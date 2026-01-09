ΗΠΑ: Ομοσπονδιακοί πυροβολούν δύο άτομα στο Πόρτλαντ ΒΙΝΤΕΟ

Πράκτορες της Υπηρεσίας Τελωνείων και Προστασίας Συνόρων (CBP) ενεπλάκησαν σε περιστατικό με πυροβολισμούς κατά τη διάρκεια ελέγχου οχήματος. Το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας κάνει λόγο για άμυνα, ενώ ο δήμαρχος ζητά αναστολή δραστηριοτήτων της ICE

09 Ιαν. 2026 7:51
Pelop News

Στο Πόρτλαντ του Όρεγκον, ομοσπονδιακοί πράκτορες της Υπηρεσίας Τελωνείων και Προστασίας των Συνόρων (U.S. Customs and Border Protection – CBP) πυροβόλησαν και τραυμάτισαν δύο άτομα, έναν άνδρα και μία γυναίκα, το απόγευμα της Πέμπτης 8 Ιανουαρίου 2026.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομίας του Πόρτλαντ (Portland Police Bureau), οι αστυνομικοί κλήθηκαν στο σημείο στην περιοχή 10200 Southeast Main Street, στο ανατολικό τμήμα της πόλης, περίπου στις 2:18 μ.μ. τοπική ώρα, έπειτα από αναφορά για πυροβολισμούς. Εκεί εντόπισαν τα δύο θύματα με εμφανή τραύματα από πυροβόλα όπλα, τους παρέσχεσαν τις πρώτες βοήθειες και τα μετέφεραν σε νοσοκομείο. Η κατάσταση της υγείας τους παραμένει άγνωστη, ενώ η πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου Ελάνα Πιρτλ-Γκίνεϊ δήλωσε ότι, από όσα γνωρίζουν μέχρι στιγμής, και τα δύο άτομα είναι ζωντανά.

Το FBI ανέλαβε την ηγεσία της έρευνας για το περιστατικό, ενώ η αστυνομία του Πόρτλαντ συνδράμει στις έρευνες. Ο αρχηγός της αστυνομίας Μπομπ Ντέι (Bob Day) τόνισε ότι βρίσκονται ακόμα στα αρχικά στάδια της υπόθεσης και κάλεσε την κοινότητα να διατηρήσει την ψυχραιμία της, ιδιαίτερα εν μέσω της έντασης που προκάλεσε ο θάνατος μιας 37χρονης γυναίκας από πυρά αστυνομικού της ICE στη Μινεάπολις ένα 24ωρο νωρίτερα.

Από την πλευρά του Υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας (DHS), η εκπρόσωπος Τρίσια Μακλάφλιν (Tricia McLaughlin) ανέφερε σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα X ότι οι πράκτορες διενεργούσαν στοχευμένο έλεγχο σε όχημα. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο επιβάτης – στόχος του ελέγχου – ήταν παράτυπος μετανάστης από τη Βενεζουέλα, συνδεδεμένος με το διεθνές κύκλωμα πορνείας της συμμορίας Tren de Aragua και εμπλεγμένος σε πρόσφατο επεισόδιο πυροβολισμών στο Πόρτλαντ. Ο οδηγός φέρεται επίσης να είναι μέλος της ίδιας συμμορίας. Όταν οι πράκτορες ταυτοποιήθηκαν, ο οδηγός κινήθηκε με το όχημα εναντίον τους, με αποτέλεσμα ένας πράκτορας να ανοίξει πυρ σε άμυνα, φοβούμενος για τη ζωή και την ασφάλειά του. Τα δύο άτομα διέφυγαν από το σημείο μετά τον πυροβολισμό.

Ο δήμαρχος του Πόρτλαντ Κιθ Γουίλσον (Keith Wilson) εξέδωσε ανακοίνωση ζητώντας από την ICE να αναστείλει άμεσα όλες τις δραστηριότητές της στην πόλη, μέχρι την ολοκλήρωση πλήρους και διαφανούς έρευνας. Παράλληλα, η κυβερνήτης της Όρεγκον Τίνα Κότεκ (Tina Kotek) και ο γενικός εισαγγελέας Νταν Ρέιφιλντ (Dan Rayfield) κάλεσαν για πλήρη διαλεύκανση και διαφάνεια, ενώ διατυπώθηκαν ανησυχίες για την εμπιστοσύνη μεταξύ τοπικών αρχών και ομοσπονδιακών υπηρεσιών.

