί τον εαυτό του. Υποστήριζε ότι ουδέποτε είχε την πρόθεση να τραυματίσει τον Τραμπ ή οποιονδήποτε άλλον.

Μολονότι δεν είχε καμία νομική εμπειρία, η δικαστής Κάνον, την οποία είχε διορίσει ο Τραμπ, του επέτρεψε να αναλάβει ο ίδιος την υπεράσπισή του. Κατά τη δαιδαλώδη εναρκτήρια αγόρευσή του αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στην προέλευση του ανθρώπινου είδους και τον αποικισμό της Δύσης, μέχρι που η δικαστής τον διέκοψε, προειδοποιώντας τον ότι δεν θα ανεχθεί να γελοιοποιεί το δικαστήριο. Είχε ζητήσει επίσης να τον ανταλλάξουν με «πολιτικούς κρατούμενους στο εξωτερικό».

Είχε πάει με τουφέκι κοντά στο σημείο όπου έπαιζε εκείνη την ώρα γκολφ ο Τραμπ
Ο Ράιαν Ράουθ συνελήφθη στις 15 Σεπτεμβρίου 2024 από πράκτορες της Μυστικής Υπηρεσίας, οι οποίοι αναλαμβάνουν την προστασία υψηλόβαθμων Αμερικανών πολιτικών. Τον είχαν εντοπίσει να κρύβεται στους θάμνους, κοντά στο γήπεδο γκολφ Trump International Golf Club του Γουέστ Παλμ Μπιτς όπου έπαιζε εκείνη την ώρα ο Τραμπ. Ο Ράουθ έφυγε από το σημείο, αλλά άφησε πίσω του ένα τουφέκι.

Σύμφωνα με τους εισαγγελείς, ο Ράουθ έφτασε στη νότια Φλόριντα από τη Χαβάη περίπου έναν μήνα πριν από το συμβάν και παρακολουθούσε τις κινήσεις και το πρόγραμμα του Τραμπ. Είχε έξι κινητά τηλέφωνα και χρησιμοποίησε ψεύτικα ονόματα για να κρύψει την ταυτότητά του ενώ την ημέρα της απόπειρας έμεινε κρυμμένος στους θάμνους επί περίπου 10 ώρες.

Αυτή ήταν η δεύτερη απόπειρα δολοφονίας του Ρπουμπλικάνου μέσα σε δύο μήνες, κατά την προεκλογική εκστρατεία για τις εκλογές του 2024. Τον Ιούλιο του ίδιου έτους γλίτωσε μόνο με ένα τραύμα στο αυτί όταν ο 20χρονος Τόμας Μάθιου Κρουκς άνοιξε πυρ κατά τη διάρκεια μιας προεκλογικής συγκέντρωσης, στο Μπάτλερ της Πενσιλβάνιας. Ο Κρουκς σκοτώθηκε επί τόπου από πράκτορες της Μυστικής Υπηρεσίας.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
21:20 Φρίκη: Υπεύθυνος κατασκήνωσης στη Βρετανία νάρκωνε τη σύζυγό του για να βιάζει παιδιά εν αγνοία της, ΒΙΝΤΕΟ
21:20 Πάτρα: Καραμπόλα τριών οχημάτων στην Ακτή Δυμαίων ΦΩΤΟ ΒΙΝΤΕΟ
21:10 ΗΠΑ: Ισόβια στον Ράιαν Ράουθ που προσπάθησε να δολοφονήσει τον Ντόναλντ Τραμπ πριν τις εκλογές το 2024
20:59 Το συγκλονιστικό μήνυμα της πριγκίπισσας Κέιτ για τον καρκίνο: «Υπάρχουν στιγμές φόβου αλλά και δύναμης, δεν είστε μόνοι», ΒΙΝΤΕΟ
20:48 Έκανε τη δουλειά στην Τρίπολη ο Ολυμπιακός, ξανά στην κορυφή!
20:39 «Τραγικές στιγμές, ανασύραμε 12 πτώματα, παραμορφωμένα πρόσωπα, κεφάλια», συγκλονιστική μαρτυρία δύτη από την τραγωδία στη Χίο
20:28 Τουρκία: Η εισαγγελία προτείνει ποινή φυλάκισης 20 ετών για τον Ιμάμογλου
20:17 Χίος: Γιατί δεν λειτουργούσε η θερμική κάμερα του Λιμενικού στην τραγωδία
20:06 Μητέρα πήρε τα κινητά τηλέφωνα από τις ανήλικες κόρες της και εκείνες πήδηξαν από τον 9ο όροφο!
19:56 «Πολεμάνε να ρίξουνε λάσπη αλλά η λάσπη θα πέσει επάνω τους», αποκαλύψεις του πατέρα του 27χρονου για τη δολοφονία του στη Νέα Πέραμο
19:45 Κακοκαιρία: Έρχονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες με πτώση της θερμοκρασίας σε όλη τη χώρα
19:35 «Είμαι σίγουρος ότι την είδα στο Αμβούργο», μαρτυρία για τη Λόρα από Έλληνα στη Γερμανία
19:30 Πάτρα: Αποκριάτικη Γιορτή Παραδοσιακών Δρωμένων με συμμετοχή 14 παραδοσιακών ομάδων
19:20 Ένας 89χρονος οδηγός πήγαινε ανάποδα για 10 χιλιόμετρα στην Εγνατία! ΒΙΝΤΕΟ
19:11 Νιγηρία: Τουλάχιστον 170 νεκροί σε επίθεση ενόπλων σε χωριό της πολιτείας Κουάρα
19:06 Πρόσληψεις από την Coca-Cola 3Ε στο Αίγιο: Ηλεκτρολόγος Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων
19:00 Δεν έχουν καταλάβει ότι η μεταπολίτευση πεθαίνει…
18:50 Αγρότες: Αποφάσισαν κάθοδο με τρακτέρ στην Αθήνα στις 13 Φεβρουαρίου
18:40 «Ο Ρουμάνος φταίει και τώρα την πληρώνει τσάμπα ο γιος μου», τονίζει ο πατέρας του 55χρονου σαμποτέρ των γερμανικών πλοίων
18:30 Υπερταμείο: Οδικός χάρτης επενδύσεων το λιμάνι και η μαρίνα της Πάτρας
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 04.02.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ